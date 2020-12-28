РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15016 посетителей онлайн
Новости
11 697 80

ВНО нужно оставить, но в специфической форме. Уже есть наработки, - Шкарлет

ВНО нужно оставить, но в специфической форме. Уже есть наработки, - Шкарлет

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет говорит, что в Минобразования есть наработки по трансформации внешнего независимого оценивания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом он рассказал в интервью украинских изданий.

По его словам, ВНО уже в этом году из-за пандемии было оформлено в рамках Государственной итоговой аттестации, и ГИА в форме ВНО.

"ВНО - инструмент антикоррупционной политики по поступлению в учреждения высшего образования. Но оно было введено, когда лицензионных мест в вузах было значительно меньше, чем желающих поступать. Сегодня картина прямо противоположная. Я всегда поддерживал ВНО, но оно не должно быть только элементом поступления в университет", - говорит Шкарлет.

Также он добавил, что ВНО - это инструмент оценки качества знаний, полученных во время обучения по конкретной образовательной программе. По общению с работодателями понятно, что им на работу требуются не те выпускники, которые только сдали ВНО, а те, кто  обладает определенными навыками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Регистрация на пробное ВНО стартует 5 января, стоимость участия выросла, - УЦОКО

"У нас уже есть наработки по трансформации ВНО. Его, конечно же, нужно оставить, но в специфической форме. Например, в виде теста на способность к обучению - как вариант для людей, у которых уже есть страховой стаж. Для тех, кто поступает на бюджет, ВНО нужно точно. А те, кто планирует учиться на платной основе, на контракте, могут сдавать это ВНО в виде теста на способность к обучению", - заявил глава Минобразования.

Минобразования (1738) ВНО (417) Шкарлет Сергей (297)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+30
Ще тупий плагіатор буде вирішувати як навчати дітей.
показать весь комментарий
28.12.2020 08:55
+22
От і стає ясно, для чого прокацапське лобі на чолі з Зелохом цього плагіатора в міністри проштовхувало.
показать весь комментарий
28.12.2020 08:56
+16
Може треба було організувати для шкарлета екзамен з української мови - привселюдний, щоб не змахлював.
показать весь комментарий
28.12.2020 08:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще тупий плагіатор буде вирішувати як навчати дітей.
показать весь комментарий
28.12.2020 08:55 Ответить
Так от для цього він і потрібен. Вступати знову будуть за бабло. Вчитися теж. Конкуренція виключається. Загальна деградація. Саме у такій атмосфері плаіатор Шкарлєт матиме вигляд науковця.
показать весь комментарий
28.12.2020 09:19 Ответить
Може треба було організувати для шкарлета екзамен з української мови - привселюдний, щоб не змахлював.
показать весь комментарий
28.12.2020 08:56 Ответить
От і стає ясно, для чого прокацапське лобі на чолі з Зелохом цього плагіатора в міністри проштовхувало.
показать весь комментарий
28.12.2020 08:56 Ответить
системне знищення освіти -- один із ворожих пріорітетів. ЗЕти, яку чергову гадость ви ще придумає-те??
показать весь комментарий
28.12.2020 09:08 Ответить
поступове зниження рівня освіти триває всі роки Незалежності..

і окремі особи НІЯК не можуть вплинути на цей "процес"...

ЗНО лише трішки прибрало корупцію..
АЛЕ.. корупція ПОТІМ у Вузах залишилась..

наприклад,у Львові давно відомо,що ті,хто справді хочуть ВЧИТИСЯ на медика ,ТО ЦЕ КРАЩЕ РОБИТИ НЕ У скорумпованому на амінь ЛЬВІВСЬКОМУ МЕДУНІВЕРСИТЕТІ...
У ТІЙ САМІЙ ПОЛЬЩІ ЦЕ І ДЕШЕВШЕ І ЯКІСНІШЕ...
показать весь комментарий
28.12.2020 09:13 Ответить
Емм, я за 5,5 років навчання в КНУ Шевченка ЖОДНОГО РАЗУ не давав хабар і ЖОДНОГО РАЗУ ніхто його не вимагав!

