Россия передаст Беларуси первую партию вакцины "Спутник V" в начале 2021 года, - посол Мезенцев

Первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" поступит в Беларусь в начале 2021 года.

Об этом рассказал посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Вскоре, в начале года, первая партия вакцины поступит в республику для вакцинации", - сказал Дмитрий Мезенцев.

"Мы благодарны за профессиональную оценку, которую дали санитарные врачи Республики Беларусь, оценив эффективность и успешность проведения экспериментального цикла по апробации вакцины, который показал, что ее можно производить совместно", - отметил посол.

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Издание отмечает, что Министерство здравоохранения Беларуси выдало регистрационное удостоверение на вакцину "Спутник V". После этого она может быть допущена к реализации и медицинскому применению на территории страны. Ранее Беларусь стала первой страной, которая приняла участие в клинических испытаниях вакцины "Спутник V".