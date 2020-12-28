Коронавирусом заболеют не все, но некоторые могут быть распространителями, - академик НАНУ Комисаренко
COVID-19 могут заболеть не все, у людей просто может быть мощная иммунная система. Впрочем, эти люди могут быть распространителями инфекции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил академик НАН Сергей Комисаренко.
COVID-19 могут не заболеть люди с сильным иммунитетом, или это может зависеть от дозы вируса, отметил ученый. По словам ученого, люди семью типами коронавируса: четыре могут спокойно переболеть, а три - опасные.
"То есть, возможно, у людей существует перекрестный иммунитет - то есть иммунитет против тех менее опасных коронавирусов, который позволяет иммунной системе реагировать как защита против последнего коронавируса", - отметил Комисаренко.
Также, по словам ученого, если у человека мощная иммунная система, она может побороть вирус, который попал в его организм, например, от тех людей, которые живут рядом с ними.
На уточняющий вопрос журналиста о том, есть ли люди, которые никогда не заболеют COVID-19, Комисаренко ответил: "Есть. Также есть люди, которые могут сами не болеть, а быть распространителями".
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Совковые реликты, которым жить осталось фиг да нефига, и лузеры, которые не смогли уехать, когда отсюда сманивали тех ученых, кто имел хоть какую-то ценность.
Вот и выковыривают с умным видом козюльки из носа.
"прочистити " НАНУ від пенсіонерів...
але ні..вСІ ВОНИ ЗАСЛУЖЕНІ І ГЕНІАЛЬНІ...
тому маємо,що маємо...
НАНУ,що мохом поросло...НУль ідей..нуль перспективи... може щось і буде..колись..
але тут вже скороченням лише пенсіонерів не обійтися...
необхідно..
-повна ревізія всіх наукових ступенів..
-скорочення вишів.
-перехід на західні зразки фінансування науки
ЗЕленым лядям надо как-то объяснять почему статистика стала уменьшаться и вакцину мы увидим тогда, когда весь Мир уже про вирус уже забудет.
Давайте говорити правду, а не маячню.
Людина, яка розповсюджує вірус, це носій вірусу і фабрика для його виготовлення.
Просто симтоматики не відчуває.
Вирус живет на одежде до недели ...
Если заболевший чихнул на автомобиль или животное - они тоже будут распространителями.
скорее кашель
Но ничего, теперь дасть дрозда ...
Распространителями - это как, флаеры в переходах раздавать?