І ЗНО не трішки прибрало корупцію, а майже повністю прибрало корупцію при вступі... А при вступі була основна корупція, потім у вузах - там уже зовсім інші суми хабарів і значно менші!
показать весь комментарий
28.12.2020 09:19 Ответить
В Каразина (ХНУ) покупают экзамены и зачеты только те, кто появляется от сессии к сессии, пропускает занятия и не желает учиться. Много студентов работает, предпочитая работу учебе, но хотят обладать "корочками" стационарными, не заочными. Небольшая категория манкирует посещением в силу врожденрого идиотизма (родик - пасынок гепы. Маленький мусиев, например, учился в НУА и, кстати, очень неплохо, несмотря на всю одиозность...). Вот и впаривают откупные/взятки...
ВНО открыло двери любому. Хуторянин, горожанин, селянин, заключенный - любой имеет возможность учиться и получить высшее образование. Другое дело, что преподавателей все меньше, а все больше бесталанных овец, которые пишут "подумать" через дефис после "по" и "в течение" (о времени) с окончанием "и"...
Шкарлет - мудак...
показать весь комментарий
28.12.2020 09:38 Ответить
Шкарлет - мудак...😀😀😀
показать весь комментарий
28.12.2020 10:05 Ответить
Тюашо...
показать весь комментарий
28.12.2020 10:09 Ответить
син навчається на третьму курсі Київського політеху, про слово хабар - там взагалі не чути! На моє питання , чи можна щось купити - так, фізкультуру! я навчався в Богомольця - там можна купити ВСЕ!
показать весь комментарий
28.12.2020 09:28 Ответить
Ну, дивлячись на якому факультеті. Здав на високу оцінку ЗНО - ще не означає, що потягнеш програму, насиченою математикою. Все залежить від програми навчання на певну спаціальність. Здатність логічно мислити і хороша память - це ще не все. Ще потрібно, аби мозок працював настільки ж швидко, настільки швидко лектор пояснює курс, який читає.
Хоча, як виявляється, для більшості спеціалістів такі здібності не дуже потрібні.
Про фізкультуру: навіщо здавати фізкультуру людям, що вичають історію чи хімію? Заняття для загального розвитку - так, оцінки - ?
показать весь комментарий
28.12.2020 12:18 Ответить
факультет ІПСА ( інститут прикладного системного аналізу).
перший курс був суцільний треш, другий не кращий, нині трошки легче. З 98 студентів з 1 вересня вступу, залишилось 54. За фізкультуру я написав тому, що це єдиний предмет де можна домовитись за гроші. Є такий викладач Чаповський Ю А ( математика) , при спробі два роки тому йому дати хабар - викликав поліцію.
показать весь комментарий
28.12.2020 15:06 Ответить
Мої троє дітей мають вищу освіту .Вчилися у різних вузах. Доця кандидат наук. Ні за кого не платив ні копійки хабаря. Єдине дав гроші на банкет доці після захисту дисертації.
показать весь комментарий
28.12.2020 10:19 Ответить
Абы перднуть
показать весь комментарий
28.12.2020 10:33 Ответить
поступове зниження рівня освіти триває з сімдесятих років попереднього століття.Вчилася в інституті 59-64.Викладала в іиституті 66-78.Так що це все бачила на свої очі.
показать весь комментарий
28.12.2020 11:13 Ответить
ЗНО потрібно залишити, але в специфічній формі. Вже є напрацювання, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2451
показать весь комментарий
28.12.2020 12:34 Ответить
Шо у рыговского плагиатора уже есть наработки? Небось Табачник прислал...
показать весь комментарий
28.12.2020 09:00 Ответить
Правильно.
Экзамен по танцам и пению и достаточно.
показать весь комментарий
28.12.2020 09:00 Ответить
Это еще сложнее. Хоть какие-то способности нужны.
показать весь комментарий
28.12.2020 09:06 Ответить
Ни фига.
Не главное как.
Главное - что танцевать и что петь.
показать весь комментарий
28.12.2020 09:09 Ответить
Что только этот вор не придумает, лишь бы не оставить прежний вариант.
Дебилы, .лять!
показать весь комментарий
28.12.2020 09:04 Ответить
Прежний вариант всегда лучше?
показать весь комментарий
28.12.2020 09:10 Ответить
Ще один рехворматор.
показать весь комментарий
28.12.2020 09:04 Ответить
А кто главный рехформатор в нашей стране?
И есть ли позитив от его рехформ?
показать весь комментарий
28.12.2020 09:12 Ответить
У РЕФОРМАТОРІВ(сОРОСЯТ) НА ЧОЛІ З ГРИНЕВИЧ БУЛА СВОЯ ФІШКА -ГЕНДЕР )))
показать весь комментарий
28.12.2020 09:23 Ответить
Тільки бачу слово " соросята" починаю сумніватись в рівні розумового розвитку автора допису.
показать весь комментарий
28.12.2020 10:22 Ответить
Так то ж свинособака
показать весь комментарий
28.12.2020 10:34 Ответить
Маячня контуженого кремлівським агітпропом.
показать весь комментарий
28.12.2020 10:28 Ответить
То в нього вроджене.
показать весь комментарий
28.12.2020 12:17 Ответить
Дебіліно вже взялось за реформування...
показать весь комментарий
28.12.2020 09:07 Ответить
"ВНО - инструмент антикоррупционной политики по поступлению в учреждения высшего образования. Но оно было введено, когда лицензионных мест в вузах было значительно меньше, чем желающих поступать. Сегодня картина прямо противоположная. Я всегда поддерживал ВНО, но оно не должно быть только элементом поступления в университет", - говорит ШкарлетИсточник: https://censor.net/ru/n3239330


