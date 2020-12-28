В Украине за сутки от COVID-19 умерли 75 человек, выявлены 4 385 новых случаев, выздоровели - 7 191
За минувшие сутки, 28 декабря, в Украине зафиксированы 4 385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 196 детей и 141 медработник.
Об этом сообщил в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"4 385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 28 декабря 2020 года. В частности, заболели 196 детей и 141 медработник.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 588 человек;
летальных случаев - 75;
выздоровел - 7 191 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 15 332 (в том числе методом ПЦР - 12 225, методом ИФА - 3 107).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 030 374 человека;
выздоровели - 665 729 человек;
летальных случаев - 17 849;
проведено ПЦР-тестов - 5 485 214.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях", - рассказал Степанов.
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https://uainfo.org/blognews/1609073419-pokazniki-letalnosti-zasekrecheni-likar-rozpoviv-shcho-ne.html
Мені здається, що в Україні вже частково колективний імунітет виробився, але проблема у тому, що можливі повторні інфікування вже через 3-5 місяців після первинного, а тому скоро можемо отримати другу хвилю.
на работе из 24 человек на участке переболело за декабрь 8, по тяжести говорят что легче чем грипп
Людям если не нужен больничный и нету тяжелой формы болезни просто не обращаются к врачам как смысла туда при легкой форме болезни нету, кроме как спрашивать по телефону как самочувствие врач ничего не делает.
Медики усього світу мають ломитись в Україну,-досвід переймати !!!
24 декабря - протестировали 66358 чел. выявили 11490 - это 17 % от протестированных.
Сейчас - протестировали 15332 чел. Выявили - 4385 заболевших, это - 28% от протестированных.
Вопрос. Что изменилось в тестировании, что на столько вырос процент положительных результатов?
О высоком показателе рассказал в воскресенье, 27 декабря, министр здравоохранения Юли Эдельштейн.
"Мы завершаем первую неделю вакцинации невероятным количеством привитых - 280 тысяч человек, из которых 68 тысяч - только за прошлые выходные. Мы продолжаем вакцинацию, мы продолжаем защищать Израиль", - сказал Эдельштейн.
впереди : вакцинация, гранты, кредиты, запреты и поборы, других болезней больше нет
Есть только святой ковид. Религии без чудес не бывает,что дальше сочинять будут?