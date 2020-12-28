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Российское судно "Онега" обледенело и затонуло в Баренцевом море: на борту было 19 человек (обновлено)

Российское судно

Российское рыболовецкое судно затонуло в акватории Баренцева моря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступила информация о затоплении судна "Онега" в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области из-за обледенения. Судно вело рыболовный промысел", - сказали в пресс-службе.

Экипаж судна - 19 человек. Спасены два человека, поиски остальных проводятся судном "Войково".

Дополнительно к месту крушения направлены три судна. Время прибытия - 3-6 часов.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник, по предварительным данным 17 членов экипажа затонувшего судна погибли.

"По предварительным данным, выживших, кроме двух спасенных моряков, нет", - сказал источник.

Он добавил, что обледеневшее судно мгновенно затонуло во время шторма, почти не оставив шансов на спасение в ледяной воде.

Предварительно известно, что все члены экипажа - граждане России.

корабль (2042) россия (95702)


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Топ комментарии
+61
Минус 17. Тоже не плохо.
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28.12.2020 08:05
+61
Оно было тяжелее воды.😮
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28.12.2020 08:07
+51
Все к Кобзону.
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28.12.2020 08:06
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Страница 2 из 2
17 пішли на дно, такий він срепний мір
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28.12.2020 13:06 Ответить
Господа. Погибли простые рыбаки ,отнюдь,не наемники из банды вагнера....Не стоит опускаться до уровня "жириновских". Людей постигла страшная смерть ,не дай Бог каждому ! Соболезную.
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28.12.2020 13:26 Ответить
Якби не існувало моральних збоченців москалів, усіх без винятку, то й не існувало б )(.йла разом із іншими злочинцями із банди вагнера. Якщо хтось цікавився чим зомбують москальню з телевізора та які закони вони виконують - зі мною погодяться.
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28.12.2020 14:34 Ответить
Бг-ггг... вот как раз бог шельму метит, бо если ты не тупой, возьмешь карту погоды(посмотреть), да и не суй свое свиное рыло в непогоду с оледенением. Но если ты все же проигнорировал состоянием погоды в районе следования, а ко всему, ТЫ вовсе не ленивый, то мог бы и лед всем экипажем сколоть - не утонул бы. Хотя рашкотехника полный отстой вчерашнего дня, на ней и в полный штиль сделаешь оверкиль...ХЕХ.. ТУДА ДУРАЧКАМ И ДОРОГА.
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28.12.2020 21:04 Ответить
То що, відбулось вручення Премії Дарвіна?
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30.12.2020 03:18 Ответить
вчора там хвилі 6 метрів висоти були . є прогноз, чого туди пертись в шторм.
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28.12.2020 13:39 Ответить
Чтобы рыб покормить и нам с Вами поднять настроение...
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28.12.2020 13:58 Ответить
Мої співчуття рідним та близьким загинувших моряків
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28.12.2020 13:56 Ответить
Пливи за буй, тупе
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28.12.2020 15:48 Ответить
Схоже в тебе аж надто черства душа. Можливо навіть гнила...
Тож якщо ти не в змозі зрозуміти, що саме я маю на увазі, то краще помовчи
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28.12.2020 15:50 Ответить
Ще раз кажу - швидко покрутив булками, тошнотворна нудота.
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28.12.2020 16:25 Ответить
То ти бажаєш щоб я покрутив твоїми булками? Та ти ж бо - збочинець !!
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28.12.2020 16:53 Ответить
Та ти ще й неграмотний булкокрут! Треба писати збочЕнець, Афоня.
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28.12.2020 17:16 Ответить
Прошу пробачення у вельмишановного пана за свою непристойну поведінку ((
Але тепер маю змогу розгледіти вас краще.. То ж таки ваша првда, ви - збоченець
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28.12.2020 17:32 Ответить
А що "Ашот" з вівцями робив у Баренцевому морі? Знов Реджеп Таїпович ***** ятаган у спину встромив?
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28.12.2020 14:05 Ответить
може зачепили тралом ненавмисно американську ядерну підлодку, думали це косяк
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28.12.2020 17:54 Ответить
До раю, так до раю. )(.йло їх нагородить орденом "За повернення Арктики", під час перетину вплав підземної річки Стікс..
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28.12.2020 14:29 Ответить
Байдуже. Пам'ятаю, як українських рибалок в Азовському російські феесбешні прикордонники стріляли з автоматів, різали їх човен своїм катером та топили.
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28.12.2020 16:09 Ответить
Спасены два человека.....очень жаль...
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28.12.2020 17:31 Ответить
Судно вело рыболовный промысел вблизи Новой Земли ? Надеюсь этой рыбкой они кормят россиян .
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28.12.2020 17:49 Ответить
Найкрепчайшего здоровья затонувшим .
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28.12.2020 18:06 Ответить
І шалених пригод у статевому житті 🦐🦞🦀🦈🦈🦈
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29.12.2020 05:32 Ответить
Они просто утонули (с)
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28.12.2020 18:40 Ответить
Коли судно починає покриватися льодом, екіпаж, який хоче жити, має кинуте все, стрибати по палубі і надбудовах судна як мавпи з сокирами і ломиками і швидко зколювати лід, де тільки можна. І на максимальній швидкості йти в порт чи до берега. В надзвичайних випадках весь улов, всі вантажі - негайно за борт!
А якщо вони з тупості і скупості продовжували промисел, то абсолютно нічого дивного, що судно швидко обледеніло і зробило оверкіль, тобто перевернулось із-за зміни центра тяжіння. Всі, хто не втонув, кого не розчавило зміщеним вантажем - опинились в воді температурою 1°С. Протриматись в такій воді можна хвилин 10. Це максимум. Далі зупинка дихання і серця.
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28.12.2020 22:27 Ответить
The Day After Tomorrow
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28.12.2020 22:39 Ответить
Російське судно "Онега" обледеніло і затонуло в Баренцевому морі: на борту перебувало 19 осіб - Цензор.НЕТ 3057
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29.12.2020 01:04 Ответить
Святкового єнота вже випустили? Якщо ніт, запросіть хто-небудь пухнастого бандерівця (холера, зі смартфона немає інтерфейсу форматування, щоб вставити зображення)
...А, оно вище бачу - вже прийшов єнотик
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29.12.2020 05:30 Ответить
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