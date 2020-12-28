Украинский воин получил боевую травму на Донбассе. За сутки - шесть вражеских обстрелов и один пролет БПЛА, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 27 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 обстрелов и один пролет БПЛА. Все семь нарушений были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120- и 82-мм калибра, а также гранатометы различных систем. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевую травму. Воина быстро доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь врачей.
Также из миномета 82-мм калибра и стрелкового оружия противник осуществил обстрел и неподалеку Лебединского, а возле Марьинки - вел огонь из стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Авдеевка, противник открывал огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
"Для корректировки огня враг применил БПЛА, но умелые и оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее его использование", - отметили в штабе.
В штабе подчеркнули, что в связи с нарушением прекращения огня российско-оккупационными войсками украинские защитники открыли ответный огонь.
Кроме того, за минувшие сутки, 27 декабря, представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 65 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4635 транспортных средств и 4740 человек. Также были задержаны 4 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемникам.
За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 543 человека, на подконтрольную Украине территорию прибыло 692 человека.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 28 декабря, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в пригороде Авдеевки противник открывал огонь из подствольного гранатомета. Обстрел был неприцельный, поэтому огонь украинские воины не открывали.
"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинским воинами", - добавили в пресс-центре ОС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Добре, що дозволили стріляти у відповідь ...
Я лично это слушаю почти каждый день(((((
Скорейшего и полного выздоровления раненому Брату!
Тобто, це з одної бригади. А скільки ще з інших ?
І до речі, не так давно ця ж бригада поверталась з фронту і було написано - без втрат.
Але ж знайомих то не стало.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
..............
найскорішого одужання і повного відновлення нашому захиснику...
горіть у пеклі москалі (с)... і вата що закликала в наш дім чужого солдата