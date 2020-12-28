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Новости Коронавирус и карантин
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Нацакадемия наук объяснила спад эпидемии COVID-19 в Украине: У нас распространен не такой уж и контагиозный штамм коронавируса

Нацакадемия наук объяснила спад эпидемии COVID-19 в Украине: У нас распространен не такой уж и контагиозный штамм коронавируса

В Национальной академии наук Украины назвали причины спада коронавируса в Украине. В частности, люди начали понимать опасность вируса и выполняют рекомендации специалистов.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина академик НАН Сергей Комисаренко, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, по его словам, главный фактор - это поведение самого вируса. Он становится то более контагиозным, то менее контагиозным.

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"Пока что нет новостей о том, что вирус становится более или менее летальный, что он вызывает более жесткое или облегченное заболевание. Его поведение относительно течения заболевания пока что не изменилось. Но его контагиозность меняется", - пояснил он.

Ученый считает, что в Украине распространен штамм коронавируса, который не такой уж и контагиозный, как вирусы в других странах на западе Европы. Впрочем, по его словам, есть еще одна причина спада COVID-19.

"Второй фактор, также крайне важный - это то, что наши люди постепенно начинают понимать опасность вируса и заболевания COVID-19, которое он вызывает, и начинают более тщательно выполнять рекомендации карантина: маски, мытье рук и дистанцирования", - добавил он.

Автор: 

карантин (16729) НАН Украины (198) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Любой думающий человек скажет, что информация о распространености Ковид в Украине просто отсутствует. То что мы видим -- это то, что нам разрешают увидеть. Становимся частью Королевства кривых зеркал, аля Россия.
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28.12.2020 08:46
+7
Я не жартую на подібних темах, але так і крутиться ...

А шо оце усе було про локдаун (Гетьманцев, чи як там його, транспорт зупинять хотів) і майже нестачу місць у лікарнях ? Що мали розгортати мобільні шпиталі.

Чи: на замовлення - готові надати будь-яку інформацію ?
Отож-то.
Крутять статистикою (скрізь), як вигідно. Аргументики, "поясненнення" - все знайдуть.
А потім вимагають довіри до уряду, "експертів" і "науковців".
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28.12.2020 08:47
+7
А хтось ще довіряє цим брехливим і продажним гівнюкам з НАНУ? Верзуть вже таке, що на голову не налазить і лишень за гроші... Гадалки на утриманні у виродків при владі...
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28.12.2020 08:49
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А іншого штаму не завезли ?
Якась неправдоподібна маячня.
Ви тести мало робите.
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28.12.2020 08:44 Ответить
Сравнивать надо смертность с предыдущими годами, а не бред сивой кобылы, НАНУ Украины.
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28.12.2020 08:48 Ответить
Смертність теж можна розписати на інші хвороби.
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28.12.2020 08:54 Ответить
Так смертность не в пользу ковида, вот и не сравнивают! А указка из МВФ и прочих "доноров" статистику повышать, так что тут дилемма - либо получаешь бабло и врешь, экономику гнобишь окончательно, либо не дают денег и говоришь правду про ковид, пока что выбрали вариант по средине!
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28.12.2020 08:55 Ответить
А причем здесь МВФ? С точностью до наоборот. Президент у нас, куда не крути, проолигархический и пророссийский.
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28.12.2020 08:57 Ответить
Президент у нас непонятно какой, но от кредитов МВФ мы не можем отказаться.
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28.12.2020 09:02 Ответить
Новый Британский Ковид переплыл Ла-Манш на лодке и напал на Европу....
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28.12.2020 08:45 Ответить
Любой думающий человек скажет, что информация о распространености Ковид в Украине просто отсутствует. То что мы видим -- это то, что нам разрешают увидеть. Становимся частью Королевства кривых зеркал, аля Россия.
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28.12.2020 08:46 Ответить
Или заплатили или надавили, третьего не дано!!
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28.12.2020 11:53 Ответить
Я не жартую на подібних темах, але так і крутиться ...

А шо оце усе було про локдаун (Гетьманцев, чи як там його, транспорт зупинять хотів) і майже нестачу місць у лікарнях ? Що мали розгортати мобільні шпиталі.

