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Новости Коронавирус и карантин
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Люди в ресторанах общаются, выпивают, громко разговаривают - это идеальные условия для распространения COVID-19, - врач-пульмонолог Гук

Люди в ресторанах общаются, выпивают, громко разговаривают - это идеальные условия для распространения COVID-19, - врач-пульмонолог Гук

Украинцам не следует посещать рестораны во время эпидемии коронавируса.

Об этом заявила врач-пульмонолог Светлана Гук в эфире канала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Рестораны я считаю тем необязательным элементом, которым мы могли бы пожертвовать, заботясь об обществе и состоянии медицинской системы. Ресторан - это не первая линия необходимости. Тем более, что люди в ресторанах общаются, выпивают, громко разговаривают - это идеальные условия для распространения вируса", - сказала она.

По словам врача, пойти в ресторан опаснее, чем в супермаркет.

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"Даже если вы зайдете в супермаркет в масочке и ни с кем не будете говорить, у вас будет меньше риск заболеть, чем вы пойдете в ресторан на 5 минуточек, где очень плохая вентиляция, закрыты окна, и наоборот, работает кондиционер и созданы специфические потоки воздуха, которые могут как раз усиливать коронавирус", - пояснила она.

Автор: 

карантин (16729) рестораны (279) врачи (1516) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Веду здоровый образ жизни. А он за мной идти не хочет...

😀
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27.12.2020 21:46
+10
Baks , я уже лет 15 не ходил в рестораны и не пойду , - сплошная обдираловка под музыку . Лучше сам для семьи приготовлю , - в этом есть кайф !
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27.12.2020 21:59
+10
зеля косил, до ослов корона не цепляется
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27.12.2020 22:05
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Сильно верите в Ковид?
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27.12.2020 22:52 Ответить
"не верить" в ковид могут или идиоты, или кацапские троли
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27.12.2020 23:46 Ответить
Сказав лахтинський троляка ))
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28.12.2020 15:18 Ответить
Як можна в нього вірити чи не вірити? Він є - це науково доведений факт. Я вам раджу теж повірити, щоб миттєва карма не прилетіла.
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27.12.2020 23:53 Ответить
Ха, про то, шо туда еще и поесть ходят, она скромно промолчала.
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27.12.2020 22:49 Ответить
Это следующий этап - " Поедая пищу открытым ртом вы дайте Вирусу 100процентный шанс заразить вас или окружающих! Все на внутривенное питание! Ура товарищи! ВоЗ с нами! Так победим Вирус!"
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27.12.2020 22:54 Ответить
Люди в ресторанах общаются, выпивают, громко разговаривают и громко пукают - это идеальные условия для распространения COVID-19, - врач-пульмонолог Гук. Но это еще не все! Люди в ресторанах поедая пищу прямо нарушают Закон Украины пребывая в помещении с открытым ртом. Некоторые научились есть носом и рот во время приёма пищи у них закрыт, но нос то открыт! Это все прямо запрещено Законами Украины и я полагаю целесообразным просто уничтожать физически этих ковидоидиотов ради блага Народа Украины. Если мы не запретим есть то Ковид никогда и никуда не исчезнит при любых ЛокДаунНах.
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27.12.2020 23:01 Ответить
Тупа маячня і брехня.
У нас з такими "експертними" вересками і під таким же соусом закрили ресторани і джими в кінці вересня, як страшне джерело поширення вірусу.
Люди просили: надайте підтвердження. Ага, зараз.
Так от, к-ть позитивних тестів (не пишу хворих) і госпіталізованих , від того часу подвоїлася.

Але "діячі", які так =піклуються=, =борються= і =переймаються= мовчать ...
І попробуй їм скажи. Все одно у них в усьому винні люди.
Тільки дуже голосно вищали, що мета закриттів - привести к-ть позитивних тестів нижче 1000.
А тепер горлають про "рекорди".
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27.12.2020 23:48 Ответить
"громко разговаривают" - это ОЧЕНЬ ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ )))
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27.12.2020 23:52 Ответить
В ресторанах збираються паскудні люди бо вони там п'ють, їдять та ще нахабно спілкуються між собою, а мали б як чесні громадяни тихцем випити, з'їсти, витерти писки та розбігтись по домівках.
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28.12.2020 00:14 Ответить
Люди в ресторанах общаются, выпивают, громко разговаривают - это идеальные условия для распространения COVID-19, - врач-пульмонолог Гук

Ханжество и брехня на 100%. В ресторанах столики разнесены на 3 метра. А вот маршрутки, особенно в часы пик, которые перевозят большинство пассажиров Украины, набиты битком. И сидячие и стоячие места. Люди зачастую стоят впритык друг другу и дышат в затылок и ничего! По сути то же самое в метро
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28.12.2020 03:22 Ответить
2020 вдарив по святому місцю для кожного втомленого від війни. Ми ще сумуватимемо за креативністю старого року
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28.12.2020 03:39 Ответить
и созданы специфические потоки воздуха, которые могут как раз усиливать коронавирус", - пояснила она.Источник: https://censor.net/ru/n3239303

Ну что за бред, ну как это может усилить коронавирус?!
А по теме: мы готовы оставить без работы от 500 000 до 1 200 000 (смежники и неофициально трудоустроены) человек без средст к существованию! Вы же согласны?
А как же без локдаунов...если их не вводить, то все увидят, что разницы нету (не путать с - какая разница)?!
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28.12.2020 05:45 Ответить
"щастя"гепне на дурні голови після новорічних свят і заверещіть шмигаль що в нас все під контролем...
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28.12.2020 06:47 Ответить
"це ідеальні умови для поширення COVID-19" - брехня ...
кожен день бачу як тролейбус біля метро стоїть поки не наб'ється повним (10-15 хвилин) і тільки потім їде....
Метро у день збільшує проміжок між потягами до 7-8 хвилин ...
(Харків м. Студенська)
Обмежене приміщення з купою людей ось де ідеальне середовище для поширення інфекції (будь якої). Але про це ніхто з можновладців не згадує. ... а чому ?! бо з цього нема їм зиску ?!

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28.12.2020 07:53 Ответить
Медицину не смогли организовать , так давайте убьём рестораны что все одинаково плохо было.
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28.12.2020 08:07 Ответить
Не локдауны устраивать надо а на деньги гипотетически при нем медицину строить с колес новую с хорошими зарплатами для мед персонала. А так не медикам не поможите и людям на вредите.
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28.12.2020 08:13 Ответить
А как набитые битком маршрутки в часы пик. И сидячие и стоячие места заполнены. Половина без масок. Этого никто не замечает. Потому что все эти локдауны политика чтоб дурить народ. И средство наживы криминальных корпораций и их шестерок из Зе правительства
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28.12.2020 08:33 Ответить
Идет продуманное и спланированное окончательное разрушение Украины и ее экономики, чтоб все сдать по дешевке международным корпорациям типа Сороса и МВФ.
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28.12.2020 08:35 Ответить
та шо ж ты так палишься? вывалил методичку прям с налугандонского говноньюса.
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28.12.2020 09:01 Ответить
вывод: надо меньше орать, бо ковидла услышит и нападёт.
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28.12.2020 08:59 Ответить
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