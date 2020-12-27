РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15046 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
22 911 89

Водохранилища оккупированного Крыма не наполнятся в 2021 году даже при обильных осадках, - ученый НАНУ Яцюк

Водохранилища оккупированного Крыма не наполнятся в 2021 году даже при обильных осадках, - ученый НАНУ Яцюк

Водохранилища в оккупированном Крыму в следующем году не наполнятся, даже если зимой и весной будут обильные осадки.

Это отметил в комментарии Крым.Реалии заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк, передает Цензор.НЕТ.

"Те осадки, которые выпадают, фактически не являются стокоформирующими, они больше осуществляют увлажненность территории и пополняют запасы влаги в почве, но они не формируют сток. И это четко отображается в той проблематике, которая на сегодняшний день стоит перед (российскими. - Ред.) властями Крыма", – сказал Яцюк.

Он также подчеркнул, что ситуация с нехваткой воды в Крыму в 2020 году будет сказываться на его обеспечении водой и в последующие годы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты призывают крымчан "не ждать воды из крана", а "изменить к ней отношение"

Напомним, с полуночи 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

Также читайте: Оккупанты заявили, что Крым технически не готов принимать воду из Украины

С 27 ноября в Ялте начали ограничивать водоснабжение по ночам. Позже власти сообщили, что с 14 декабря из-за снижения запасов воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают Большую Ялту, в городе и поселках подают воду по три часа утром и вечером.

17 декабря жителям Ялты стали подавать воду из озера Могаби. Власти сообщали, что планируют использовать водопады на юге Крыма в качестве дополнительных источников для обеспечения жителей города водой.

Автор: 

