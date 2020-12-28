Российское судно "Онега" обледенело и затонуло в Баренцевом море: на борту было 19 человек (обновлено)

Российское рыболовецкое судно затонуло в акватории Баренцева моря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступила информация о затоплении судна "Онега" в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области из-за обледенения. Судно вело рыболовный промысел", - сказали в пресс-службе.

Экипаж судна - 19 человек. Спасены два человека, поиски остальных проводятся судном "Войково".

Дополнительно к месту крушения направлены три судна. Время прибытия - 3-6 часов.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник, по предварительным данным 17 членов экипажа затонувшего судна погибли.

"По предварительным данным, выживших, кроме двух спасенных моряков, нет", - сказал источник.

Он добавил, что обледеневшее судно мгновенно затонуло во время шторма, почти не оставив шансов на спасение в ледяной воде.

Предварительно известно, что все члены экипажа - граждане России.