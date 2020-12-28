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Глава МИД ФРГ Маас о "Северном потоке-2": О европейском суверенитете не придется говорить, если будем делать все по указке Вашингтона

Глава МИД ФРГ Маас о

Берлин не намерен менять своей позиции по вопросу о достройке трубопровода "Северный поток - 2" на фоне готовящегося прихода к власти новой администрации в США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас (Heiko Maas) в интервью агентству dpa, которое приводит его слова в понедельник, 28 декабря.

"О европейском суверенитете не придется говорить, если под этим будет пониматься, что мы в дальнейшем будем делать все только так, как этого хочет Вашингтон", - подчеркнул он.

"Федеральное правительство не изменит своего отношения к "Северному потоку - 2", - указал германский министр.

Как уточняет агентство dpa, избранный президент США Джозеф Байден, как и действующий глава Белого дома Дональд Трамп, выступает против строительства газопровода. Официально демократ пока никак не комментировал этот вопрос, хотя ряд западных экспертов и отмечал, что тема продолжит оставаться "болезненной" и после смены американской администрации. В Кремле, в свою очередь, выражали надежду, что новое руководство Соединенных Штатов отнесется к своим партнерам "с уважением".

По словам Мааса, проблемы, в оценках которых Вашингтон и Берлин будут расходиться, останутся и в дальнейшем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российское судно "Фортуна", прокладывавшее трубы для "Северного потока - 2", покинуло место строительства газопровода

"Важно, что мы по центральным стратегическим и геополитическим вопросам придерживаемся единой линии, находимся по одну сторону", - резюмировал он.

Компания Nord Stream 2 в декабре возобновила укладку труб в германской части Балтийского моря, а с 15 января планирует приступить к работам в водах Дании. Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90 процентов, осталось проложить лишь участок длиной около 160 километров.

Администрация президента Трампа готовит пакет санкций против российского проекта газопровода Северный поток - 2 (Nord Stream 2), введение которых предусмотрено в утвержденном недавно Конгрессом законопроекте о финансировании оборонных нужд США.

Также читайте: В водах Дании могут возобновить укладку "Северного потока-2" с 15 января

Ожидается, что новую волну ограничений введет действующая администрация Трампа, срок полномочий которой завершается 20 января.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 декабря назвал санкции против трубопровода рейдерской атакой.

США (26877) Северный поток (1452) Маас Хайко (213)


