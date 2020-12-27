Снятую с главной елки страны шляпу вернули на Софийскую площадь в Киеве, под ней можно загадать желание, - КГГА
Конструкцию в виде шляпы, которую ранее сняли с верхушки главной елки в Киеве, вернули на Софийскую площадь.
Об этом сообщила в Facebook директор Департамента культуры КГГА Диана Попова, информирует Цензор.НЕТ.
"Длиннющая очередь стоит к лучшему символическому месту, где можно загадать желание под волшебным шляпой. Символическое фото под ожидаемым арт-объектом сезона можно сделать у главной елки страны", - сообщила Попова и разместила под сообщением несколько фотографий.
На фото видно, как шляпа возвышается над креслом, к которому подходят для съемки посетители праздничного города.
Напомним, за несколько дней до открытия главной елки в Киеве с ее верхушки сняли конструкцию в виде шляпы. Заменить ее на звезду решили организаторы после критики в сети и среди духовенства.
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Вот вам и пример, когда тамада 80-уровня занимает пост директора Департамента культуры, то будьте готовы к некоторому символизму в виде шляпы! А за нею шут, за шутом певец (не твоя война), а за ними кот задом наперед...
Лишь бы не по- украински, лишь бы не по-христиански.