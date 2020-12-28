В Украине за сутки от COVID-19 умерли 75 человек, выявлены 4 385 новых случаев, выздоровели - 7 191

За минувшие сутки, 28 декабря, в Украине зафиксированы 4 385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 196 детей и 141 медработник.

Об этом сообщил в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"4 385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 28 декабря 2020 года. В частности, заболели 196 детей и 141 медработник.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 588 человек;

летальных случаев - 75;

выздоровел - 7 191 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 15 332 (в том числе методом ПЦР - 12 225, методом ИФА - 3 107).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 030 374 человека;

выздоровели - 665 729 человек;

летальных случаев - 17 849;

проведено ПЦР-тестов - 5 485 214.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях", - рассказал Степанов.