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Топ комментарии
+38
Краще діяти по вказівці пуйла.
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28.12.2020 09:50
+28
Мощности действующих газопроводов в два раза превышают прогнозируемое потребление Европы, что там с головой?
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28.12.2020 09:57
+20
Деньги не пахнут
Глава МИД ФРГ Маас
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28.12.2020 09:56
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А хто вас відбудовував і відгодовував після 2 світової ? Нехай США непрофінансують цих пі...ів - подивимось на їхній суверенітет !
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28.12.2020 10:40 Ответить
К сожалению, узколобых немцев у власти еще достаточно много, и с этим надо работать нашему миду.
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28.12.2020 10:45 Ответить
Маас лихо подменил ВЛИЯНИЕ ГЕРМАНИИ В ЕВРОПЕ на СУВЕРЕНИТЕТ ЕВРОПЫ, ведь Германия хочет стать главным газовым хабом в Европе.
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28.12.2020 10:47 Ответить
Підкуп чиновників,це один з методів ведення війни започаткований Чінгізханом і успадкований московитами його улусниками.
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28.12.2020 10:56 Ответить
Якщо будете все робити по вказівці фєдєрашки, то не стане і самої Європи...
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28.12.2020 11:03 Ответить
Поддерживать оккупантов финансово, поставлять турбины, делая вид, что вас "жестоко" обманули, держа весь мир за дураков? Это нормально?
Фашисты рашистов в беде не бросят, это называется! Войну можно было остановить еще в 14 году, введя жесткие санкции и ограничения, а не растягивать на десятилетия своей никому не нужной озабоченностью.
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28.12.2020 11:05 Ответить
Так с турбинами хоть какой-то скандал был, даже вроде обращения в суд. И, якобы, теперь немцы не станут эти турбины обслуживать. Но эти турбины, с натяжкой конечно, шли на гражданскую инфраструктуру. А немцы потом уже без скандалов и судебных процессов стали напрямую поддерживать и оборонку кацапии...
В 2018-м году концерн МАН поставил на завод Залив дизель-генераторы стоимостью примерно 43 млн. баксов. На тот самый завод, где строятся сейчас малые ракетные корабли (по типу тех, кто отстреливался по Сирии из Каспия), а этим летом заложены для универсальных десантных корабля, по проекту и характеристикам подозрительно похожие на французские Мистрали. Даже у нас эта новость не вызвала ажиотажа - на Цензоре только написали "победную новость", что финская Wartsilla отказалась поставлять генераторы Заливу. А то что месяцем позже этот заказ исполнили МАН - не написали.
Интересно, что на вопросы европейских и рассеянских СМИ немцы из концерна ответили просто - в Крым ничего не поставляли, санкции и все дела. Могли поставлять другому заказчику, а как он распорядился - его дело. Аналогично, кстати, ответили и в правительстве Германии - мол, мы вообще не комментируем экспортные операции частных компаний.
Вот такие вот санкции от Германии
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28.12.2020 12:24 Ответить
Смотри какой ты смелый, мля!
Вы без Вашингтона (и плана Маршалла) еще долго бы ходили строем и пели Интернационал. А так в вас денег вложили и много чего другого. Но тяга к халявным деньгам всё равно перевешивает здравый смысл...
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28.12.2020 11:06 Ответить
Федеральное правительство идет найух с откровенным лизанием *****
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28.12.2020 11:11 Ответить
Главным виновником прихода Гитлера к власти в Германии были тамошние социал-демократы. Это правительства Веймарской республики из их партии после 1018 года сделали все возможное, чтоб население положительно среагировало на демагогию нацистов.
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28.12.2020 11:15 Ответить
Та да, вони ж політологію тоді не вивчали
Це зараз, через 100 років, можна давати поради керівникам Веймарської республіки, як їм потрібно буле себе вести, щоб до влади не прийшли нацисти, про яких весь тодішній світ нічого не знав...
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28.12.2020 11:32 Ответить
Людоедов лакей отозвался.
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28.12.2020 11:15 Ответить
Да эта балтийская труба уже работает с прибылью в 100 млрд. Примерно столько стоит раскол союзников в лице ЕС и США.
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28.12.2020 11:29 Ответить
Когда советские войска подходили к Германии в 1945-м, немцы бежали к американцам в плен. Когда Германия капитулировала, и СССР закрыл границы Берлина, американцы своими самолетами спасали немцев от голода. Когда Германию поделили, ФРГ развивалась как свободное демократическое государство с разрешения и с помощью западных союзников, ГДР же была дырой аж до падения берлинской стены. Какой уро немцы вынесли из этого? Хрен его знает, но мне кажется, пряником их учить нехера, они только ******* понимают
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28.12.2020 11:31 Ответить
Может быть не хотят быть дырой как ГДР? Всё ж таки себестоимость Немецкого товара будет дороже при дорогом газе, а значит и менее конкурентоспособным на мировом рынке.
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28.12.2020 11:48 Ответить
А сейчас где берут газ? Не ли через украинскую ГТС? СП - это политический проект.
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28.12.2020 11:56 Ответить
Вообще то штаты втюхивают свой сжиженный сланцевый. Но даже и через Украинскую ГТС, тоже за транспортировку надо чужому дяде платить.
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28.12.2020 12:38 Ответить
А за постройку СП-2 не надо платить? А за зависимость от окров не надо будет потом платить? Придет час "Ч" и кремляди разорвут ЕС на части. Чтобы этого не случилось надо сейчас думать, т.к. потом будет слишком поздно.
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28.12.2020 14:59 Ответить
За оплату трёх лет аренды Украинской ГТС такая же сумма набегает. К тому же она и старая уже и транзитёр не спокойный. А зависимость от россии, она взаимная. А если российский газ никто не станет покупать, то у России будет преимущество в развитии своей промышленности. Нефтехимия, удобрения, производство цемента и прочее, будет развиты там где есть и газ и сырьё и потребность в нём. А ещё Китай нависает. Вот Немцы и считают всё, и по своему, они правы.
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28.12.2020 15:12 Ответить
Ты рассуждаешь, или как русский шлюха лоббист, или русский кремлядь скрепоносец. Если по твоему Германия так зависима, то лучше зависить от надежного партнера США и покупать газ там, чем у ненадежного партнера *****, который спит и видит, как ЕС разваливается. С точки зрения стабильного будущего и безопасности ФРГ надо сотрудничать с США. Ниже я написал, чем отличается ГДР и ФРГ. Нынешнее руководство ФРГ кажись жаждет оказаться в ГДР. СП-2 - это политический проект. Для кремлядей. Они его строят, как политический проект. А отупевшие немцы видят в нем экономический, не замечая, что кремляди его считают 100% политическим.
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28.12.2020 16:03 Ответить
Возить в термосах через океан, газ, который изначально дорогостоящий, потому, что добыт нетрадиционными методами из осадочных пород, это ты называешь надёжно? А шторма, поломки, пожары, мины, ракеты, повышают надёжность партнёра? Да и партнёр ли это, если он нагло, бесцеремонно, разрушает налаженные каналы поставок, ради собственной выгоды? А Украина? Какая польза Украине от Американского газа в Европе? Хм! Политический, экономический! Политики, для того и живут, что бы приносить пользу, а не вред экономике.
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28.12.2020 16:53 Ответить
Много принесло ***** пользы экономике засрешке за двадцать лет? И это при том, что все богатства мира в его руках. Клочок земли Сингапур окруженный водой и без полезных ископаемых живет в 100500 раз лучше лаптей. Как такое может быть? Вопрос риторический. Правда заключается в том, что окри самые ненадежные партнеры в мире. Шторм говоришь? да тут без штормов каждый год под ёлочку ***** вентиль газовой трубы Украине закручивало требуя что-то в замен. Сейчас такого нет, но может ждать бюргеров и всю Европу, если не диверсифицируют поставки газа и нефти.
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29.12.2020 01:39 Ответить
А я и не знал, что китайцы уже Расию оккупировали и оставили вам клочок земли не крайнем севере, где один лед. А Канада с Аляской, Норвегией, Швецией, Финляндией и Исландией тоже наверное в рваных лаптях, как вы ходят?
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29.12.2020 15:30 Ответить
Если бы не США, то что бы вы вообще делали? Трабанты до сих пор строили, причем в ГДР в рамках границ всей Германии, а не половины. Где бы вы были, если бы не план Маршалла? Вас тупиц и сейчас США защищают и вы под ядерным зонтиком, неблагодарные, ожиревшие колбаскожеры.
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28.12.2020 11:53 Ответить
Ще одна газпромівська консерва
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28.12.2020 12:08 Ответить
Если бы не США, то Германии давно бы не было как государства.
Но по мнению Главы МИД ФРГ Мааса, лежать под Путиным это и есть европейский суверенитет.
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28.12.2020 12:42 Ответить
Очень правильная и принципиальная позиция немцев - если все делать по указке из Кремля, то очень быстро можно стать миллионером. Пример Шредера очень заразительный.
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28.12.2020 12:52 Ответить
сосать газ из мордора -это суверенитет???? а штаты при этом должны охранять их от одичалых??? классная позиция ..вернее поза...
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28.12.2020 13:11 Ответить
НІМЕЦЬКА ПРОСТИТУЦІЯ ЦЕ ВЖЕ ЯК ПРАВИЛО В ПОЛІТИЦІ
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28.12.2020 13:16 Ответить
Да как вы посмели? Независимость? Надо как Украина - полностью стать вассалом США, вот тогда же всё точно будет хорошо.
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28.12.2020 13:19 Ответить
А может как бацька полностью стать вассалом засРашки ? Не слабо фрицам стать федеральным округом орды ? Фрау Штази тогда сможет до конца жизни сидеть на должности Канцлера а ее партия будет стабильно набирать на всех выборах 89, 6 % как лука .Это же так выгодно продать свою страну кацапской орде , чего же тогда фрицы имеют против луки и петуховича ? Пусть их усыновят и начнут коммуниздить оппозицию и гейпарады омоном на немецких площадях
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28.12.2020 15:06 Ответить
И памятник адольфу шикльгрубберу и его дидам из сс которые ваевали . Они бы 100% были сегодня за путенскую рашку ибо она и х.йло их прилежный ученик хоть и прикрывается былым саветским вЯличием
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28.12.2020 15:10 Ответить
А вариант не быть ничьей собакой на привязи, я так понимаю, принципиально не рассматривается?
Обязательно быть чьей-то шестёркой?
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28.12.2020 15:43 Ответить
Они и без рашки могут себе рисовать проценты на выборах . полиция немецкая правые демонстрации молотит не хуже омона , а геев ни там ни там не трогают .
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29.12.2020 05:13 Ответить
О каком суверенитете говорит этот фриц!! Если США до сих пор обеспечивает 100 % безопасность в Европе!! Свои то танки "Леопарды", фрицы давно продали , а новых так и не купили!! Чем свою жопу будете защищать фрицы??!! Особенной озабоченностью???
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28.12.2020 13:27 Ответить
Немцы-идиоты.Вашингтон не дает вам никаких указок,он просто обвешал санкциями кацапский проект СП-2.А вот лезть под эти санкции или нет это уже ваш суверенный выбор.
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28.12.2020 13:30 Ответить
Актуальна карикатура з американського журналу позаминулого століття.
Кацапія тримає за ниточки своїх європейських маріонеток.
Підписано, - Європейський "концерт".
Нічого не змінилося, крім декорацій.