Крым (26412) водоснабжение (723) вода (919)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+37
Однозначно !! Перемога крисчан над розумом !!)))
показать весь комментарий
27.12.2020 23:57
+36
что бы порадоваться..
показать весь комментарий
27.12.2020 23:38
+30
Водохранилища оккупированного Крыма не наполнятся в 2021 году даже при обильных осадках, - ученый НАНУ Яцюк - Цензор.НЕТ 3906
показать весь комментарий
27.12.2020 23:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зачем нам об этом знать
показать весь комментарий
27.12.2020 23:36 Ответить
что бы порадоваться..
показать весь комментарий
27.12.2020 23:38 Ответить
це перемога))
показать весь комментарий
27.12.2020 23:55 Ответить
Однозначно !! Перемога крисчан над розумом !!)))
показать весь комментарий
27.12.2020 23:57 Ответить
не один десяток лет каждый год ездил отдыхать в те края. поверьте розумом там и не пахло.
показать весь комментарий
27.12.2020 23:59 Ответить
Мій дядка викладав в Севасе ,підводникам-ядерникам !!)))
показать весь комментарий
28.12.2020 00:03 Ответить
теперь наверное підводники -ядерники служать у лавах ВМС України?))
показать весь комментарий
28.12.2020 00:19 Ответить
Це було довго до лав ВМС України !!! А ядерний виш,москалі забрали !!))
показать весь комментарий
28.12.2020 00:28 Ответить
Там пахло исключительной жадностью и расеянским миром
показать весь комментарий
28.12.2020 08:20 Ответить
ну да приезжаешь такой, за 7 дней оставляешь 1к зелени за одного,. а оно еще смотрит на тебя ,типо мне офигенное одолжение сделало. идиоты. сервис го%но местные жадное и ленивое стадо не привыкшее вкладывать силы и средства что бы получать прибыль. тупо сдают туристам те халупы что у татар отжали я еще лет за 7 до отжатия Крыма перестал ездить туда. случайно друзья затянули в Турцию .
показать весь комментарий
28.12.2020 08:38 Ответить
Старик Кабаев обещал в 2014 году в интервью международным журналистам сделать из временно оккупированного украинского Крыма витрину «Русского мира». Прошло шесть лет. На лице Владимира Люциферовича врачи обнаружили трупные пятна. В путинской «витрине» не хватает электроэнергии. Назначенный Кремлем глава Крыма пан Сергей Гоблин заявляет о недостаче 100 мВт электроэнергии в аннексированном Крыму. Как следствие снижения уровня комфорта - с полуострова исчезли туристы, а ржавая вода появляется в кранах только по определенным часам.
На примере Крыма видна экономическая деградация хозяйствования российской бензоколонки и китайской пилорамы на захваченных ею чужих территориях.
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
показать весь комментарий
28.12.2020 10:27 Ответить
https://krym.rabota.ru/
показать весь комментарий
13.01.2021 04:39 Ответить
показать весь комментарий
28.12.2020 21:42 Ответить
Не бажаєшь знати, то не читай та не слухай !!!)))
показать весь комментарий
27.12.2020 23:44 Ответить
Дебилы должны страдать
Только так наступает просветление (хотя иногда оно не наступает никогда)
показать весь комментарий
28.12.2020 06:31 Ответить
У дебилов просветление не наступает - на то они и дебилы они же (ЛОХи), чтобы не осознавать, что страдают они от последствий собственной дурости. Для этого нужны хотя-бы зачатки интеллекта.
На всякого лоха, всегда найдется очередной разводила, которой вольет ему в уши, что в его неудаче, виноват не он (лох), а кто то другой (да и вообще в прошлый раз не повезло...). ЛОХ такое воспринимает охотнее, чем признание собственной глупости и опять ведется...и опять.....и опять...На то он и лох!!!!
показать весь комментарий
28.12.2020 09:38 Ответить
У нас есть некоторые граждане, которые по глупости еще ездили отдыхать на полуостров, чаще к родственникам. Ну теперь будут знать, что лучше по скайпу или вайберу. Ведь что за отдых, без наличия воды в кране?
Туристический сезон 2021-го года, на полуострове по видимому просто не начнётся. Дотанцевались.
показать весь комментарий
28.12.2020 15:11 Ответить
Водохранилища оккупированного Крыма не наполнятся в 2021 году даже при обильных осадках, - ученый НАНУ Яцюк - Цензор.НЕТ 3906
показать весь комментарий
27.12.2020 23:37 Ответить
показать весь комментарий
28.12.2020 00:03 Ответить
Зачем составы? Они эту божью росу прямо по телевизору каждый день получают
показать весь комментарий
28.12.2020 10:32 Ответить
Спасти может только моча отдыхающих.
показать весь комментарий
27.12.2020 23:41 Ответить
Уринотерапия-ето страшно пользительная вещч !!!)))
показать весь комментарий
27.12.2020 23:53 Ответить
Под видом гуманитарной катастрофы начнёт визжать ООН и сопли урода с радостью начнут поставки воды...
показать весь комментарий
27.12.2020 23:42 Ответить
Цілком реальний розвиток подій !!!)))
показать весь комментарий
27.12.2020 23:47 Ответить
🖕🖕🖕
показать весь комментарий
27.12.2020 23:53 Ответить
Нехватка воды НЕОБХОДИМА кремлядии. В Крыму должны быть (по их замыслам) только воинские части, черноморский флот, военная авиация и, соответственно, полигоны.
"Гражданское население" - только семьи крымской оккупационной армии и их отставники И ВСЕ. Им воды хватит. Остальные самодепортируются в мокшанию.
показать весь комментарий
28.12.2020 00:45 Ответить
Кацапы разрушили канал и насосные станции, так что не получится.
показать весь комментарий
28.12.2020 08:00 Ответить
Вода - за ціною «Шампанського».
У 2014 році, відразу ж після проведення без «єдиного пострілу» «мирного референдуму» на кримському півострові і оголошення його результатів, кримчани пили «Шампанське» за «каміння з неба» і палилив багаттях українські паспорти, а в 2021 році будуть пити воду за ціною «Шампанського».
Рада Міністрів Самостійной Республіки Крим прийняла рішення в наступному році приймати приїжджаючих гостей на відпочинок тільки з п'ятилітровими бутлями з прісною водою на термін, що дорівнює кількості бутлів у багажі туристів. Щоб «розрулити» проблему з водою, ФСБ дала команду троллям Пригожина вкидати фейки про те, що «Київ погодився подати воду до Криму, а Путін замість перестане стріляти на Донбасі».
Цілюща волога зі Славутича знову потече по Північно-Кримському каналу тільки після повернення Криму в рідну україно-татарську гавань. Анексія українського Криму регулярною армією РФ на мові лікаря-проктолога, це пересадка геморою з української дупи на російський бюджет.
показать весь комментарий
28.12.2020 10:28 Ответить
"Моршинской" в 1,5 л. бутылках. А помыться и посрать можно прямо в море
показать весь комментарий
28.12.2020 10:36 Ответить
"Однією з найбільших гуманітарних катастроф ********** є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%8F%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 пияцтво в Росії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0#cite_note-3 [3 "

