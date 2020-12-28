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Новости Коронавирус и карантин
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Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Одесской и Николаевской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Одесской и Николаевской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 28 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% в двух областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Николаевской (62,6%) и Одесской (51,8%) областях.

Загруженность коек по Украине составляет 39,2%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины.

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Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Одесской и Николаевской областях, - Минздрав 01

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Ох брешут зеленые крысы! Вот уже две недели радостные сообщения о малых цифрах заболевших, про большое количество выздоровевших.... А койки как было больше 50% так и есть.
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28.12.2020 10:02 Ответить
 
 