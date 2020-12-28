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Проводится превентивная обработка дорог и тротуаров в столице, - "Киевавтодор". ФОТО

Проводится превентивная обработка дорог и тротуаров в столице, -

В столице Украины продолжается превентивная обработка дорог и тротуаров. Сегодня около 7 утра в некоторых районах Киева начались осадки: дождь при температуре -1 ° С.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КП "Киевавтодор".

"До начала осадков дорожники столицы начали превентивную обработку улично-дорожной сети противогололедными средствами. Первоначально обрабатывают мосты и путепроводы, подъемы и спуски, улицы из брусчатки, тротуары, лестницы подземных переходов. Также техника выехала на исходные позиции в город для дежурства. Сейчас задействовано 56 единиц спецтехники", - подчеркивается в сообщении.

Проводится превентивная обработка дорог и тротуаров в столице, - Киевавтодор 01
Проводится превентивная обработка дорог и тротуаров в столице, - Киевавтодор 02
Проводится превентивная обработка дорог и тротуаров в столице, - Киевавтодор 03
Проводится превентивная обработка дорог и тротуаров в столице, - Киевавтодор 04
Проводится превентивная обработка дорог и тротуаров в столице, - Киевавтодор 05

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Автор: 

гололедица (113) дороги (2512) Киев (25587) Киевавтодор (152)


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Топ комментарии
+3
21 век на улице,а они ходят с ведрами и посыпают тротуары,вот это уровень я понимаю...
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28.12.2020 09:49
+2
Коли за справу беруться профессіонали! Проводиться превентивна обробка доріг і тротуарів у столиці, - "Київавтодор" - Цензор.НЕТ 6629

Проводиться превентивна обробка доріг і тротуарів у столиці, - "Київавтодор" - Цензор.НЕТ 6702
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28.12.2020 09:27
+1
Ого, аж 56 одиниць спецтехніки на 5 мільйонне місто...
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28.12.2020 09:32
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Коли за справу беруться профессіонали! Проводиться превентивна обробка доріг і тротуарів у столиці, - "Київавтодор" - Цензор.НЕТ 6629

Проводиться превентивна обробка доріг і тротуарів у столиці, - "Київавтодор" - Цензор.НЕТ 6702
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28.12.2020 09:27 Ответить
насправді непогано , це мій міський голова . Фотографію в ковзанах вважаю добрим жартом .
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28.12.2020 09:38 Ответить
Ой, не сглазь.
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28.12.2020 10:20 Ответить
Згоден, козломордим Віталік як кістка в горлі) А насправді - це найкращий мер, що в нас був
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28.12.2020 11:30 Ответить
Кароче, буде сракопад.
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28.12.2020 09:31 Ответить
Ого, аж 56 одиниць спецтехніки на 5 мільйонне місто...
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28.12.2020 09:32 Ответить
21 век на улице,а они ходят с ведрами и посыпают тротуары,вот это уровень я понимаю...
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28.12.2020 09:49 Ответить
так скоро же это, ну когда сею-сею, повеваю, с вирусом вас всех витаю, кхи-кхи, апчхи(= принес кому-то в хату или дом, не только лишь "бла.гую" весть, но и вирус))
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28.12.2020 10:14 Ответить
Так придумай автомат для автоматичного розсипання, організуй його виробництво і запропонуй міськраді. В чому проблема?
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28.12.2020 10:18 Ответить
Ага придумай, а вони прямо одразу його закуплять... Там же завжди одна відповідь немає коштів в бюджеті...
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28.12.2020 10:24 Ответить
такие преспособления уже имеются и не первый год,только проблема в том что у нас как в каменном пенщерном веке технологии, плюс нищета тотальная чтобы закупать такие вещи,вот и ходят люди по улицах и с ведер из под краски разбрасывают песок,Европа нам завидует молча просто
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28.12.2020 11:07 Ответить
Ты наверно удивишься, но в Нью-Йорке и Париже так само ходят, о боже, С ВЕДРАМИ, и РУКАМИ посыпают СОЛЬЮ тротуары.
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28.12.2020 11:08 Ответить
Какая нахрен обработка сегодня при 0С ? К новому году +8 !!!
Гололёд получается при дожде на ПРОМЁРЗШУЮ землю!
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28.12.2020 10:27 Ответить
Лучше, конечно, перебдеть, чем недобдеть. Но сегодня в Киеве осадки будт к вечеру, и к вечеру же температура будет +2.
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28.12.2020 10:39 Ответить
правильно.
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29.12.2020 04:55 Ответить
 
 