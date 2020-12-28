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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирусом заболеют не все, но некоторые могут быть распространителями, - академик НАНУ Комисаренко

Коронавирусом заболеют не все, но некоторые могут быть распространителями, - академик НАНУ Комисаренко

COVID-19 могут заболеть не все, у людей просто может быть мощная иммунная система. Впрочем, эти люди могут быть распространителями инфекции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил академик НАН Сергей Комисаренко.

COVID-19 могут не заболеть люди с сильным иммунитетом, или это может зависеть от дозы вируса, отметил ученый. По словам ученого, люди семью типами коронавируса: четыре могут спокойно переболеть, а три - опасные.

"То есть, возможно, у людей существует перекрестный иммунитет - то есть иммунитет против тех менее опасных коронавирусов, который позволяет иммунной системе реагировать как защита против последнего коронавируса", - отметил Комисаренко.

Также, по словам ученого, если у человека мощная иммунная система, она может побороть вирус, который попал в его организм, например, от тех людей, которые живут рядом с ними.

На уточняющий вопрос журналиста о том, есть ли люди, которые никогда не заболеют COVID-19, Комисаренко ответил: "Есть. Также есть люди, которые могут сами не болеть, а быть распространителями".

Также читайте: В Украине, возможно, завершается первая волна коронавируса, - Нацакадемия наук

Автор: 

карантин (16729) НАН Украины (198) ученые (346) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Не прошло и года, как академик Комиссаренко пришёл к такому революционному выводу. Несомненно его фраза войдёт в аналы (не путать с аналом, впрочем КАКАЯ РАЗНИЦА?), как отечественной науки по вирусологии, таки и мировой!
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28.12.2020 09:25
+10
А кто у нас в НАНУ сидит?

Совковые реликты, которым жить осталось фиг да нефига, и лузеры, которые не смогли уехать, когда отсюда сманивали тех ученых, кто имел хоть какую-то ценность.

Вот и выковыривают с умным видом козюльки из носа.
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28.12.2020 09:29
+3
Это применимо к любому-другому респираторному вирусному заболеванию, пооткрывали Америку заново.
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28.12.2020 09:34
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Не прошло и года, как академик Комиссаренко пришёл к такому революционному выводу. Несомненно его фраза войдёт в аналы (не путать с аналом, впрочем КАКАЯ РАЗНИЦА?), как отечественной науки по вирусологии, таки и мировой!
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28.12.2020 09:25 Ответить
А кто у нас в НАНУ сидит?

Совковые реликты, которым жить осталось фиг да нефига, и лузеры, которые не смогли уехать, когда отсюда сманивали тех ученых, кто имел хоть какую-то ценность.

Вот и выковыривают с умным видом козюльки из носа.
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28.12.2020 09:29 Ответить
була хороша ідея...
"прочистити " НАНУ від пенсіонерів...

але ні..вСІ ВОНИ ЗАСЛУЖЕНІ І ГЕНІАЛЬНІ...
тому маємо,що маємо...
НАНУ,що мохом поросло...НУль ідей..нуль перспективи... може щось і буде..колись..

але тут вже скороченням лише пенсіонерів не обійтися...
необхідно..
-повна ревізія всіх наукових ступенів..
-скорочення вишів.
-перехід на західні зразки фінансування науки
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28.12.2020 09:37 Ответить
Іншими словами академік НАНУ Комисаренко заявив, що сам нічого толком про коронавірус не знає. Питання тільки в тому, навіщо він при цьому щось заявляє?
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28.12.2020 09:28 Ответить
"Мені сказали, щоб я щось сказав".


ЗЕленым лядям надо как-то объяснять почему статистика стала уменьшаться и вакцину мы увидим тогда, когда весь Мир уже про вирус уже забудет.
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28.12.2020 09:31 Ответить
Еще одно отмароженное говно всплыло,дануна это нану...
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28.12.2020 09:33 Ответить
Это применимо к любому-другому респираторному вирусному заболеванию, пооткрывали Америку заново.
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28.12.2020 09:34 Ответить
Щось відразу нагадало:" А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".
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28.12.2020 09:34 Ответить
Тобто, як можуть не хворіти, але вірус розповсюджувати ?
Давайте говорити правду, а не маячню.
Людина, яка розповсюджує вірус, це носій вірусу і фабрика для його виготовлення.
Просто симтоматики не відчуває.
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28.12.2020 09:35 Ответить
Распространяют ВСЕ.
Вирус живет на одежде до недели ...
Если заболевший чихнул на автомобиль или животное - они тоже будут распространителями.
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28.12.2020 09:42 Ответить
строго говоря,чих не является доминирующим симптомом при ковиде...
скорее кашель
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28.12.2020 12:07 Ответить
Ошибся. "Начихал" - был без маски.
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28.12.2020 13:18 Ответить
ця заява науковця мені подобається більше , ніж попередня . Як хто знає більше , нехай каже , а не плює в академіка фекаліями .
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28.12.2020 09:45 Ответить
із обгрунтуванням і посиланням на джерела .
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28.12.2020 09:46 Ответить
Долго ваш сракадемик раскачивался,
Но ничего, теперь дасть дрозда ...
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28.12.2020 10:46 Ответить
«Розумний, аж страшно». (с)
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28.12.2020 09:46 Ответить
акамедики включились...
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28.12.2020 09:47 Ответить
Це "останній аргумент " блазнів 95 кварталу!
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28.12.2020 11:08 Ответить
Коронавирусом заболеют не все, точнее все не заболеют, а те кто заболеют не смогут не заболеть, как и те кто не заболеют не смогут не выздороветь🙂
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28.12.2020 09:55 Ответить
77 лет, твою мать
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28.12.2020 10:45 Ответить
Коронавирусом заболеют не все, но некоторые могут быть распространителями


Распространителями - это как, флаеры в переходах раздавать?
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28.12.2020 14:39 Ответить
 
 