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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В рамках саммита "Крымской платформы" подпишут декларацию, присоединиться к которой могут любые страны, - Джапарова. ВИДЕО

По итогам саммита "Крымской платформы" по деоккупации полуострова, который планирует провести в мае следующего года, будет принята соответствующая декларация.

Об этом рассказала первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в эфире Радио Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Декларация будет открытой, к ней смогут присоединиться все желающие страны. Она зафиксирует, что Российская Федерация - страна-агрессор, которая нарушила международное право, а также политику непризнания аннексии Крыма и давления на Российскую Федерацию. В частности, в этом документе будут содержаться основные акценты с описанием последствий милитаризации Крыма, нарушений прав человека, преследований крымских татар. Но декларация не будет большой - это политический документ. Основной целью остается деоккупация Крыма, но на пути к ней мы должны разрабатывать тактические шаги. "Крымская платформа" - один из них", - сказала представительница МИД Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россию пригласят к участию в Крымской платформе, потому что она несет ответственность за оккупацию полуострова, - Джапарова

Напомним, власти Украины активно привлекают страны ЕС и Запада к участию в "Крымской платформе". В МИД Украины ранее сообщали, что саммит по деоккупации Крыма планируют провести в Киеве в мае 2021 года.

Спикер МИД России Мария Захарова сказала, что российская сторона готова участвовать в инициируемой Украиной "Крымской платформе", если на этой площадке будут обсуждать проблемы полуострова - от водоснабжения до транспортного сообщения.

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов убежден, создание новой международной площадки не поможет "вернуть Крым".

Также читайте: Украина пригласила Молдову к работе в Крымской платформе, - МИД

Автор: 

Крым (26412) Джапарова Эмине (174)


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Слава США!
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27.12.2020 23:57 Ответить
я назло всім тупим піторам, за Сороса, соросят і за "внєшнєє, сук@, управлєніє!
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27.12.2020 23:59 Ответить
********* в число "любые страны" входит?
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28.12.2020 00:03 Ответить
Будапештский меморандум, "Большой договор" с Россией о мире и тд, Даёшь больше бумажек !!!
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28.12.2020 03:51 Ответить
Эта Декларация декларацией и останется.
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28.12.2020 15:26 Ответить
 
 