Водохранилища оккупированного Крыма не наполнятся в 2021 году даже при обильных осадках, - ученый НАНУ Яцюк
Водохранилища в оккупированном Крыму в следующем году не наполнятся, даже если зимой и весной будут обильные осадки.
Это отметил в комментарии Крым.Реалии заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк, передает Цензор.НЕТ.
"Те осадки, которые выпадают, фактически не являются стокоформирующими, они больше осуществляют увлажненность территории и пополняют запасы влаги в почве, но они не формируют сток. И это четко отображается в той проблематике, которая на сегодняшний день стоит перед (российскими. - Ред.) властями Крыма", – сказал Яцюк.
Он также подчеркнул, что ситуация с нехваткой воды в Крыму в 2020 году будет сказываться на его обеспечении водой и в последующие годы.
Напомним, с полуночи 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.
С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.
19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.
Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.
С 27 ноября в Ялте начали ограничивать водоснабжение по ночам. Позже власти сообщили, что с 14 декабря из-за снижения запасов воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают Большую Ялту, в городе и поселках подают воду по три часа утром и вечером.
17 декабря жителям Ялты стали подавать воду из озера Могаби. Власти сообщали, что планируют использовать водопады на юге Крыма в качестве дополнительных источников для обеспечения жителей города водой.
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На примере Крыма видна экономическая деградация хозяйствования российской бензоколонки и китайской пилорамы на захваченных ею чужих территориях.
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
Только так наступает просветление (хотя иногда оно не наступает никогда)
На всякого лоха, всегда найдется очередной разводила, которой вольет ему в уши, что в его неудаче, виноват не он (лох), а кто то другой (да и вообще в прошлый раз не повезло...). ЛОХ такое воспринимает охотнее, чем признание собственной глупости и опять ведется...и опять.....и опять...На то он и лох!!!!
Туристический сезон 2021-го года, на полуострове по видимому просто не начнётся. Дотанцевались.
"Гражданское население" - только семьи крымской оккупационной армии и их отставники И ВСЕ. Им воды хватит. Остальные самодепортируются в мокшанию.
У 2014 році, відразу ж після проведення без «єдиного пострілу» «мирного референдуму» на кримському півострові і оголошення його результатів, кримчани пили «Шампанське» за «каміння з неба» і палилив багаттях українські паспорти, а в 2021 році будуть пити воду за ціною «Шампанського».
Рада Міністрів Самостійной Республіки Крим прийняла рішення в наступному році приймати приїжджаючих гостей на відпочинок тільки з п'ятилітровими бутлями з прісною водою на термін, що дорівнює кількості бутлів у багажі туристів. Щоб «розрулити» проблему з водою, ФСБ дала команду троллям Пригожина вкидати фейки про те, що «Київ погодився подати воду до Криму, а Путін замість перестане стріляти на Донбасі».
Цілюща волога зі Славутича знову потече по Північно-Кримському каналу тільки після повернення Криму в рідну україно-татарську гавань. Анексія українського Криму регулярною армією РФ на мові лікаря-проктолога, це пересадка геморою з української дупи на російський бюджет.
Кого від кого рятувати?ООН вишле "рассольчику"?
На той час і Трамп розкручує заварушку.
Так шо січень може виявитись напруженим...
😀
😀
Прикольна пляска на раскальонной пательне..
говорят шо е изверги, шо также петухов учат танцевать, как путин- энтих марячков... т.е. ставят их на раскалённую сковородку, те лапы обжигают, а потом снимают их со сковородки и те уже не могут не танцевать на любой поверхности земли
"Чёрное море выкопали хохлы"
Так что и здесь нам должны платить за опиресненку 😂
Але він був канонічним греком, а не сектантом з гундяєвської отари)
Камни так камни. Сказала Украина.