В Польше 28 декабря вступают в силу новые правила въезда иностранцев, - посольство

Въезжающим в Польшу придется провести на карантине 10 дней. Исключение - для имеющих прививку от COVID-19, учащихся, заробитчан, участников соревнований и других.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт посольства Украины в Польше.

Теперь те, кто въезжает в РП организованным транспортом, должны провести на карантине 10 дней. В то же время никаких ограничительных мер не будет для людей со справкой о прививке от COVID-19; водителей экипажей международных перевозок, въезжающих на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей; учащихся или работающих над исследованиями в Польше; работники сельхозпредприятий, расположенных на приграничных территориях обеих стран; пассажиры курсирующих судов, не заплывающих в порты третьих стран между портами государств-членов ЕС; работники дипломатических и консульских учреждений и члены их семей; люди с разрешением на постоянное проживание или картой долгосрочного резидента страны-члена ЕС; медики, приезжающие в Польшу для трудоустройства; участники спортивных мероприятий (спортсмены, тренеры, врачи, физиотерапевты, судьи, аккредитованные журналисты) и тому подобное.

По данным hromadske, с 28 декабря до 17 января в Польше будут действовать новые карантинные ограничения. В частности, в стране запретили свободное перемещение в новогоднюю ночь: с 19:00 31 декабря и до 6:00 1 января на улицах разрешается находиться только людям, которые выполняют служебные обязанности.

Также в стране ограничили работу торговых центров, гостиниц, горнолыжных трасс, спортивных учреждений (они будут работать только для профессиональных спортсменов) и тому подобного.

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Кроме этого, в Польше продолжат действовать уже введенные ограничения на работу фитнес-клубов, аквапарков, заведений общественного питания и так далее. Сейчас в стране ограничили самостоятельное перемещение детей, не достигших 16-летнего возраста, количество людей в общественном транспорте, религиозных сооружениях, магазинах и на общественных мероприятиях.