ну то скорочуй кількість ВУЗів рази в три, придурок,а не відмінюй ЗНО !
показать весь комментарий
28.12.2020 09:09 Ответить
100%! Заберіть ліцензії у тих вузів, які 20 років тому були ПТУ - як от універ Поплавського! Із утворених за часи незалежності вузів дійсно гідні ЛИШЕ ДВА - Могилянка і Острозька академія! І то вони не нові, а відроджені...
показать весь комментарий
28.12.2020 09:20 Ответить
Защищу Поплавского - да, это не технический ВУЗ . Но за годы существования они вырастили специалистов для телевиденья( операторов, сценаристов, ведущих , дизайнеров ) - ЧЕГО НЕ БЫЛО ДО НЕЗАВИСИМОСТИ , бо всем командовала мацква
показать весь комментарий
28.12.2020 10:10 Ответить
Я теж не на технічному факультеті вчився - істфак... Але у Києві коли бачать резюме і там написано, що закінчив кульок Поплавського, то навіть на співбесіду не кличуть!
показать весь комментарий
28.12.2020 10:50 Ответить
На историков выпускники может и не годятся 😀😀😀
Но свою украинскую элиту , А НЕ ПРОМОСКОВСКУЮ , Поплавский выращивает . Надо отдать ему должное
За это его лютой ненавистью ненавидят наследники кгбистов, живущие в Украине
показать весь комментарий
28.12.2020 10:54 Ответить
Він вирощує може і українську еліту, але колхозну, 73-процентну переважно... Випускники Шевченка, Могилянки чи КПІ - більші інтелектуали і обидва Майдани починали саме вони!
показать весь комментарий
28.12.2020 11:51 Ответить
Это у Вас пережиток совка - ТАМ КГБИСТЫ ВСЕ УКРАИНСКОЕ НАЗЫВАЛИ КОЛХОЗНЫМ 😀😀😀
показать весь комментарий
28.12.2020 11:59 Ответить
Розумієте, для мене ******* українське сценічне мистецтво - це Плач Єремії чи там Пікардійська Терція, а не випускники Поплавського Козловський, Полякова і Анал Бадоєв...
показать весь комментарий
28.12.2020 12:22 Ответить
Вы неправы .
Проблема украинцев в том, ЧТО С ПОДАЧИ КГБИСТОВ ИЗ КРЕМЛЯ, они постоянно грызутся.

