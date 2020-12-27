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Новости Новый год
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Снятую с главной елки страны шляпу вернули на Софийскую площадь в Киеве, под ней можно загадать желание, - КГГА

Конструкцию в виде шляпы, которую ранее сняли с верхушки главной елки в Киеве, вернули на Софийскую площадь.

Об этом сообщила в Facebook директор Департамента культуры КГГА Диана Попова, информирует Цензор.НЕТ.

"Длиннющая очередь стоит к лучшему символическому месту, где можно загадать желание под волшебным шляпой. Символическое фото под ожидаемым арт-объектом сезона можно сделать у главной елки страны", - сообщила Попова и разместила под сообщением несколько фотографий.

На фото видно, как шляпа возвышается над креслом, к которому подходят для съемки посетители праздничного города.

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Снятую с главной елки страны шляпу вернули на Софийскую площадь в Киеве, под ней можно загадать желание, - КГГА 01

Напомним, за несколько дней до открытия главной елки в Киеве с ее верхушки сняли конструкцию в виде шляпы. Заменить ее на звезду решили организаторы после критики в сети и среди духовенства.

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Автор: 

КГГА (2984) Киев (25587) Новый год (934) елка (181)


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Топ комментарии
+32
Толпа дебилов стоит в очереди, чтобы напялить на себя колпак дурака.
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27.12.2020 22:43
+30
Такая же толпа на днях провожала дурака в последний путь... под слезы и фейерверк...
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27.12.2020 22:50
+26
а сразу нельзя так было сделать?
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27.12.2020 22:41
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Страница 3 из 3
Иудоглобализаторская власть превратила сакральное место перед главным храмом некогда христианского государства в место сатанинских ритуалов. То памятник Хмельницкого экранируют и проведут за ним каббалисткий ритуал, то на стены Софии проектором выведут оккультные символы, то фемены вылезут на колокольню, теперь магическая шляпа, хотя христианство строго отвергает магию. Нужно народу ясно сказать, что светское государство это каббалисткое государство, в котором христианские основы заменены каббалистким оккультизмом.
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28.12.2020 04:45 Ответить
Кроме всего прочего - нагороджена Почесною відзнакою Святої Праведної Анни ІІ ступеня (2014), Орденом Святої великомучениці Варвари (2019), Орденом Святої рівноапостольної княгині Ольги (2020). Если про 2014 год еще можно понять, то награды 2019 и 2020 говорят сами за себя.
Вот вам и пример, когда тамада 80-уровня занимает пост директора Департамента культуры, то будьте готовы к некоторому символизму в виде шляпы! А за нею шут, за шутом певец (не твоя война), а за ними кот задом наперед...
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28.12.2020 05:14 Ответить
Символ язичників - ряжена ялинка - Є! Символ муслімів - восьмикінечна зірка - Є! Символ магії і містики - капелюх - Є! а де менора? НЕПОРЯДОК!
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28.12.2020 05:39 Ответить
А восьмиконечная звезда - это Вифлеемская звезда, символ Нового года и символ, что Христос народился . Сияла эта звезда, когда он народился. И это символ возраждающейся каждый год жизни.
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28.12.2020 07:04 Ответить
сумасшедшие идиоты
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28.12.2020 05:54 Ответить
В очереди стоят? А что , в Киеве карантин отменили, или ковид заснул?
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28.12.2020 07:46 Ответить
И все не то, и все не так, и ялинка не такая , и шляпа, и солнце уже светит не так , как полтора года назад, и везде зрада зрадная.
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28.12.2020 06:17 Ответить
Без Питра нема життя )
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28.12.2020 06:24 Ответить
Увы, но ты прав!
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28.12.2020 06:37 Ответить
Але ж ти тіпа якось вижив? )
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28.12.2020 06:39 Ответить
До конца срока Зеленского могу и не дожить. Целых 3,5 года!
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28.12.2020 07:09 Ответить
Не мучайся! Поступай по Высоцкому,-если хилый -...
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28.12.2020 07:21 Ответить
Я пожалуй посопротивляюсь. Посмотрим кто раньше в гроб.
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28.12.2020 07:33 Ответить
Похоже,что ты уже одной ногой там...Вот,просто интересно,так сказать для когнитивности -как можно сопротивляться,стоя на коленях?
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28.12.2020 07:53 Ответить
Вся ********* под ******.и учи узский - название других стран пишется с большой буквы, кроме ********* .
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28.12.2020 07:06 Ответить
Это у него из-за нехватки витаминов в детстве,-тундра,понимаешь...
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28.12.2020 07:19 Ответить
очень хорошая сказочная идея для детей.
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28.12.2020 06:43 Ответить
Выражение "дело в шляпе" во времена торжества безумного пиара приобретает совершенно новый смысл. Деньги за посещение шляпы берут? Согласно Остапу Бендеру, членам профсоюза (в наших реалиях - тем, кто голосовал за "якобы слуг" "якобы народа" полагается скидка.
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28.12.2020 07:20 Ответить
Будут говорить : Мы все под колпаком Зеленского.
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28.12.2020 07:28 Ответить
Или просто:Колпак Зе.🎩🔔
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28.12.2020 07:31 Ответить
Не там поставили, на Банковій, на катку треба.
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28.12.2020 07:21 Ответить
Даже Вифлеемскую звезду , символ Нового года и возраждающейся жизни, и то не смогли на елку повесить, пока люди не возмутились. Креативный наш
Лишь бы не по- украински, лишь бы не по-христиански.
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28.12.2020 07:26 Ответить
Лєнка! Ти різницю між словами «вещать» та «вешать» відчуваєш?
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28.12.2020 09:14 Ответить
загадую бажання -щоб в новому році зеленої плісняви і сліду в Україні не залишилось
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28.12.2020 08:31 Ответить
Знятий із головної ялинки країни капелюх повернули на Софійську площу в Києві, під ним можна загадати бажання, - КМДА - Цензор.НЕТ 7613
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28.12.2020 08:35 Ответить
Деньги потрачены, нужные люди охвачены благодарностью - продолжайте, товарищи.
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28.12.2020 08:53 Ответить
Сором, ладно діти вірять в різну халявну муйню але ж там і дорослі в черзі. Ілюстрація виборців зебобіка
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28.12.2020 10:06 Ответить
А можна голосно загадувати? Наприклад проволати: "Зєлю геть!", - наприклад?
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28.12.2020 21:11 Ответить
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