Люди в ресторанах общаются, выпивают, громко разговаривают - это идеальные условия для распространения COVID-19, - врач-пульмонолог Гук

Украинцам не следует посещать рестораны во время эпидемии коронавируса.

Об этом заявила врач-пульмонолог Светлана Гук в эфире канала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Рестораны я считаю тем необязательным элементом, которым мы могли бы пожертвовать, заботясь об обществе и состоянии медицинской системы. Ресторан - это не первая линия необходимости. Тем более, что люди в ресторанах общаются, выпивают, громко разговаривают - это идеальные условия для распространения вируса", - сказала она.

По словам врача, пойти в ресторан опаснее, чем в супермаркет.

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"Даже если вы зайдете в супермаркет в масочке и ни с кем не будете говорить, у вас будет меньше риск заболеть, чем вы пойдете в ресторан на 5 минуточек, где очень плохая вентиляция, закрыты окна, и наоборот, работает кондиционер и созданы специфические потоки воздуха, которые могут как раз усиливать коронавирус", - пояснила она.