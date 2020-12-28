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Новости Коронавирус и карантин
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Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет помощи американцам в условиях пандемии COVID-19

Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет помощи американцам в условиях пандемии COVID-19

Президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно многочисленным источникам телеканала, Трамп подписал массивный законопроект о помощи в период пандемии COVID-19 и государственном финансировании в размере $2,3 трлн в воскресенье вечером, предотвратив тем самым закрытие правительства, которое должно было начаться во вторник.

В свою очередь, о подписании законопроекта сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

"Президент Дональд Трамп подписал законопроект о бюджете на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, предусматривающий чрезвычайное реагирование на коронавирус и оказание чрезвычайной помощи", - сообщил он в своем Твиттере.

"Президент подписывает этот законопроект, чтобы восстановить пособия по безработице, прекратить выселения, предоставить помощь в аренде жилья, (...) добавить значительно больше денег на распространение вакцин и многое другое", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден призвал Трампа подписать закон о помощи американцам во время карантина: Возможны разрушительные последствия

Ранее Трамп заявил, что сообщит хорошие новости по ранее раскритикованному им законопроекту о стимулировании экономики в период пандемии COVID-19.

"Хорошие новости по законопроекту о помощи в условиях COVID-19. Информация последует", - написал Трамп в своем Твиттере.

Между тем, по данным телеканала CNN, помощники Трампа готовились к тому, что президент подпишет законопроект в канун Рождества в своем клубе Мар-а-лаго во Флориде, где он проводит каникулы.

Однако, как сообщили осведомленные источники телеканала, в последний момент президент передумал делать это.

Ранее законодатели США из двух партий призвали Трампа подписать законопроект по стимулированию экономики в период пандемии COVID-19 или наложить на него вето.

"Если ваше неодобрение законопроекта о помощи в период COVID-19 помешает вам его подписать, пожалуйста, немедленно наложите на него вето. Вы ясно изложили свою позицию, и быстрый отказ от законопроекта позволит тем, кто за него выступает, действовать, пока не стало слишком поздно", - говорится в обращении конгрессменов, которое цитирует издание The Hill.

Трамп прямо не угрожал наложить вето на законопроект, который был принят Конгрессом США после нескольких месяцев переговоров. Вместо этого он заявил, что хочет, чтобы Конгресс внес поправки в законопроект о помощи в период пандемии COVID-19 и увеличил выплаты американцам и малому бизнесу.

