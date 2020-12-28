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Новости Коронавирус и карантин
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Новый британский штамм коронавируса на 56% более заразен, чем прежние варианты SARS-CoV-2, - исследование

Новый британский штамм коронавируса на 56% более заразен, чем прежние варианты SARS-CoV-2, - исследование

Новый британский штамм коронавируса, который появился на юго-востоке Англии осенью и, похоже, быстро распространяется, на 56% более заразен, чем прежние варианты SARS-CoV-2, причем это особенно заметно у младших возрастных групп людей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, к такому выводу пришли британские эпидемиологи, свои доводы они изложили в препринте на medRxiv.

Авторы исследования применили двухштамповую матмодель, где учли случаи госпитализации, занятость коек в больницах и реанимациях, смерти, распространенность вируса (по тестам ПЦР и ИФА), а также относительную частоту случаев со штаммом VUI-202012/01 (он же B.1.1.7) в трех наиболее сильно пострадавших регионах – юго-восток, восток страны и Лондон.

Исследователи пишут, что "не удалось найти четких доказательств", что B.1.1.7 приводит к большей или меньшей тяжести заболевания, чем существовавшие ранее варианты.

Тем не менее, предостерегают они, повышение заразности, вероятно, приведет к "значительному увеличению числа больных". При этом прогнозируется, что в 2021 году количество госпитализаций и смертей от COVID-19 достигнет более высоких уровней, чем наблюдалось в 2020 году, даже если будут сохранены региональные многоуровневые ограничения, введенные в Британии до 19 декабря.

СПРАВКА. Штамм VUI-202012/01 характеризуют 17 мутаций (14 несинонимичных и 3 делеции; по крайней мере, 3 мутации имеют потенциал быть "опасными"), восемь из которых затрагивают ген, кодирующий S-белок коронавируса: тот самый, который цепляется за клетку и позволяет вирусной частице проникать в нее. Мутация N501Y, полагают ученые, может иметь наибольшее значение для повышения инфекционностивируса. Они также считают, что штамм мог появиться в результате эволюции вируса в хронически инфицированном человеке. Он впервые обнаружен в Англии после расшифровки сентябрьского образца генома. К середине декабря штамм начал быстро распространяться.

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"По нашим оценкам, меры ограничения, такие же строгие, как и национальный локдаун в ноябре, вряд ли опустят репродуктивный индекс вируса до менее 1.0, если только не будут закрыты также школы и университеты", – делают вывод ученые.

Они считают, что после ослабления ограничений, вероятно, произойдет большой всплеск заболеваемости и подчеркивают: вероятно, придется значительно ускорить вакцинирование населения, чтобы оказать заметное влияние на снижение заболеваемости.

"Самый строгий сценарий ограничений по всей стране и с закрытыми в январе школами, а также 2 млн вакцинаций в неделю, – единственный известный нам сценарий, который снизит пиковую нагрузку на реанимации ниже уровне первой волны", – резюмировали авторы.

Важно: изложенные выше цифры и прогнозы сотрудников Центра матмоделирования инфекционных болезней и Лондонской школы гигиены и тропической медицины пока не рецензировались независимыми экспертами – исследование еще на стадии препринта.

Великобритания (4986) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
вже брехли забрехалися з цими новими вирусами вже нормальні адекватні люди вам не вірять давно . у вас осталась тільки істерика в новинах а нормальних новин вже нема давно
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28.12.2020 07:16
+5
Дурочка,не визжи! Есть легкие формы через которые,например,многие мои знакомые прошли как с гриппом,-но есть тяжелые формы,от которых многие люди которых я знал скончались,хотя могли еще жить и жить.
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28.12.2020 07:38
+2
Но и летальность должна быть ниже, соответственно.
Так испанка трансформировалась в небытие
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28.12.2020 07:11
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Но и летальность должна быть ниже, соответственно.
Так испанка трансформировалась в небытие
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28.12.2020 07:11 Ответить
В теорії.
В теорії і Президент має захищати країну та спрямовувати свої сили на благо країни. Але практика трохи інша.
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28.12.2020 07:23 Ответить
А это то тут причем? Или мы и вирусы выбираем как президентов?
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28.12.2020 08:28 Ответить
Более заразен на 56%,но НЕ более смертоносен чем предыдущие!
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28.12.2020 07:14 Ответить
То якщо рахувати на кількість заражених у % . . . а якщо по загальному числу - то більше буде жертв.
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28.12.2020 07:24 Ответить
Я слышал от медиков такой возможный прогноз развития событий. Смертельные формы будут сокращаться по численности,поскольку уходят с телом умершего человека в землю,то есть,он дальше НЕ передается. А легкие формы будут жить дальше,-с чем человечество будет жить в будущем,как с гриппом,Спидом и др.
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28.12.2020 07:33 Ответить
вже брехли забрехалися з цими новими вирусами вже нормальні адекватні люди вам не вірять давно . у вас осталась тільки істерика в новинах а нормальних новин вже нема давно
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28.12.2020 07:16 Ответить
Дурочка,не визжи! Есть легкие формы через которые,например,многие мои знакомые прошли как с гриппом,-но есть тяжелые формы,от которых многие люди которых я знал скончались,хотя могли еще жить и жить.
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28.12.2020 07:38 Ответить
Есть еще эбола,чума легочная,холера и сибирская язва - но это для специалистов...А пугать пересічних в общедоступной статье 17 ю видами мутаций - подлянка...
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28.12.2020 08:33 Ответить
Нагнетают,шоб вакцину впаривать ле не че было.
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28.12.2020 07:26 Ответить
Тебе то что? Тебе же вакцину дадут бесплатно! Правда за твои похороны придется платить твоей семье.
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28.12.2020 07:39 Ответить
Новый британский штамм коронавируса на 56% более заразен, чем прежние варианты SARS-CoV-2, - исследование - Цензор.НЕТ 4440
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28.12.2020 07:31 Ответить
У ковид 19 смертность 1.7%,а у этого штама должна быть еще меньше
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28.12.2020 08:05 Ответить
можно я поправлю: на 56,385 % .ему хобот шоле меряли?
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28.12.2020 09:21 Ответить
И неправда он заразнее на 56,0872%
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28.12.2020 10:33 Ответить
 
 