Задумайтесь об этом . Институт культуры при Поплавском превратился из заурядного института библиотекарей , в институт ГДЕ учат специалистов для радио и телевидения
Другого такого нет в Украине. И надо поддерживать своих , а не цкуваты
показать весь комментарий
28.12.2020 12:44 Ответить
Як це нема? У нас при КНУ є окремий факультет Інститут журналістики... Там купа спеціальностей - окремо для преси, телебачення, радіо, реклами і тд!
показать весь комментарий
28.12.2020 13:04 Ответить
и в Институте Карпенко- Карого.
показать весь комментарий
28.12.2020 15:07 Ответить
З "кохозу" вийшли: Білаш, Майбороди, Кириченко (співачка), Білик (письменник), РОговий (ще дехто). І це люди народжені в окрузі тридцяти ківлометрів у сільській місцевості
показать весь комментарий
28.12.2020 12:52 Ответить
"Колхоз" - не дорівнює село...З села і Шевченко з Франком вийшли!
показать весь комментарий
28.12.2020 12:58 Ответить
тредік для любителів совка імєні поплавскава - це пише музикант, змушений працювати айтішником https://mobile.twitter.com/seitodanemo/status/1291076430948962305
показать весь комментарий
28.12.2020 15:00 Ответить
Примітивний поплавський не може виховувати щось вище за себе, менш примітивне. І справа не в тому, що він випускник культ-просвіт училища (Олександрійського здається). Сама людина така. Для бізнесу - годиться. Як культурний діяч - ні.
Якщо правда, що на телебаченні багато випусників кулька, то стає зрозумілим те нне володіння українською. Коли слідом за степановим повторяють "ліжкА". Та інші неприродні наголоси. Видно, що люди не читали жодного класика ( не ******** матюкальщиків) української лютератури. Ніколи не перебували в україномовному середовищі. За совка хоч і один-два українські канали були взірцем літературної української. Як і центральні - російської. Я російську вимову вчив із телевізора - передач, фільмів. А читаючи російських класиків писав сочінєніє хоча б на чотири. Тоді як ******* москалі таке б і на трійку нне змогли.
показать весь комментарий
28.12.2020 12:30 Ответить
Повторюсь
Надо поддерживать украинцев , а не цкуваты .
Иначе государство национальное не построить
В Словакии национальные передачи по тв тоже бывают совсем примитивные , НО СЛОВАКИ УПОРНО ИХ делают, а в Украине по тв показывают все что угодно ( мальдивы, Грецию) , но только не Украину .
показать весь комментарий
28.12.2020 12:48 Ответить
то Ви не ті канали дивитесь. Навіть іноземні передачі озвучені компанією КІТ (вона не одна така) - це просто ковток свіжого українсько-озвученого питва. Багато є зроблених якісних передач на регіональних ОРТ. 5 канал (порошенківський) весь час транслює зарубіжні документальні фільми про другу світову, про кращі зразки озброєнь (з їх погляду звичайно ж) якісною українською мовою. Це вам не москаль портніков чи хто там ганнопольський. котрі ніби й володіють українською, але видно, що перекладають її зі свайой радной рєчі.
Є багато блогерів, що спілкуються вишуканою українською. Найдіть в ЮТУБі дядька максима. ТОкар, циган, що демонструє як виробничу майстерність, так і прекраснне володіння мовою. Приємно дивитись на роботу і слухати пояснення.
показать весь комментарий
28.12.2020 13:16 Ответить
показать весь комментарий
28.12.2020 12:20 Ответить
Можна тішити своє самолюбство, стверджуючи про якесь відродження, скажімо, Острозької академії. Але про який зв'язок нового навчального закладу з тим який проіснував кілька десятків років і зник на 350 років можна говорити?
показать весь комментарий
28.12.2020 10:36 Ответить
Ви мабуть праві, але тут мова про інше - рівень Могилянки чи Острозької академії все-таки значно вищий, аніж у інших вузів, які з'явилися як гриби після дощу останнім часом...
показать весь комментарий
28.12.2020 12:36 Ответить
