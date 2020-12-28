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Новости Коронавирус и карантин
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Россия передаст Беларуси первую партию вакцины "Спутник V" в начале 2021 года, - посол Мезенцев

Россия передаст Беларуси первую партию вакцины

Первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" поступит в Беларусь в начале 2021 года.

Об этом рассказал посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Вскоре, в начале года, первая партия вакцины поступит в республику для вакцинации", - сказал Дмитрий Мезенцев.

"Мы благодарны за профессиональную оценку, которую дали санитарные врачи Республики Беларусь, оценив эффективность и успешность проведения экспериментального цикла по апробации вакцины, который показал, что ее можно производить совместно", - отметил посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин принял решение вакцинироваться от COVID-19, - Песков

Издание отмечает, что Министерство здравоохранения Беларуси выдало регистрационное удостоверение на вакцину "Спутник V". После этого она может быть допущена к реализации и медицинскому применению на территории страны. Ранее Беларусь стала первой страной, которая приняла участие в клинических испытаниях вакцины "Спутник V".

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Беларусь (7902) вакцина (3815) карантин (16729) россия (95702) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
То, что РОССИЯ ПЕРЕДАСТ, мы знаем и так.
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28.12.2020 02:02
+9
В числе первых ею собираются привить лукашенковских ментов. А их то как раз и не жалко.
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28.12.2020 05:53
+6
Ну що сябри ,перетворились в піддослідних тваринок !!!)))
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28.12.2020 00:54
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Ну що сябри ,перетворились в піддослідних тваринок !!!)))
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28.12.2020 00:54 Ответить
А какой у них выбор? От запада ждать вакцину бесполезно и в лучшем случае покупать вакцину у Китая, да и то не понятно когда. А тут есть возможность самим производить, а я так думаю будут еще и продавать на сторону (всем известно о великой морской державе) и на этом заработать.
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28.12.2020 05:51 Ответить
Дзюдоистический презик сначала хотел попробовать на "бацьке",но тот отказался, тогда попробуют на протестантах.
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28.12.2020 08:16 Ответить
В числе первых ею собираются привить лукашенковских ментов. А их то как раз и не жалко.
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28.12.2020 05:53 Ответить
Россия передаст Беларуси первую партию вакцины "Спутник V" в начале 2021 года, - посол Мезенцев - Цензор.НЕТ 9091
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28.12.2020 00:59 Ответить
Россия передаст Беларуси первую партию вакцины "Спутник V" в начале 2021 года, - посол Мезенцев - Цензор.НЕТ 8437
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28.12.2020 01:08 Ответить
То, что РОССИЯ ПЕРЕДАСТ, мы знаем и так.
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28.12.2020 02:02 Ответить
а самий головний ПЕРЕДАСТ в кремлі сидить....
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28.12.2020 05:45 Ответить
Нет. В бункере,-говорят в Сочи.
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28.12.2020 07:25 Ответить
На этом проект этой "сциклины" и закончиться.
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28.12.2020 02:34 Ответить
Теперь лукашенковская мусорня будет винтить недовольных и "на укольчик".
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28.12.2020 03:08 Ответить
ЦАР - наша! Цікаво, чому московитів так тягне на дружбу до людожерів?
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28.12.2020 05:38 Ответить
пєсдець бульбашам...без єдиного пострілу
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28.12.2020 05:49 Ответить
так вони не проти мишебратья для быльшості білорусів кацапи адін ізик адінарот, читав на їхніх форумах які навіть антилукашенковські дякують браттям росіянам за підтримку і вакцину що нібито ьрат пізнається в біді вони нажаль нічого так і не зрозуміли в тому числі що кульками і квітами Луку не прогнати нажаль для більшості сомоідентичність знищена проросійською політикою Луки
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28.12.2020 06:18 Ответить
А на заборе ещё х.. написано, а там дрова. Некоторые ещё пишут, что Земля плоская, примите и это за правду.
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28.12.2020 06:40 Ответить
Праўда вочы коле?
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28.12.2020 07:11 Ответить
А праўда такая-тыя, што дзякуюць расіі гэты ольгінаўскія і лукашысцкія боты. Вам можа такая праўда і коле, а беларусы і іншыя людзі гэта разумеюць. Беларусы за незалежнасць Беларусі, больш за 80%.
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28.12.2020 17:12 Ответить
А сам Лукашенко будет прививаться? Вроде отказался. Категорически.
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28.12.2020 06:16 Ответить
Обязательно уколите идиота литвин,а то смердит от него!
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28.12.2020 07:16 Ответить
Слово "вакцина" у даному випадку треба писати у лапках.
Амінь.
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28.12.2020 08:26 Ответить
лозунг "жыве Беларусь" похоже теряет свою актуальность. после "вакцинации" роSSийской "вакциной" все может стать с точностью до наоборот.
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28.12.2020 08:31 Ответить
Батька про всяк випадок ще завчасно повідомив, що не буде вакцінуватись. Але проти російської вакцини, вважаю, не встоїть, та й кремль йому не дозволить капризувати. *Партия сказала - надо, комсомол ответил - есть!*.
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28.12.2020 08:40 Ответить
Боюсь, теперь к лозунгу Жыве Беларусь, надо добавлять знак вопроса. Печально.
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28.12.2020 08:47 Ответить
"Новичек" для бунтующих?
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28.12.2020 09:43 Ответить
Білоруси були зомбовані "русским миром" а нині ще будуть ним і вакциновані.
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28.12.2020 09:53 Ответить
А как же свои 149 миллионов холопов.. в очереди будут стоять.. Странно и подозрительно и это если мягко сказать. В Крым например поставили 500 доз, это означит что смогут привиться 250 человек всего. Смешно.
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28.12.2020 10:44 Ответить
Нас.ать и на вашу вакцину,и на тебя!
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28.12.2020 14:29 Ответить
білоруси, як і малороси, повністю перетворились на людинобаранів, на підвид кацапів
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28.12.2020 11:09 Ответить
подопытные кролики......
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28.12.2020 14:12 Ответить
То пустяки, что от той вакцины через неделю выпадают волосы, через две зубы. Самое страшное чего в Украине боятся, это, то, что на 21й день пациенты признают крым российским, а на 28й начинают учить русский язык.
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28.12.2020 19:09 Ответить
 
 