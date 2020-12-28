Вакцину от COVID-19 при нужной температуре смогут хранить украинские частные фармацевтические компании, - Ляшко

Украина нашла возможность хранить вакцину от коронавируса в низких температурах, как того требует производитель.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"В иммунопрофилактике до этого никогда не использовалась температура -80 градусов. Мы подняли наши национальные склады, которые есть в Минздраве, там у нас реально нет условий для хранения таких вакцин или лекарственных средств именно при температуре -80 градусов. Мы запустили работу с частными логистическими фармацевтическими компаниями - и к нам вышли с коммерческими предложениями. И у нас в стране, на отечественных складах есть возможность хранения, логистики, транспортировки к пунктам прививки вакцины и при температуре хранения -80 градусов", - рассказал он.

Ляшко объяснил, как будет происходить транспортировка и хранение вакцины.

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"Здесь какая логика: вакцина прилетает на самолете, из машины на склад мы транспортируем в термоконтейнере с сухим льдом, затем перегружают в холодильники, в которых она может храниться длительное время. Далее мы рассчитываем, как и в каком количестве эту вакцину надо привезти в пункт вакцинации, и в пункте вакцинации она может храниться 5 дней при температуре +2... 8 градусов", - сказал он.

Напомним, 22 декабря Министерство здравоохранения утвердило национальный план вакцинации от COVID-19, согласно которому в течение 2021-2022 годов планирует вакцинировать 20 млн украинцев.