ЯК МОЖЕ БУТИ В УКРАЇНІ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ МІКРОЕЛЕКТРОНІКА,якщо НЕМАЄ жодного ПОДІБНОГО ПІДПРИЄМСТВА ..
аБО НА..УЯ МІСТУ ЕКОНОМІСТИ,якщо в місті лише фопи,супермаркети і ресторани...
показать весь комментарий
28.12.2020 09:30 Ответить
Кацап уже все все поняли. Иди домой водки нет
показать весь комментарий
28.12.2020 13:43 Ответить
"На спосрбность"- это ,что поступающий не дебил?
показать весь комментарий
28.12.2020 09:12 Ответить
З ЧАСОМ ЕКЗАМЕН СУМІСТЯТЬ З ПРИЙОМОМ ДОКУМЕНЕТІВ НА ВСТУП.
ВДАЛОСЯ ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ -ПРИЙНЯТИЙ...
показать весь комментарий
28.12.2020 09:14 Ответить
ну я вам хочу сказать, что в полицию сейчас так и набирают.
показать весь комментарий
28.12.2020 09:56 Ответить
Можна ще удосконалитиЗ ЧАСОМ ЕКЗАМЕН СУМІСТЯТЬ З ПРИЙОМОМ конвертів НА ВСТУП.ВДАЛОСЯ ЗАПОВНИТИ конверт -ПРИЙНЯТИЙ
показать весь комментарий
28.12.2020 10:24 Ответить
Лет 10 назад Кремль через своих агентов хотел перемешать типы школ в Германии. Чтобы все вместе учились. Немцы сначала спали, а как поняли какой п. грядет - проснулись. Думай те о "реформах" и "реформаторах".
показать весь комментарий
28.12.2020 09:13 Ответить
Табачника назначал хремль - его даже янек не имел право убрать
Надо смотреть правде в глаза - Со Шкарлетом видимо такая же история , иначе бы слуги не подставлялись с этим скандалом
показать весь комментарий
28.12.2020 10:15 Ответить
По общению с работодателями понятно, что им на работу требуются не те выпускники, которые только сдали ВНО, а те, кто обладает определенными навыками. подобные тем,которые усвоил Шкарлет - выдавать чужие мысли ,за свои собственные
показать весь комментарий
28.12.2020 09:34 Ответить
Так роботодавець не бере одразу після школи, він бере після вищої чи профосвіти, після якої з зно чи без зно - нова освітня корочка грає роль для роботодавця. Яким боком роботодавець до зно не зрозуміло. Способность обучаться ще розвивається викладачами вуза чи технікуму профосвіти. Якщо препод каже "випишіть із робіт педагога Макаренка те, що вам по душі", замість розробити комплекс завдань, при вирішенні яких і викорисиайте роботи Макаренка як одно із джерел, то так і "розвиватиметься уміння навчатися".
показать весь комментарий
28.12.2020 14:53 Ответить
я роботодавець,а Ти прийшов до мене на роботу із корочкою коваля і кажеш,що ним працював.Найперше ,на що я зверну увагу ,не на корочку котру Ти маєш ,а на те,чи Ти маєш мозолі на руках.Це перше.А друге я місяць подивлюся на працю людини без корочки і на її бажання бути ковалем, якщо вона виявить зацікавленість у праці ,мене не буде цікавити ні ВНО ,ані корчка.Така людина отримає працю і добру зарплатню...
показать весь комментарий
28.12.2020 15:26 Ответить
Заміть ти пишеш "прийшов із корочкою коваля", не з атестатом після зно чи дпа, я коваля, яка вже обнулила умовно атестат.
показать весь комментарий
28.12.2020 15:56 Ответить
У специфічній формі шкарлет попав у міністри,дуже специфічно і сумнівно підтриманий радою. Який піп така його й парафія.
показать весь комментарий
28.12.2020 09:34 Ответить
революціонер, першовідкривач...?
показать весь комментарий
28.12.2020 09:39 Ответить
Ось Зе відшукав інструмент для знищення освіти і якщо що, то це не він - це права рука табаки. А ми знаємо, як той любив Україну і особливо українську мову. Пам'ятаю, як виїходили вчителі і діти з плакатами "фашизм не пройдет" і наслідки в Криму і Донбасі.
показать весь комментарий
28.12.2020 09:43 Ответить
какой специфической форме? Надо еще ответственность внести преподам за то что оценка промежуточная(в четверти , в году) ниже чем бал за ВНО, и делать срезы каждые полгода что б дети не боялись ВНО, и страх не влиял на сдачу этих экзаменов при окончании школы.
показать весь комментарий
28.12.2020 09:55 Ответить
знову "як хочеться бабла на дурняк"..

