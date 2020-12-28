COVID-19: Япония временно приостанавливает въезд в страну иностранных граждан со всего мира до конца января
Япония с 28 декабря запретила въезд всех иностранных граждан в связи с новой разновидностью коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает агентство Kyodo
"Япония временно приостанавливает въезд в страну иностранных граждан со всего мира в качестве меры предосторожности против нового, потенциально более заразного варианта коронавируса. Правило вступит в силу 28 декабря и будет действовать до конца января 2021 года", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Японии впервые выявили новый "британский" штамм коронавируса - заболели пять человек, которые вернулись из Соединенного Королевства. Их поместили на карантин, власти выясняют личности тех, с кем они контактировали в последнее время.
По оценкам экспертов, новый вариант коронавируса на 70% более заразен, чем первоначальный штамм.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Милая Хоккайдо,я тебя Хонсю,
за твою Сикоку я тебя Кюсю."
Пенсия позволяет?
От і немає жодного шансу туди багатьом з нас потрапити.
І залишається купувати ніппонські телевізори та різні дівайси у перекупників.