Нацакадемия наук объяснила спад эпидемии COVID-19 в Украине: У нас распространен не такой уж и контагиозный штамм коронавируса
В Национальной академии наук Украины назвали причины спада коронавируса в Украине. В частности, люди начали понимать опасность вируса и выполняют рекомендации специалистов.
Об этом заявил в интервью РБК-Украина академик НАН Сергей Комисаренко, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, по его словам, главный фактор - это поведение самого вируса. Он становится то более контагиозным, то менее контагиозным.
"Пока что нет новостей о том, что вирус становится более или менее летальный, что он вызывает более жесткое или облегченное заболевание. Его поведение относительно течения заболевания пока что не изменилось. Но его контагиозность меняется", - пояснил он.
Ученый считает, что в Украине распространен штамм коронавируса, который не такой уж и контагиозный, как вирусы в других странах на западе Европы. Впрочем, по его словам, есть еще одна причина спада COVID-19.
"Второй фактор, также крайне важный - это то, что наши люди постепенно начинают понимать опасность вируса и заболевания COVID-19, которое он вызывает, и начинают более тщательно выполнять рекомендации карантина: маски, мытье рук и дистанцирования", - добавил он.
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Якась неправдоподібна маячня.
Ви тести мало робите.
А шо оце усе було про локдаун (Гетьманцев, чи як там його, транспорт зупинять хотів) і майже нестачу місць у лікарнях ? Що мали розгортати мобільні шпиталі.
Чи: на замовлення - готові надати будь-яку інформацію ?
Отож-то.
Крутять статистикою (скрізь), як вигідно. Аргументики, "поясненнення" - все знайдуть.
А потім вимагають довіри до уряду, "експертів" і "науковців".
Ох уж еті сказочнікі! )))
Соточку уже принял?
Це в них наслєдствєнне.
У нас в стране такие картинки постить не запрещено?
Или некоторым можно?
Виправдана тільки в часи війни, наприклад. Так що, кацапську пропаганду, звісно, треба забороняти. І набагато жорсткіше, ніж тепер.
Цікавлюся, взагалі, плакатним мистецтвом. Хоча я абсолютний противник совка, але, треба визнати, що художній рівень радянських плакатів, - особливо другої половини 1920-х, 1945-1965 років в цілому надзвичайно високий. Твори художників Родченка, братів Стенбергів, - то шедеври світового рівня, що визнається тепер більшістю західних експертів-мистецтвознавців.
Саме цей плакат, - 1950 року, автор - один з найвідоміших радянських плакатистів Корецький Віктор Борисович.
Маю його в набагато кращій електронній якості:
Не интересуюсь.
Якщо знайдете на горищі у бабусі плакат Родченка, не поспішайте викидати, - він коштує не менше кількох тисяч доларів.
Зможете продати за грубі гроші колекціонерам, і будете далі не цікавитись цим мистецтвом.
Іншого пояснення не бачу...
человек тоже вирус