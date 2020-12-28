Состояние травмированного вследствие обстрела воина удовлетворительное. Направлена нота миссии ОБСЕ, - украинская делегация в ТКГ

Вчера, 27 декабря около 23.00 в результате обстрела со стороны противника получил боевую травму один из военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"Состояние его здоровья удовлетворительное, он эвакуирован в медицинское учреждение. Украинской стороной СЦКК было задействовано координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту в СММ ОБСЕ", - подчеркивает украинская сторона в ТКГ.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что украинский воин получил боевую травму на Донбассе.

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