Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Одесской и Николаевской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 28 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% в двух областях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Николаевской (62,6%) и Одесской (51,8%) областях.
Загруженность коек по Украине составляет 39,2%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины.
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Леопольд Пупкин #460500
показать весь комментарий28.12.2020 10:02 Ответить Мне нравится 0
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