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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19: Япония временно приостанавливает въезд в страну иностранных граждан со всего мира до конца января

COVID-19: Япония временно приостанавливает въезд в страну иностранных граждан со всего мира до конца января

Япония с 28 декабря запретила въезд всех иностранных граждан в связи с новой разновидностью коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает агентство Kyodo

"Япония временно приостанавливает въезд в страну иностранных граждан со всего мира в качестве меры предосторожности против нового, потенциально более заразного варианта коронавируса. Правило вступит в силу 28 декабря и будет действовать до конца января 2021 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Японии впервые выявили новый "британский" штамм коронавируса - заболели пять человек, которые вернулись из Соединенного Королевства. Их поместили на карантин, власти выясняют личности тех, с кем они контактировали в последнее время.

По оценкам экспертов, новый вариант коронавируса на 70% более заразен, чем первоначальный штамм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Японии обнаружили случаи заражения "британским" типом коронавируса

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Как лучше запомнить японские острова:
"Милая Хоккайдо,я тебя Хонсю,
за твою Сикоку я тебя Кюсю."
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28.12.2020 07:36 Ответить
От зараза. Хотів полетіти подивитись на іпонумать, а вони не пущають.
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28.12.2020 07:45 Ответить
А ты вообще летать можешь?
Пенсия позволяет?
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28.12.2020 07:56 Ответить
Епоха бідності закінчилась, сказав криворогатий шкет. Чув таке? Отож.
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28.12.2020 08:01 Ответить
Этот может летать даже без пенсии - Карлсон, ёпта!
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28.12.2020 14:01 Ответить
Камутахеравато...
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28.12.2020 07:48 Ответить
Камутахеравато...
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28.12.2020 07:49 Ответить
Їм легше за все визначити хто свій, а хто - ні.
От і немає жодного шансу туди багатьом з нас потрапити.
І залишається купувати ніппонські телевізори та різні дівайси у перекупників.
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28.12.2020 09:51 Ответить
Японцы в очередной раз подтвердили этим действием на сколько они "глупее" украинцев, и власти в Украине.
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28.12.2020 10:37 Ответить
 
 