бюджет (4838) карантин (16729) США (26877) Трамп Дональд (5403) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
додавили говнюка
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28.12.2020 07:59
+2
Скоро будет явку с повинной подписывать.
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28.12.2020 07:37
+2
Прям як в Україні у 2019 році))
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28.12.2020 08:00
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Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет помощи американцам в условиях пандемии COVID-19 - Цензор.НЕТ 4618
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28.12.2020 08:08 Ответить
Скоро будет явку с повинной подписывать.
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28.12.2020 07:37 Ответить
Тепер Трампу лишається купувати кисневі концентратори для лікарень в Америці))Досвідос Трампампам))
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28.12.2020 07:41 Ответить
По аналогії з ким?
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28.12.2020 08:01 Ответить
Всі великі екс президенти так роблять.
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28.12.2020 08:04 Ответить
Великі?
За розміром?
Так, один вже схуд і втратив великість.
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28.12.2020 08:07 Ответить
Це тому шо він зараз їсть за свої гроші,а на казенних харчах гарний був))
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28.12.2020 10:41 Ответить
додавили говнюка
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28.12.2020 07:59 Ответить
Прям як в Україні у 2019 році))
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28.12.2020 08:00 Ответить
иди работай шахтер-электрик-строитель
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28.12.2020 08:01 Ответить
Я сьогодні у другу зміну,а тобі мабуть у нічь,сторожувати магазин?
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28.12.2020 08:02 Ответить
Будки.
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28.12.2020 09:25 Ответить
Умножение на -1, и будет правильный результат!
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28.12.2020 08:02 Ответить
Ти хотів сказати просто як Україну в 2019 році?
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28.12.2020 08:09 Ответить
Ее, ти схоже виборець зелені, якщо порівнюєш Трампа з Порошенком, а не Трампа з зеленим. Те що клоун, якого вибрали в США зараз все робить для того, щоб підірвати країну зсередини і відмовляється визнати свій програш на виборах. БО КЛОУНАМ НАПЛЮВАТИ НА КРАЇНУ І ОВОЧІВ, ЩО ЇХ ОБИРАЮТЬ!
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28.12.2020 12:38 Ответить
Гоаорят,собирается куда то за границу... Интересно,куда? В Венесуэлу,или в Сирию,или на Кубу?
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28.12.2020 08:00 Ответить
Кто говорит?
Голоса?
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28.12.2020 08:02 Ответить
Кажется,я слышал это у А. Пионтковского...
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28.12.2020 08:28 Ответить
Они с Пионтковским друзья?
Делятся личными планами?
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28.12.2020 08:54 Ответить
У Пионтковского много друзей,но рыжей белки среди них нет. Готовить выезд за границу одному невозможно,потому наверное и пошли слухи. Мы же знаем про всяких Ассанджей,Сноуденов...
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28.12.2020 09:24 Ответить
Он же не мышка в норке, а публичный деятель, так что голоса с разных сторон говорят.
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28.12.2020 11:48 Ответить
У Румунію,інфа 100%
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28.12.2020 08:03 Ответить
Ты Зин,Румынию не тронь! Так,для личной эрудированности,посмотри выступление М. Солонина в Одессе,где-то под конец встречи,его кто-то спросил про "героическую оборону Одессы",на что он ответил: - Южному фронту был нанесен ГРАНДИОЗНЕЙШИЙ РАЗГРОМ и это РУМЫНСКОЙ АРМИЕЙ... А ведь тут,напротив Румынии стояли советские войска огромнейшей мощи,(одна лишь 9-я Армия чего стоила!).Да и освобождение в 1944 году Восточной Европы "освободительной красной армией" происходило через несколько дней,после прохождения румынской армии (в том числе и захвата Будапешта!)...Так что,скромнее надо быть.
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28.12.2020 08:25 Ответить
Я зрозумів,Румунія перемогла у Другій Світовій Війні))
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28.12.2020 10:39 Ответить
И в первой тоже,-до сих пор Европа смеется над тем,как Красная Армия драпала от румын в 1918 году. Во второй мировой войне,Румыния просто испугалась,что утонет в руССкой крови и.Румынская Армия,по приказу Короля Михая повернула оружие против Гитлера. А боевые советские лемминги шли за ней "освобождая" Европу. Чему подтверждение Орден Победа,врученный сссры Королю Михаю.
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28.12.2020 14:44 Ответить
молодец Трамп, всё верно делает.
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28.12.2020 08:10 Ответить
Что верно? Что топит себя в унитазе?
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28.12.2020 08:29 Ответить
Всё верно. Что топит тебя в унитазе.
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28.12.2020 08:46 Ответить
Это не получится,потому что ты уже там. А,вообще то,для тебя лично,так сказать персонально,я укажу тебе дорогу, - Фарштейн швайне?
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28.12.2020 09:28 Ответить
хорошо ты само себе лишь о себе написало, хвалю.
на вот прочти ещё раз само себе о себе: "Это не получится,потому что ты уже там. А,вообще то,для тебя лично,так сказать персонально,я укажу тебе дорогу, - Фарштейн швайне? "
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29.12.2020 05:34 Ответить
Из бюджета 2,3 триллиона 900 млрд. на поддержку бизнеса? Жесть какая-то.
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28.12.2020 08:36 Ответить
Тут 1.3 млрд $ это украденные форбсскими холопами денег у тебя! Так что,вполне возможно...
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28.12.2020 09:30 Ответить
Че ты быкуешь Дракулеску?
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28.12.2020 10:01 Ответить
Это ТЫ БЫК! Где украденные руССкими ворюгами,больше триллиона долларов? Разве не в экономике США?
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28.12.2020 14:47 Ответить
Стоп, стоп. Так писали ж що Трамп наклав вето на цей бюджет !? А виявляється що вето не було накладене, просто він його (бюджет) ще не підписав. От як маніпулюють тонко гади кацапські і їхні підгавкувачі !
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28.12.2020 08:37 Ответить
Да, наложил. Но сказали, как не стыдно на бюджет такое класть. Извинился, прибрал за собой и подписал.
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28.12.2020 09:30 Ответить
 
 