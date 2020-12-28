Украинский воин получил боевую травму на Донбассе. За сутки - шесть вражеских обстрелов и один пролет БПЛА, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 27 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 обстрелов и один пролет БПЛА. Все семь нарушений были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120- и 82-мм калибра, а также гранатометы различных систем. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевую травму. Воина быстро доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь врачей.

Также из миномета 82-мм калибра и стрелкового оружия противник осуществил обстрел и неподалеку Лебединского, а возле Марьинки - вел огонь из стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Авдеевка, противник открывал огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

"Для корректировки огня враг применил БПЛА, но умелые и оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее его использование", - отметили в штабе.

В штабе подчеркнули, что в связи с нарушением прекращения огня российско-оккупационными войсками украинские защитники открыли ответный огонь.

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Кроме того, за минувшие сутки, 27 декабря, представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 65 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4635 транспортных средств и 4740 человек. Также были задержаны 4 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемникам.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 543 человека, на подконтрольную Украине территорию прибыло 692 человека.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 28 декабря, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в пригороде Авдеевки противник открывал огонь из подствольного гранатомета. Обстрел был неприцельный, поэтому огонь украинские воины не открывали.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинским воинами", - добавили в пресс-центре ОС.