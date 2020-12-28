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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Российские следователи не указали, что фигуранты крымского "дела Хизб ут-Тахрир", - граждане Украины, - адвокат Семедляев

Российские следователи не указали, что фигуранты крымского

У фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Ремзи Бекирова, Раима Айвазова, Шабана Умерова и Фархода Базарова в обвинительном заключение не указано наличие украинское гражданства.

Об этом сообщил адвокат Бекирова Эдем Семедляев, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Вообще логику следствия не понять, потому что во всех процессуальных документах, протоколах задержания и допросов везде указано, что подсудимые являются гражданами Украины. Почему по итогу следователь не внес это в обвинительное заключение - непонятно. Это может быть связано с тем, что у следствия нет оригинала украинского паспорта или другими причинами", - предполагает адвокат.

При этом у другого фигуранта дела - Ризы Изетова - украинское гражданство все-таки вписано в дело.

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Отмечается, что наличие гражданства Украины часто используется обвинением при продлении меры пресечения в судах как аргумент, что обвиняемые могут скрыться и уехать. Но при этом то, что на них распространяется действие четвертой Женевской конвенции, полностью игнорируется при вынесении судебных решений.

Предварительное слушание по этому делу состоится 28 декабря в Южном окружном военном суде российского Ростова-на-Дону.

Сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта 2019 года провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе представителей общественного объединения "Крымская солидарность". Всего были задержаны 24 человека. Их обвиняют в создании и участии ячейки "Хизб ут-Тахрир".

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил арест активистов "Крымской солидарности" и гражданских журналистов. Он призвал к их немедленному освобождению из СИЗО.

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что данные призывы представителя ОБСЕ вызывают "недоумение".

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными 24 крымскотатарских активистов, задержанных российскими силовиками 27 марта в Крыму.

Автор: 

Крым (26412) крымские татары (2718) Семедляев Эдем (15) Хизб ут-Тахрир (107)


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ТАК ЗАДЕРЖИВАЙТЕ ИХ ГРАЖДАН ПАЧКАМИ В ТОМ ЧИСЛЕ С ИХ ПОСОЛЬСТВА В УКРАИНЕ !!!
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28.12.2020 02:27 Ответить
Негайний виправдувальний вирок Українського суду і вимога про видачу репресованих осіб Україні + санкції проти лаптєй.
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28.12.2020 07:27 Ответить
так джемилев с чубаровым еще 10 лет тому назад требовали для крымско-татарского народа побольше земли в крыму... а сейчас им пофиг и земля и люди...
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28.12.2020 07:27 Ответить
А могли у них быть росийские паспорта?
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28.12.2020 09:47 Ответить
 
 