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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин получил боевую травму на Донбассе. За сутки - шесть вражеских обстрелов и один пролет БПЛА, - штаб ОС

Украинский воин получил боевую травму на Донбассе. За сутки - шесть вражеских обстрелов и один пролет БПЛА, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 27 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 обстрелов и один пролет БПЛА. Все семь нарушений были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120- и 82-мм калибра, а также гранатометы различных систем. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевую травму. Воина быстро доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь врачей.

Также из миномета 82-мм калибра и стрелкового оружия противник осуществил обстрел и неподалеку Лебединского, а возле Марьинки - вел огонь из стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Авдеевка, противник открывал огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

"Для корректировки огня враг применил БПЛА, но умелые и оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее его использование", - отметили в штабе.

В штабе подчеркнули, что в связи с нарушением прекращения огня российско-оккупационными войсками украинские защитники открыли ответный огонь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли из 120-мм миномета жилые кварталы Водяного: "Только забежали в подвал, второй выстрел - дом затрясся, стекла полетели". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кроме того, за минувшие сутки, 27 декабря, представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 65 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4635 транспортных средств и 4740 человек. Также были задержаны 4 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемникам.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 543 человека, на подконтрольную Украине территорию прибыло 692 человека.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 28 декабря, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в пригороде Авдеевки противник открывал огонь из подствольного гранатомета. Обстрел был неприцельный, поэтому огонь украинские воины не открывали.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинским воинами", - добавили в пресс-центре ОС.

Украинский воин получил боевую травму на Донбассе. За сутки - шесть вражеских обстрелов и один пролет БПЛА, - штаб ОС 01

беспилотник (3653) обстрел (27396) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+14
Одужання пораненому військовому.

Добре, що дозволили стріляти у відповідь ...
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28.12.2020 08:05
+10
А наркоша вкурсах що війна, яку він зупинив, продовжується? Чи ВОНО живе на іншій планеті?
Украинский воин получил боевую травму на Донбассе. За сутки - шесть вражеских обстрелов и один пролет БПЛА, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5783
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28.12.2020 07:56
+9
Это длится уже с неделю, спросите у любого жителя Левого берега или Кальмиусского района Мариуполя. Не каждый вечер, но твари начали, уже давно, кошмарить наших тяжелым калибром!(((
Я лично это слушаю почти каждый день(((((
Скорейшего и полного выздоровления раненому Брату!
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28.12.2020 08:12
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А наркоша вкурсах що війна, яку він зупинив, продовжується? Чи ВОНО живе на іншій планеті?
Украинский воин получил боевую травму на Донбассе. За сутки - шесть вражеских обстрелов и один пролет БПЛА, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5783
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28.12.2020 07:56 Ответить
Одужання пораненому військовому.

Добре, що дозволили стріляти у відповідь ...
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28.12.2020 08:05 Ответить
ага, велике досягнення - армії "дозволили" захищатись... отакі в нас зараз "маленькі радощі життя"
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28.12.2020 12:08 Ответить
"Боевая травма"? Ветка на голову упала? Или перекрытие блиндажа при обстреле? Что за дурацкое словоблудие?
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28.12.2020 08:06 Ответить
сопли жуём, сопли пережёвываем... и это штаб... так может быть штаб должен не сопли жевать и канстантиравать кое-какие хвакты, а управлять операцией по освобождению оккупированных территорий? или у зеленскага в плане празднование Нового года?
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28.12.2020 08:06 Ответить
Это длится уже с неделю, спросите у любого жителя Левого берега или Кальмиусского района Мариуполя. Не каждый вечер, но твари начали, уже давно, кошмарить наших тяжелым калибром!(((
Я лично это слушаю почти каждый день(((((
Скорейшего и полного выздоровления раненому Брату!
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28.12.2020 08:12 Ответить
то есть притензей к оркам или тойстороне нет?была хоть высказана нами озабоченность мол нехорошие они не слушаются обсе и что такое боевая травма-Боевая травма - "психическая травма, вызванная действием длительных или коротких по времени факторов боевой обстановки и проявляющаяся расстройствами психики различной степени тяжести"так говорит гугл
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28.12.2020 08:30 Ответить
Мені стало відомо з деяких джерел про загибель військових, які приховують чи списують на небойові втрати.
Тобто, це з одної бригади. А скільки ще з інших ?
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28.12.2020 08:48 Ответить
За 2020 рік.
І до речі, не так давно ця ж бригада поверталась з фронту і було написано - без втрат.
Але ж знайомих то не стало.
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28.12.2020 08:49 Ответить
мало того що приховують...а як приховати не виходе - брешуть - необережне поводження або ще по-падлючішее - самогубство.... батькам це як ніж у груди - і дитини нема і шани для загиблого...і перед сусідами соромно...(жахливі наслідки тої брехні заради бубочкіного фарсу)
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28.12.2020 10:47 Ответить
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерть и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Український воїн зазнав бойової травми на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів і один проліт БПЛА, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6290
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28.12.2020 08:50 Ответить
боевую???? т.е. этот день из перемирной статистики буба вычеркнет? или такие нет???
..............
найскорішого одужання і повного відновлення нашому захиснику...
горіть у пеклі москалі (с)... і вата що закликала в наш дім чужого солдата
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28.12.2020 10:43 Ответить
 
 