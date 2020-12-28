Проводится превентивная обработка дорог и тротуаров в столице, - "Киевавтодор". ФОТО

В столице Украины продолжается превентивная обработка дорог и тротуаров. Сегодня около 7 утра в некоторых районах Киева начались осадки: дождь при температуре -1 ° С.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КП "Киевавтодор".

"До начала осадков дорожники столицы начали превентивную обработку улично-дорожной сети противогололедными средствами. Первоначально обрабатывают мосты и путепроводы, подъемы и спуски, улицы из брусчатки, тротуары, лестницы подземных переходов. Также техника выехала на исходные позиции в город для дежурства. Сейчас задействовано 56 единиц спецтехники", - подчеркивается в сообщении.











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