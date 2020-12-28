Новый британский штамм коронавируса на 56% более заразен, чем прежние варианты SARS-CoV-2, - исследование

Новый британский штамм коронавируса, который появился на юго-востоке Англии осенью и, похоже, быстро распространяется, на 56% более заразен, чем прежние варианты SARS-CoV-2, причем это особенно заметно у младших возрастных групп людей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, к такому выводу пришли британские эпидемиологи, свои доводы они изложили в препринте на medRxiv.

Авторы исследования применили двухштамповую матмодель, где учли случаи госпитализации, занятость коек в больницах и реанимациях, смерти, распространенность вируса (по тестам ПЦР и ИФА), а также относительную частоту случаев со штаммом VUI-202012/01 (он же B.1.1.7) в трех наиболее сильно пострадавших регионах – юго-восток, восток страны и Лондон.

Исследователи пишут, что "не удалось найти четких доказательств", что B.1.1.7 приводит к большей или меньшей тяжести заболевания, чем существовавшие ранее варианты.

Тем не менее, предостерегают они, повышение заразности, вероятно, приведет к "значительному увеличению числа больных". При этом прогнозируется, что в 2021 году количество госпитализаций и смертей от COVID-19 достигнет более высоких уровней, чем наблюдалось в 2020 году, даже если будут сохранены региональные многоуровневые ограничения, введенные в Британии до 19 декабря.

СПРАВКА. Штамм VUI-202012/01 характеризуют 17 мутаций (14 несинонимичных и 3 делеции; по крайней мере, 3 мутации имеют потенциал быть "опасными"), восемь из которых затрагивают ген, кодирующий S-белок коронавируса: тот самый, который цепляется за клетку и позволяет вирусной частице проникать в нее. Мутация N501Y, полагают ученые, может иметь наибольшее значение для повышения инфекционностивируса. Они также считают, что штамм мог появиться в результате эволюции вируса в хронически инфицированном человеке. Он впервые обнаружен в Англии после расшифровки сентябрьского образца генома. К середине декабря штамм начал быстро распространяться.

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"По нашим оценкам, меры ограничения, такие же строгие, как и национальный локдаун в ноябре, вряд ли опустят репродуктивный индекс вируса до менее 1.0, если только не будут закрыты также школы и университеты", – делают вывод ученые.

Они считают, что после ослабления ограничений, вероятно, произойдет большой всплеск заболеваемости и подчеркивают: вероятно, придется значительно ускорить вакцинирование населения, чтобы оказать заметное влияние на снижение заболеваемости.

"Самый строгий сценарий ограничений по всей стране и с закрытыми в январе школами, а также 2 млн вакцинаций в неделю, – единственный известный нам сценарий, который снизит пиковую нагрузку на реанимации ниже уровне первой волны", – резюмировали авторы.

Важно: изложенные выше цифры и прогнозы сотрудников Центра матмоделирования инфекционных болезней и Лондонской школы гигиены и тропической медицины пока не рецензировались независимыми экспертами – исследование еще на стадии препринта.