ЗНО майже ні на що, крім вступу не впливає,
і залиште ЗНО у спокою..

Спробуйте поміняти навчальний процес, коли роками вивчають
не потрібні речі, тільки тому, що є велика купа преподів і методистів, які
можуть викладати застарілі непотрібні знання ні про що..

Цей весь млрдний бюджет освіти існує не для дітей-учнів, а для
натовпу бездарних чиновників від освіти..
Діти тільки привід для попиляти гроші..
показать весь комментарий
28.12.2020 09:59 Ответить
Партия регионов во всей красе! Бабло перемагае зло)))
показать весь комментарий
28.12.2020 10:13 Ответить
ВЫ уловили суть его риформы?
". Для тех, кто поступает на бюджет, ВНО нужно точно. А те, кто планирует учиться на платной основе, на контракте, могут сдавать это ВНО в виде теста на способность к обучению"
Т.е. если есть бабло - никаких экзаменов, плати и поступай..
Следующий этап риформы Шмыгаля - сразу покупка диплома, без этого дурацкого "обучения"!
показать весь комментарий
28.12.2020 10:16 Ответить
Т.е. мажорные девочки и мальчики с деньгами родителей и двумя извилинами(а что тесты от шкарлета на "способность к обучению)попадают в институты( к примеру, международных отношений, юридические, медицинские) чего греха таить появляются они там чтобы забрать зачетки с оценками, а потом папы,мамы устраивают их прокурорами,судьями и т.д.Любую нацию можно уничтожить путем деградирования и качество образования один из инструментов.
показать весь комментарий
28.12.2020 10:48 Ответить
Одним словом, Шкарлет пропонує брати на навчання всіх, хто зможе самостійно поставити підпис у відомості.
показать весь комментарий
28.12.2020 12:20 Ответить
Но при этом у кого родители в состоянии оплатить контракт) Ну и сопутствующие расходы по типу "на канцелярию кафедры"
показать весь комментарий
28.12.2020 12:51 Ответить
Между строк это просто продажа высшего образования и сим полное его обесценивание.
Коррупция и низкое его качество будуь там до тех пор, пока государство не выйдет из прямого финансового участия в нем, оставив лишь некую форму кредита, сделав тем самым "деньги идут за студентом"
показать весь комментарий
28.12.2020 12:23 Ответить
Введение ВНО было декларировано ради ликвидации коррупции в сфере образования, не так ли? И по этой же причине было введено минимальный порог баллов для поступления. Ты можешь иметь родителей миллионеров, но если настолько тупой, что не сдал ВНО на 124-140 баллов - в ВУЗ ты не попадаешь, даже на контракт.
А что предлагает этот деятель? В основном это словесная чепуха, основное - введение непонятного "теста на обучаемость", который, видимо, разве что глубокие имбецилы не сдадут. И его использование для тех, кто хочет идти на контракт.
И это старая-добрая коррупция, потому что теперь дети в неравноценных условиях. У которых нет денег на контракт - зубрят до посинения материал ради высоких баллов. А у которых эти деньги есть - прохлаждаются, посылают учителей на три буквы, потому что на контракт пройдут по любому.
Что такое, профессора и доценты забили тревогу, что меньше стало из-за ВНО "платежеспособных", но не очень умных студентов учиться?
показать весь комментарий
28.12.2020 12:50 Ответить
Лучше бы отменили тупое совковое распределение после медвузов для бюджетников и дали возможность выпускникам-медикам, которые проучились на контракте, возможность сдать экзамен на бесплатное обучение в интернатуре, по конкурсу.
Кто не знает поясню - допустим, школьник сдал ВНО не очень хорошо и пошел учится в медвуз на контракт. Там взялся за голову, стал достаточно сильным студентом, заканчивает чуть ли не с красным дипломом - все-таки учиться 6 лет, каждый может поменяться. Но после медвуза он должен еще закончить интернатуру, год-полтора. Так вот, студент-контрактник не имеет права претендовать на бюджетную интернатуру. Только контракт с ценами, по сравнению с которыми оплата обучения в ВУЗе - мелочи. Иными словами, то, как человек сдал химию, биологию и украинский влияет не только на его поступление, но и через 6 лет влияет на его поступление на узкую специальность
показать весь комментарий
28.12.2020 12:57 Ответить
ВНО нужно оставить, но в специфической, взяточной, форме. Уже есть наработки, - Шкарлет
показать весь комментарий
28.12.2020 13:29 Ответить
Чем меньше нароботок у нынешних неучей во власти, тем легче будет последующим поколениям украинцев.
показать весь комментарий
28.12.2020 13:46 Ответить
А що мішає роботодавцю брати без зно? Чи що заставляє брати із зно? Це він роботодавцями вузи називає? Каша якась!
показать весь комментарий
28.12.2020 14:30 Ответить
 
 