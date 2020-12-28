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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в мире выявили 410,1 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 7 тыс. человек. Общее число инфицированных - 81,1 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 28 декабря в мире зарегистрировали 410 132 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 041 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 81 145 397 случаев инфицирования, из них 410 132 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 771 982 человек, из них 7 041 за минувшие сутки.

За сутки в мире выявили 410,1 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 7 тыс. человек. Общее число инфицированных - 81,1 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 57,2 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацакадемия наук объяснила спад эпидемии COVID-19 в Украине: У нас распространен не такой уж и контагиозный штамм коронавируса

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

За сутки в мире выявили 410,1 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 7 тыс. человек. Общее число инфицированных - 81,1 млн 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 15-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – седьмую. Перед нашим государством оказались Великобритания, Россия, Германия, Нидерланды, Италия и Франция.

За сутки в мире выявили 410,1 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 7 тыс. человек. Общее число инфицированных - 81,1 млн 03

За сутки в мире выявили 410,1 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 7 тыс. человек. Общее число инфицированных - 81,1 млн 04

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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коронавирус относительно проверочный вирус - насколько можно заразить людей на планете с таким уровнем заразности вируса. дальше пойдут вирусы еще смертельней и еще заразней! нужно подымать Украинскую медицину и фармацевтические компании норм заработать смогут!
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28.12.2020 09:19 Ответить
 
 