Кого від кого рятувати?ООН вишле "рассольчику"?
показать весь комментарий
28.12.2020 21:38 Ответить
Мрія кожного крисчанина ,каменюка з неба по бестолковці і головна мрія -вмерти в Расєє, здійснилась !!)))
показать весь комментарий
27.12.2020 23:46 Ответить
там десь писали шо путєн планує напад на січень.
На той час і Трамп розкручує заварушку.
Так шо січень може виявитись напруженим...
Водосховища окупованого Криму не наповняться у 2021 році навіть за умови рясних опадів, - вчений НАНУ Яцюк - Цензор.НЕТ 7552
показать весь комментарий
27.12.2020 23:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bT-0tlSwzPI Время зажигать: Трамп сбросил маску и принялся в открытую исполнять задания Москвы

Водосховища окупованого Криму не наповняться у 2021 році навіть за умови рясних опадів, - вчений НАНУ Яцюк - Цензор.НЕТ 5890
показать весь комментарий
27.12.2020 23:55 Ответить
Да уж , бендеровцы паездами всегда ехали и на фсех вады хватало . А кацапня налетела и капец , - себе не хватает .
показать весь комментарий
27.12.2020 23:52 Ответить
Помнитца, колдунов з Зимбабви запрошували парашники до Криму..
😀
показать весь комментарий
27.12.2020 23:52 Ответить
Хай Шойгу попросят,він їм такого шамана піджене з Тави чи Туви !!!))))
показать весь комментарий
27.12.2020 23:55 Ответить
Один шаман на ***** йшов..та не дійшов..на жаль..))
показать весь комментарий
27.12.2020 23:59 Ответить
Кого ,кого,а шамана жаль !!)))
показать весь комментарий
28.12.2020 00:01 Ответить
Пох на крысчан.
показать весь комментарий
27.12.2020 23:53 Ответить
Жопу год не мыли, зато этой вашей мовы нет.
показать весь комментарий
27.12.2020 23:57 Ответить
Росія забула,що в 1954 році зі своєї ініціативи передала Кримську область Україні саме через водну проблему та через інфраструктуртурні проєкти по розвитку території!А тепер мають замість прогресу - "камні з неба"!
показать весь комментарий
27.12.2020 23:57 Ответить
Путлер планировал захватить весь юговосток, тогда би крим був с водой.
показать весь комментарий
28.12.2020 01:31 Ответить
Водосховища окупованого Криму не наповняться у 2021 році навіть за умови рясних опадів, - вчений НАНУ Яцюк - Цензор.НЕТ 427
показать весь комментарий
27.12.2020 23:58 Ответить
Водосховища окупованого Криму не наповняться у 2021 році навіть за умови рясних опадів, - вчений НАНУ Яцюк - Цензор.НЕТ 6529
показать весь комментарий
28.12.2020 00:01 Ответить
зб мнoие прохвесара - так они триндели про многие вещи, раздует балон и потом те кто верят всему на заборе написанном, оказываеться в луже.
показать весь комментарий
28.12.2020 00:02 Ответить
Отец Фьодор, трохи незрозуміло,"раздует балон" ето как ??))
показать весь комментарий
28.12.2020 00:07 Ответить
помнишь раздуваие о неустоичивости грунтов в Керченском проливе - вот и проследи от куда ноги росли, а то что многие на это повелись, это закон "стада", или вот гадька и заметь, на неё дали вестись даже Украинским спецслужбам, хотя уверен чт спецы видели это.
показать весь комментарий
28.12.2020 00:14 Ответить
Схоже зараз маєма Гадин клон-Гадя-2, Сєнцов !!)))
показать весь комментарий
28.12.2020 00:25 Ответить
тоже так думаю и не только, есть один за которого кваков маику рвал - нет мне докозательств, но очень схематично всё произходит.
показать весь комментарий
28.12.2020 00:30 Ответить
Водосховища окупованого Криму не наповняться у 2021 році навіть за умови рясних опадів, - вчений НАНУ Яцюк - Цензор.НЕТ 7479
показать весь комментарий
28.12.2020 00:10 Ответить
Засыпайте крысчане и просыпайтесь с мыслью, что эту подляну вам сделало *****, а вы повелись.
