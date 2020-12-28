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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 75 человек, выявлены 4 385 новых случаев, выздоровели - 7 191

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 75 человек, выявлены 4 385 новых случаев, выздоровели - 7 191

За минувшие сутки, 28 декабря, в Украине зафиксированы 4 385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 196 детей и 141 медработник.

Об этом сообщил в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"4 385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 28 декабря 2020 года. В частности, заболели 196 детей и 141 медработник.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 75 человек, выявлены 4 385 новых случаев, выздоровели - 7 191 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 75 человек, выявлены 4 385 новых случаев, выздоровели - 7 191 02госпитализированы - 1 588 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 75 человек, выявлены 4 385 новых случаев, выздоровели - 7 191 02летальных случаев - 75;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 75 человек, выявлены 4 385 новых случаев, выздоровели - 7 191 02выздоровел - 7 191 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 75 человек, выявлены 4 385 новых случаев, выздоровели - 7 191 02осуществлено тестирований за сутки - 15 332 (в том числе методом ПЦР - 12 225, методом ИФА - 3 107).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 75 человек, выявлены 4 385 новых случаев, выздоровели - 7 191 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 75 человек, выявлены 4 385 новых случаев, выздоровели - 7 191 07заболели - 1 030 374 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 75 человек, выявлены 4 385 новых случаев, выздоровели - 7 191 07выздоровели - 665 729 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 75 человек, выявлены 4 385 новых случаев, выздоровели - 7 191 07летальных случаев - 17 849;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 75 человек, выявлены 4 385 новых случаев, выздоровели - 7 191 07проведено ПЦР-тестов - 5 485 214.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 75 человек, выявлены 4 385 новых случаев, выздоровели - 7 191 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 75 человек, выявлены 4 385 новых случаев, выздоровели - 7 191 12

