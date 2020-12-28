РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15016 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 667 18

Состояние травмированного вследствие обстрела воина удовлетворительное. Направлена нота миссии ОБСЕ, - украинская делегация в ТКГ

Состояние травмированного вследствие обстрела воина удовлетворительное. Направлена нота миссии ОБСЕ, - украинская делегация в ТКГ

Вчера, 27 декабря около 23.00 в результате обстрела со стороны противника получил боевую травму один из военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. 

"Состояние его здоровья удовлетворительное, он эвакуирован в медицинское учреждение. Украинской стороной СЦКК было задействовано координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту в СММ ОБСЕ", - подчеркивает украинская сторона в ТКГ.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что украинский воин получил боевую травму на Донбассе. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористы использовали БПЛА для корректировки огня из гранатометов вблизи Авдеевки. С начала суток 3 нарушения режима тишины, - штаб ООС

Автор: 

боевик (16779) ОБСЕ (4880) обстрел (27396) Донбасс (26956)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
А може краще було "направити" пакет "Града" назустріч? Здається, що це було б більш дієвим заходом...
показать весь комментарий
28.12.2020 08:51
+10
Знову терри неприцільно стріляли ?
Так наші написали ?
показать весь комментарий
28.12.2020 08:46
+9
Я теж впевнений, що якби на кожен поодинокий постріл з боку сепарів Україна відповідала повним пакетом "Граду", а краще "Смерчу", то даунбасята боялись би брати у руки зброю. Один раз знести усе під корінь, а потім нехай вони пишу ноти.
показать весь комментарий
28.12.2020 08:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
написали в Спортлото
показать весь комментарий
28.12.2020 08:44 Ответить
Знову терри неприцільно стріляли ?
Так наші написали ?
показать весь комментарий
28.12.2020 08:46 Ответить
Опочленцы "процветающей" Лугандонии чётко соблюдают самое мирное в мире перемирие. Если стреляют то только не прицельно и воздух. А когда они стреляют в воздух и в это время сильные порывы ветра приносия плотные атмосферные образования (дождевые облака), то пули рикошетят от облаков и происходят ранения солдат ВСУ - Начальник штаба Хомчак
показать весь комментарий
28.12.2020 08:55 Ответить
нота какая? си или ля? а может надо было бемолем выделить? музыканты херовы
показать весь комментарий
28.12.2020 08:48 Ответить
"ля-ля"
Про "!язакончиилвайнууувсваеейгалавеее"
показать весь комментарий
28.12.2020 08:52 Ответить
Нота СИ из под зелиной пиСИ на пианине .
показать весь комментарий
28.12.2020 08:57 Ответить
Стан травмованого внаслідок обстрілу воїна задовільний. Направлено ​​ноту місії ОБСЄ, - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 7365
показать весь комментарий
28.12.2020 09:09 Ответить
А може краще було "направити" пакет "Града" назустріч? Здається, що це було б більш дієвим заходом...
показать весь комментарий
28.12.2020 08:51 Ответить
Я теж впевнений, що якби на кожен поодинокий постріл з боку сепарів Україна відповідала повним пакетом "Граду", а краще "Смерчу", то даунбасята боялись би брати у руки зброю. Один раз знести усе під корінь, а потім нехай вони пишу ноти.
показать весь комментарий
28.12.2020 08:57 Ответить
Наших оштрафуют....
показать весь комментарий
28.12.2020 10:04 Ответить
Ну хорошо, что хоть не ноту протеста передали в ОБСЕ.
Хотя было бы ПО ПРИКОЛУ.
показать весь комментарий
28.12.2020 09:03 Ответить
Я что-то не понял, что там с режимом тишины? СТАБИЛЬНЫЙ? Миру зелёный свет?
показать весь комментарий
28.12.2020 09:07 Ответить
Це вже не нота, а симфонія "Режим тиші", композитора ВАЗеленського.
показать весь комментарий
28.12.2020 09:20 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику.
показать весь комментарий
28.12.2020 09:21 Ответить
"Задовільний" стан пораненого воїнів - кого це задовільняє ?! Я здогадуюся , хто отримує задоволення від подібного !!!
показать весь комментарий
28.12.2020 09:20 Ответить
хуже плохих новостей, недоновости. какая травма? как получил? не пишут ничего. или на Винничине в одной из отг некий чиновник погорел на взятке. это где и это кто? фото преступников с закритыми мордами. интрига никому не нужна. или пишите новость которую знаете или не пишите ее вообще. не полная информация порождает слухи. уже слышал. Наверное нажрался и упал с БТРа иеще всякую хрень. и все благодаря недоновостям!!!!!!!!!!!!1
показать весь комментарий
28.12.2020 09:41 Ответить
Стан травмованого внаслідок обстрілу воїна задовільний. Направлено ​​ноту місії ОБСЄ, - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 5568
показать весь комментарий
28.12.2020 10:00 Ответить
 
 