показать весь комментарий
28.12.2020 00:11 Ответить
так ***** бормотал, мол им это подсунули их ловко подвели к наживке и теперь уже хорошо сидят на крючок.
показать весь комментарий
28.12.2020 00:16 Ответить
А где танцууУУщий морячок??
😀
показать весь комментарий
28.12.2020 00:12 Ответить
Он уже давно в аду на сковородке чечетку голыми пятками отбивает...
показать весь комментарий
28.12.2020 00:15 Ответить
Да само видео- приколяєт!!))
показать весь комментарий
28.12.2020 00:17 Ответить
абычна марячок с таво свету автаматичски падтягиваецца када енота выпускають ...
показать весь комментарий
28.12.2020 00:33 Ответить
Исчо не доплясал..На бис не отпущают..
Прикольна пляска на раскальонной пательне..
показать весь комментарий
28.12.2020 00:38 Ответить
ну да, прикольна...
говорят шо е изверги, шо также петухов учат танцевать, как путин- энтих марячков... т.е. ставят их на раскалённую сковородку, те лапы обжигают, а потом снимают их со сковородки и те уже не могут не танцевать на любой поверхности земли
показать весь комментарий
28.12.2020 00:47 Ответить
Народ! Поместите, будь ласка, фото танцующего морячка, шоб поржать
показать весь комментарий
28.12.2020 10:31 Ответить
Сушняк 2 января у оккупантов в Крыму будет эпичным... Зато в их пересохших ртах русские языки ничто не будет ущемлять...
показать весь комментарий
28.12.2020 00:24 Ответить
Это отличная новость! Скажите, а коммуналка в каком году подешевеет?
показать весь комментарий
28.12.2020 00:46 Ответить
Має зростати зарплатня, а не дешевшати комуналка.
показать весь комментарий
28.12.2020 11:23 Ответить
Уря - уря, в говени будеть пустыня с камнями и верблюдами
Водосховища окупованого Криму не наповняться у 2021 році навіть за умови рясних опадів, - вчений НАНУ Яцюк - Цензор.НЕТ 5705
показать весь комментарий
28.12.2020 00:49 Ответить
часами можно смотреть на этого марячка
показать весь комментарий
28.12.2020 10:32 Ответить
Особливо зараз, коли знаєш, що вони там "божью росу" п'ють
показать весь комментарий
28.12.2020 14:29 Ответить
Танцевали, веселилить, подсчитали - прослезились...
показать весь комментарий
28.12.2020 15:32 Ответить
Водосховища окупованого Криму не наповняться у 2021 році навіть за умови рясних опадів, - вчений НАНУ Яцюк - Цензор.НЕТ 6256
показать весь комментарий
28.12.2020 02:15 Ответить
Кроме того Днепр впадает в Черное море, и оттуда днепровскую воду можно брать бесплатно и в любом количестве.
показать весь комментарий
28.12.2020 02:18 Ответить
Не бесплатно!
"Чёрное море выкопали хохлы"
Так что и здесь нам должны платить за опиресненку 😂
показать весь комментарий
28.12.2020 04:56 Ответить
А ще за транспортування води річкою Дніпро через всю Україну. Там тисячі кілометрів. А ще добавка з кожного міста в воду Дніпра різної "начинки", а все це коштує грошей.
показать весь комментарий
28.12.2020 09:16 Ответить
Нужно во время интервью править этих мухоморов из НАНУ.Властей в Крыму нет,есть оккупационные администрации РФ.
показать весь комментарий
28.12.2020 02:45 Ответить
Поменяв в своих головах отношение к воде, любители крымской дармовщины, стройными рядами двинулись к священному озеру Байкал,неистово и скрепно поклоняются ему, осознав свое отечественное счастье.
показать весь комментарий
28.12.2020 07:10 Ответить
З каміння воду будуть віджимати.
показать весь комментарий
28.12.2020 07:32 Ответить
Відомий лише один випадок, коли святий Спиридон Тримифунтський взяв у руку цеглу і стиснув, отримавши вогонь, воду і глину.
Але він був канонічним греком, а не сектантом з гундяєвської отари)