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Чувствую что 8 января Степанов объявит что от коронавируса родилось 200 человек, а умерло 199 и в Украине начнётся прирост населения.
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28.12.2020 08:18
+11
Всі на концерти ;Квартал-95;!
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28.12.2020 08:13
+8
В Україні за добу від COVID-19 померли 75 осіб, виявлено 4385 нових випадків, видужалих - 7191 - Цензор.НЕТ 3947
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28.12.2020 08:26
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Побідили корону чи не здають аналізи?
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28.12.2020 08:11 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 75 осіб, виявлено 4385 нових випадків, видужалих - 7191 - Цензор.НЕТ 3947
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28.12.2020 08:26 Ответить
Показники летальності засекречені: лікар розповів, що не так зі статистикою по COVID-19 в Україні
.
https://uainfo.org/blognews/1609073419-pokazniki-letalnosti-zasekrecheni-likar-rozpoviv-shcho-ne.html
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28.12.2020 08:27 Ответить
Летальных случаев 75??? Четыре дня тому было200+. Похоже, что старуха в чёрном и с косой на уикенд слетала в Египет
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28.12.2020 08:28 Ответить
Всі на концерти ;Квартал-95;!
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28.12.2020 08:13 Ответить
Чувствую что 8 января Степанов объявит что от коронавируса родилось 200 человек, а умерло 199 и в Украине начнётся прирост населения.
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28.12.2020 08:18 Ответить
В 4 раза меньше тестирований - в 4 раза меньше выявлено случаев ковида. Ну вот и о чем говорит эта статистика?
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28.12.2020 08:20 Ответить
Тестирований меньше чем в 5 раз!!! Несколько раз было по 75-76 тыс. и тогда фиксировали по 16 тыс. +
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28.12.2020 08:24 Ответить
Говорит о том, что меньше стали болеть, только и всего. Людей не хватают на улицах что бы делать тест. Тестируют лишь тех у кого кого состояние хуже среднего. Эпидемия не может длиться вечно. По официальным данным было заражено 1м человек, но в реальности думаю миллионов 5-6. Медленно но уверенно создается тот самый коллективный иммунитет. Как говорят китайцы не ищите зеленую обезьяну в зарослях бамбука особенно если её там нет.
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28.12.2020 08:31 Ответить
Меньше смотри 1+1, меньше слушай Степанова и Ляшка, а особенно пресс-мандель Мендель
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28.12.2020 08:39 Ответить
Побольше пятый и прямой? Истина только там?
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28.12.2020 14:04 Ответить
и короновирус стал уже не тем что в начале, идет естественный отбор и вирусы короны которые вызывают легкие симптомы распространяются быстрее чем те которые тяжелые, с легкой формой люди не то что обращаются к врачам а и не идут на самоизоляцию
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28.12.2020 08:42 Ответить
Что ты несешь...
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28.12.2020 10:20 Ответить
Ви праві. Реальні цифри перехворівших в рази більші від статистичних. В мене купа знайомих перехворіли, не роблячи ніяких тестів. Я сам так перехворів. Є цілі родини, які злягали з однаковими симптомами, а тест робив хтось один із сім'ї, і якщо він виявлявся позитивним, всі інші члени сім'ї не тестувались, бо й так все було зрозуміло.
Мені здається, що в Україні вже частково колективний імунітет виробився, але проблема у тому, що можливі повторні інфікування вже через 3-5 місяців після первинного, а тому скоро можемо отримати другу хвилю.
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28.12.2020 10:21 Ответить
а умерших тоже меньше тестировали ?
на работе из 24 человек на участке переболело за декабрь 8, по тяжести говорят что легче чем грипп
Людям если не нужен больничный и нету тяжелой формы болезни просто не обращаются к врачам как смысла туда при легкой форме болезни нету, кроме как спрашивать по телефону как самочувствие врач ничего не делает.
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28.12.2020 08:35 Ответить
Оце динаміка ! До нового року народ перестане мерти від ковіду !
Медики усього світу мають ломитись в Україну,-досвід переймати !!!
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28.12.2020 08:27 Ответить
да-да, 4300, конечно...
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28.12.2020 08:29 Ответить
7000 выздоровели...,а заболели 4000...значит Зеля чемпион асфальта
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28.12.2020 08:33 Ответить
Так может и не надо локдаунт объявлять? А 8000 грн уже раздали ..
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28.12.2020 08:33 Ответить
Тепер скажуть повернути.
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28.12.2020 08:49 Ответить
от я головний спрінтер бориться з пандемвєю! Всього навсього 4385! А давайте його в Британію відправим не хай повчить оленів, як потрібно боротись! Бажано на місяців три..
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28.12.2020 08:40 Ответить
Желаю всем людям, чтобы ковид ушел в Новом Году! А принципиально пожелание украинцам...
В Україні за добу від COVID-19 померли 75 осіб, виявлено 4385 нових випадків, видужалих - 7191 - Цензор.НЕТ 2849
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28.12.2020 08:48 Ответить
Ринат Амедов, чий Крим?
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28.12.2020 09:18 Ответить
На дебильные вопросы не отвечаю, надоело.
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28.12.2020 10:07 Ответить
Кого ви, в контексті фото яке виклали в 08:48, бачите наступним президентом України після Зеленського?
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28.12.2020 11:04 Ответить
Проукраінського президента, поки з того що є, нікого не бачу.
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28.12.2020 15:24 Ответить
https://censor.net/ru/user/377092 русишь швайне
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28.12.2020 11:15 Ответить
От такого слышу.
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28.12.2020 15:25 Ответить
Они хоть сами понимают насколько нелепо их статистика выглядит.
24 декабря - протестировали 66358 чел. выявили 11490 - это 17 % от протестированных.
Сейчас - протестировали 15332 чел. Выявили - 4385 заболевших, это - 28% от протестированных.
Вопрос. Что изменилось в тестировании, что на столько вырос процент положительных результатов?
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28.12.2020 08:49 Ответить
Вроде и хорошо поначалу а потом смотришь что сделано только 15 тыс тестов и все становится понятно.
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28.12.2020 08:51 Ответить
А может больше не делают потому, что никто больше не обращается? Или насильно вылавливать на улице и тащить в лабораторию, чтобы удовлетворить количеством тестов зрадоботов?
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28.12.2020 14:08 Ответить
В Израиле за первую неделю кампании вакцинации населения прививку от коронавируса COVID-19 получили почти 300 тысяч граждан.

О высоком показателе рассказал в воскресенье, 27 декабря, министр здравоохранения Юли Эдельштейн.

"Мы завершаем первую неделю вакцинации невероятным количеством привитых - 280 тысяч человек, из которых 68 тысяч - только за прошлые выходные. Мы продолжаем вакцинацию, мы продолжаем защищать Израиль", - сказал Эдельштейн.
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28.12.2020 08:58 Ответить
15 332 тестов сегодня и 60 089 19 декабря, есть разница. Вся эта статистика, имитация бурной деятельности.
В Україні за добу від COVID-19 померли 75 осіб, виявлено 4385 нових випадків, видужалих - 7191 - Цензор.НЕТ 8381 В Україні за добу від COVID-19 померли 75 осіб, виявлено 4385 нових випадків, видужалих - 7191 - Цензор.НЕТ 8957
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28.12.2020 09:01 Ответить
Надо побыстрее вводить полный локдаун, а то через 2 недели больных совсем не будет!
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28.12.2020 09:03 Ответить
У меня знакомой сделали рентген,лёгкие-труба,пневмония,но тест на "корону" не делали,сказали-"А зачем вам расстраиваться,всё равно мы вас будем лечить от воспаления лёгких",вот вам и "статистика".
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28.12.2020 09:15 Ответить
у коронобесов паника , а как хочется продолжения банкета , сколько всего вкусненького
впереди : вакцинация, гранты, кредиты, запреты и поборы, других болезней больше нет
Есть только святой ковид. Религии без чудес не бывает,что дальше сочинять будут?
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28.12.2020 09:22 Ответить
 
 