Чи: на замовлення - готові надати будь-яку інформацію ?
Отож-то.
Крутять статистикою (скрізь), як вигідно. Аргументики, "поясненнення" - все знайдуть.
А потім вимагають довіри до уряду, "експертів" і "науковців".
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28.12.2020 08:47 Ответить
*пояснення
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28.12.2020 08:47 Ответить
так Зе команда введет жесткий карантин что бы " не такой уж и контагиозный " короновирус не распостранялся а пришел с Европы вирус с более тяжелыми заболевание. Источник: https://censor.net/ru/n3239327
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28.12.2020 08:47 Ответить
А хтось ще довіряє цим брехливим і продажним гівнюкам з НАНУ? Верзуть вже таке, що на голову не налазить і лишень за гроші... Гадалки на утриманні у виродків при владі...
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28.12.2020 08:49 Ответить
Не такой уж он и контактный
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28.12.2020 08:49 Ответить
Вообще страшно,что такая чудовищная по своим масштабам ложь нагло распространяется по всем сми
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28.12.2020 08:51 Ответить
Вчені Академії наук Задзеркалля після всебічного вивчення Злопастного Брандашмига дійшли висновку, - не такий вже він і злопастний...
Ох уж еті сказочнікі! )))

Нацакадемія наук пояснила спад епідемії COVID-19 в Україні: У нас поширений не такий уже і контагіозний штам коронавірусу - Цензор.НЕТ 970
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28.12.2020 09:15 Ответить
Ковиды летают по планете Земля быстрее самолетов и ракет космических...странные микробы пошли в моду....летать по воздуху быстрее молнии...
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28.12.2020 08:50 Ответить
Доброе утро.
Соточку уже принял?
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28.12.2020 08:57 Ответить
Ага! У нас самый лучший зеленый штамм, его вывела наша безмозглая власть своей брехней.
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28.12.2020 08:51 Ответить
Реклама двигатель торговли ...
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28.12.2020 08:55 Ответить
Влада зелених ублюдків захопила країну - от Вам і все пояснення...
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28.12.2020 08:57 Ответить
Есть на Свете белом стадо баранов управляемые тиливизором.... Нацакадемія наук пояснила спад епідемії COVID-19 в Україні: У нас поширений не такий уже і контагіозний штам коронавірусу - Цензор.НЕТ 2568
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28.12.2020 09:00 Ответить
НАНУ может объяснить что угодно. Собственно, для того там яйцеголовых и держат.
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28.12.2020 09:02 Ответить
Нацакадемія наук пояснила спад епідемії COVID-19 в Україні: У нас поширений не такий уже і контагіозний штам коронавірусу - Цензор.НЕТ 1252 пустые полки советских магазинов скоро придут...
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28.12.2020 09:02 Ответить
Лучше бы ты не похмелялся.
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28.12.2020 09:05 Ответить
У украинцев более высокая сопротивляемость на генном уровне.
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28.12.2020 09:04 Ответить
Нацакадемія наук пояснила спад епідемії COVID-19 в Україні: У нас поширений не такий уже і контагіозний штам коронавірусу - Цензор.НЕТ 6296
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28.12.2020 09:05 Ответить
Хватит постить всякую чушь, старый идиот.
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28.12.2020 09:06 Ответить
Ну, нє такой уж і старий.
Це в них наслєдствєнне.
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28.12.2020 09:17 Ответить
Вот интересно...
У нас в стране такие картинки постить не запрещено?
Или некоторым можно?
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28.12.2020 09:21 Ответить
Цензура, - негативне явище, - у більшості випадків.
Виправдана тільки в часи війни, наприклад. Так що, кацапську пропаганду, звісно, треба забороняти. І набагато жорсткіше, ніж тепер.
Цікавлюся, взагалі, плакатним мистецтвом. Хоча я абсолютний противник совка, але, треба визнати, що художній рівень радянських плакатів, - особливо другої половини 1920-х, 1945-1965 років в цілому надзвичайно високий. Твори художників Родченка, братів Стенбергів, - то шедеври світового рівня, що визнається тепер більшістю західних експертів-мистецтвознавців.
Саме цей плакат, - 1950 року, автор - один з найвідоміших радянських плакатистів Корецький Віктор Борисович.
Маю його в набагато кращій електронній якості:

Нацакадемія наук пояснила спад епідемії COVID-19 в Україні: У нас поширений не такий уже і контагіозний штам коронавірусу - Цензор.НЕТ 8312
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28.12.2020 14:30 Ответить
Спасибо.
Не интересуюсь. Нацакадемія наук пояснила спад епідемії COVID-19 в Україні: У нас поширений не такий уже і контагіозний штам коронавірусу - Цензор.НЕТ 4916
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28.12.2020 14:40 Ответить
Картина Родченка в стилі "конструктивізм". Була продана в 2016 році за 4,5 мільйонів доларів.
Якщо знайдете на горищі у бабусі плакат Родченка, не поспішайте викидати, - він коштує не менше кількох тисяч доларів.
Зможете продати за грубі гроші колекціонерам, і будете далі не цікавитись цим мистецтвом.

Нацакадемія наук пояснила спад епідемії COVID-19 в Україні: У нас поширений не такий уже і контагіозний штам коронавірусу - Цензор.НЕТ 5368
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28.12.2020 15:05 Ответить
Куди дивиться адміністратор?
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28.12.2020 09:22 Ответить
Подивимось на цей спад пiсля Нового року..
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28.12.2020 09:06 Ответить
Эти "академики" забыли упоминуть более серьёзное заболевание в Украине, - "ЗЕлёную плесень". Этот штамм разъедает кору головного мозга и поражает не только оба полушария но и мозолистое тело, что в свою очередь понижает умственные способности человека. Отягчающим моментом в заболевании, - присутствие вирусов "сРуский мир" и "опзЖОПА2, с гнойником "Старуха-колясочница, а также высыпаниями "Голосящий пивун", "Памперс полковника" с незначительными фурункулами на голове вызывающими голюцинации и неприятный, до противности смех "Смешок". Эпидения этой заразы началась ещё в конце 2018 года, мгновенно распространилась по стране и поразила к маю 2019 года, к счастью не все население страны, а только 73% от числа пришедших на выборы. К концу 2020 года мы наблюдаем прогресс в лечении больных с помощью паров гудрона, испарений криворожского шлака, и компрессов, на лобную часть мозга, из холодного асфальта. Однака поражение ЗЕлёной плесенью настолько глубоко проникло в кору головного мозга определённого (упоротого) % несёления, что медикаментозные методы лечения уже не эффективны. Остаётся только удаление "ЗЕлёной плесени" хирургическим путём с последующей фитотерапией. Фитотерапия подразумевает под собой посадку в весенний период огромного колличества ЗЕлёни, что естественным путём приведёт к оздоровлению страны.
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28.12.2020 09:09 Ответить
скажите нану шоб больше не камловала, им лучше пойти на курсы астрологов и звездотолкователей
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28.12.2020 09:15 Ответить
Сопротивляемость у нас выше потому что не принято у нас рассовое смешивание
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28.12.2020 09:16 Ответить
вирус понял , что монеты для его обслуживания и рекламы заканчиваются а посему решил двинуть к богатым бритам
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28.12.2020 09:16 Ответить
Акадєміки, я так пойняв, пройшли курси підвищення кваліфікації в Трускавці.
Іншого пояснення не бачу...
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28.12.2020 09:20 Ответить
Три святкових доби (лабораторії не працювали) підняли дисципліну людей й перемогли короновірус.
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28.12.2020 10:33 Ответить
СРАКОДЕМИЯ
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28.12.2020 10:53 Ответить
як сказала одна поважна людина: вірус хоче стати як звичайний нежить, тож, не в його інтересах вбивати "хазяїна". Його мета співіснувати разом з нами, в наших клітинах, не завдаючи великого клопоту своєму "дому".
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28.12.2020 11:10 Ответить
Вирус тоже человек.
человек тоже вирус
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28.12.2020 11:36 Ответить
ну те, що і вони і ми одна з форм життя, це точно ))
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28.12.2020 13:41 Ответить
В Україні коронавірус не може вижити. тому що люди на пів вареника живуть місяць
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28.12.2020 11:35 Ответить
В академии сидят одни дедули.. Но не совсем.. Они дбають про своих внучек и дочек.. И не переживайте боя них у них все есть... А для вас и простых смертных ничегошеньки..
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28.12.2020 14:13 Ответить
 
 