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В Киеве к 10 с половиной годам лишения свободы приговорен преступник, нападавший на женщин в Голосеевском районе, - прокуратура

В Киеве к 10 с половиной годам лишения свободы приговорен преступник, нападавший на женщин в Голосеевском районе, - прокуратура

Суд вынес обвинительный приговор мужчине, который в 2019 году совершал разбойные нападения на женщин в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Досудебным расследованием установлено, что 28-летний обвиняемый в течение июня-июля 2019 года нападал на потерпевших в безлюдных местах, подъездах и лифтовых кабинах домов, где те проживали", - говорится в сообщении.

Жертвами нападавшего стали 5 женщин в возрасте от 66 до 77 лет. Злоумышленник наносил удары женщинам, и, пользуясь их беспомощным состоянием, отбирал у них золотые украшения и другие ценные вещи, которые в дальнейшем сдавал в местные ломбарды.

В результате неправомерных действий преступник причинил материальный ущерб потерпевшим на сумму более 54 тыс. грн.

"Приговором Голосеевского районного суда города Киева обвиняемый признан виновным и приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Обвиняемый оставлен под стражей до вступления приговора в законную силу", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Киев (25587) нападение (2220) прокуратура (5021)


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Разбойник? Это уже по зеленскому. Обычно до сих пор это был преступник. В старые добрые времена таких четвертовали на площади ,либо каторга на рудниках.
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28.12.2020 09:56 Ответить
Щось невигідно працювати розбійником. Піду в політики.
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28.12.2020 10:01 Ответить
 
 