Состояние травмированного вследствие обстрела воина удовлетворительное. Направлена нота миссии ОБСЕ, - украинская делегация в ТКГ
Вчера, 27 декабря около 23.00 в результате обстрела со стороны противника получил боевую травму один из военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
"Состояние его здоровья удовлетворительное, он эвакуирован в медицинское учреждение. Украинской стороной СЦКК было задействовано координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту в СММ ОБСЕ", - подчеркивает украинская сторона в ТКГ.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что украинский воин получил боевую травму на Донбассе.
Топ комментарии
+13 Said_
показать весь комментарий28.12.2020 08:51
+10 Ksenia VB
показать весь комментарий28.12.2020 08:46
+9 Александр Иовица #470862
показать весь комментарий28.12.2020 08:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так наші написали ?
Про "!язакончиилвайнууувсваеейгалавеее"
Хотя было бы ПО ПРИКОЛУ.