Российское судно "Онега" обледенело и затонуло в Баренцевом море: на борту было 19 человек (обновлено)
Российское рыболовецкое судно затонуло в акватории Баренцева моря.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
"Поступила информация о затоплении судна "Онега" в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области из-за обледенения. Судно вело рыболовный промысел", - сказали в пресс-службе.
Экипаж судна - 19 человек. Спасены два человека, поиски остальных проводятся судном "Войково".
Дополнительно к месту крушения направлены три судна. Время прибытия - 3-6 часов.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник, по предварительным данным 17 членов экипажа затонувшего судна погибли.
"По предварительным данным, выживших, кроме двух спасенных моряков, нет", - сказал источник.
Он добавил, что обледеневшее судно мгновенно затонуло во время шторма, почти не оставив шансов на спасение в ледяной воде.
Предварительно известно, что все члены экипажа - граждане России.
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Тож якщо ти не в змозі зрозуміти, що саме я маю на увазі, то краще помовчи
Але тепер маю змогу розгледіти вас краще.. То ж таки ваша првда, ви - збоченець
А якщо вони з тупості і скупості продовжували промисел, то абсолютно нічого дивного, що судно швидко обледеніло і зробило оверкіль, тобто перевернулось із-за зміни центра тяжіння. Всі, хто не втонув, кого не розчавило зміщеним вантажем - опинились в воді температурою 1°С. Протриматись в такій воді можна хвилин 10. Це максимум. Далі зупинка дихання і серця.
...А, оно вище бачу - вже прийшов єнотик