показать весь комментарий
28.12.2020 09:59 Ответить
Цеглин забракне)).
показать весь комментарий
28.12.2020 16:41 Ответить
На замовлення радіослухачів, прохання поставити кримчанам пісню "Вода, вода, кругом вода".
показать весь комментарий
28.12.2020 07:57 Ответить
У них есть мост, пусть пьют его!
показать весь комментарий
28.12.2020 08:18 Ответить
А в это время полноводный Днепр несет свои воды мимо оккупированного Крыма и впадает в Черное море. Украинцы с интересом наблюдают за потугами оккупантов добыть воду из камней, из солянчатой степи Крыма, где никогда не было пресной воды. И вроде до оккупантов уже стало доходить, что добыть воду там, где ее никогда не было не возможно и что Крым это Украина и без Украины Крым не может жить и развиваться. Сама мать природа позаботилась, что Крым это Украина и ни какие военные базы не сумеет этому помешать.
показать весь комментарий
28.12.2020 08:55 Ответить
Навіть їх не шкода. Вони наш шкодували, коли кликали ворога і знали, що він буде вбивати наших? А як нападали на українців своїми поліцайськими патрулями, які назвали "самооборона Криму". Захистилися? А що кацап води не приніс? Зробив уже Лас Вегас? Повірили придурки на всю голову, то хавайте те що вам обіцяли. Зате можете померти у російській підерації. Бажання збуваються. Ми будемо забирати спуштошений моцкалями Крим тільки з кримськими тарарами, остальні через свій міст і в парашу.
показать весь комментарий
28.12.2020 09:22 Ответить
Саме так! Крим - Кримсько-татарська культурна автономія у складі України. Свинополю повернуть назву Ак-Яр та збудують найбільший торговий порт. А Керченська протока стане для кацапів Яни Капу, на честь нашого буксиру)
показать весь комментарий
28.12.2020 10:12 Ответить
"Осадков не будет." Санта Клаус.
показать весь комментарий
28.12.2020 10:17 Ответить
Санті образливо, що вони Різьдво святкують аж після Нового року
показать весь комментарий
28.12.2020 18:29 Ответить
А то. Из православных автокефальных церквей ДЕВЯТЬ отмечают 25 декабря ( совпадающему сейчас с католиками) а ШЕСТЬ - 7 января ( русская, сербская, грузинская, украинская, польская, иерусалимская) Так что Санта видимо прав.
показать весь комментарий
28.12.2020 18:50 Ответить
ПЦУ не автокефальна, а така, що за томосом підпорядкована Вселенському патріарху Варфоломею, автокефальна то окрема церква, а ще є церкви Київського та москальського патріархатів в Україні, то неможна нажаль казать про якусь єдину українську православну церкву.
показать весь комментарий
28.12.2020 18:57 Ответить
Добре, що мітрополит ПЦУ Єпіфаній каже, що можна святкувати і 25 грудня, і 7 січня за бажанням віруючих, і не створює з того проблему. Але б я сказав трошки про святкування 25 грудня. Різьдво Христове відбулось на третій день після дня зимового сонцестояння незалежно від якогось календаря, бо календар це від людини, а зимове сонцестояння від природи, тобто від бога. За яким календарем день зимового сонцестояння припадає на 22 грудня всім відомо. От і робіть висновки самі, коли слід святкувати Різьдво.
показать весь комментарий
28.12.2020 19:06 Ответить
на очереди бамбасссс...... и туда надо всё пообрезать
показать весь комментарий
28.12.2020 11:19 Ответить
зачем им биндеровская отравленная вода
показать весь комментарий
28.12.2020 11:20 Ответить
Какая вода? Что крысчане кукарекали? "Нам хоть камни с неба..."
Камни так камни. Сказала Украина.
показать весь комментарий
28.12.2020 15:28 Ответить
"осадкамі" може і не наповняться, а от оссяцьками то може бути
показать весь комментарий
28.12.2020 18:27 Ответить
 
 