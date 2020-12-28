ВНО нужно оставить, но в специфической форме. Уже есть наработки, - Шкарлет

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет говорит, что в Минобразования есть наработки по трансформации внешнего независимого оценивания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом он рассказал в интервью украинских изданий.

По его словам, ВНО уже в этом году из-за пандемии было оформлено в рамках Государственной итоговой аттестации, и ГИА в форме ВНО.

"ВНО - инструмент антикоррупционной политики по поступлению в учреждения высшего образования. Но оно было введено, когда лицензионных мест в вузах было значительно меньше, чем желающих поступать. Сегодня картина прямо противоположная. Я всегда поддерживал ВНО, но оно не должно быть только элементом поступления в университет", - говорит Шкарлет.

Также он добавил, что ВНО - это инструмент оценки качества знаний, полученных во время обучения по конкретной образовательной программе. По общению с работодателями понятно, что им на работу требуются не те выпускники, которые только сдали ВНО, а те, кто обладает определенными навыками.

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"У нас уже есть наработки по трансформации ВНО. Его, конечно же, нужно оставить, но в специфической форме. Например, в виде теста на способность к обучению - как вариант для людей, у которых уже есть страховой стаж. Для тех, кто поступает на бюджет, ВНО нужно точно. А те, кто планирует учиться на платной основе, на контракте, могут сдавать это ВНО в виде теста на способность к обучению", - заявил глава Минобразования.