Глава МЗС ФРН Маас про "Північний потік-2": Про європейський суверенітет не доведеться говорити, якщо робитимемо все за вказівкою Вашингтона - Цензор.НЕТ 9408
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28.12.2020 15:23 Ответить
Назло мамці відморозю собі вуха.
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28.12.2020 15:55 Ответить
Якби у нас був президент можна було б на дипломатичному рівні вести переговори з США про перебазування американської бази з Рамштайн-Мізенбах у Гостомель чи Старокостянтинів наприклад..
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28.12.2020 20:05 Ответить
не пойму , в Ерманиях тоже есть зебики, бо не помнят, шо совкокремлядь всегда спекулировала углеводородами перед Западом... Хотела стравить евроэкономику с амерской, совкокремлядь начинала отпускать Зап.Евпропе углеводороды дешевле мировых цен. Тогда амер продукция становилась неконкурентноспособной с западноевропейской. А меняла кремлядь вектор в сторону амеров, поднимала цены на энергоносители для Зап.Европы, тогда амерпродукция заполоняла Западную Европу. Вдвойне не пойму германозебика, на кой лях ему сдался нарабсейский, некачественный углеводород, когда норвежский, да и южноазийский (ненарабсейский) углеводород - кечественней и в обилии.
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28.12.2020 20:52 Ответить
Ты со своим куриными мозгами не допер до сих пор ? А я ж тебе объяснял . Германия хочет стать крупнейшим энергохабом в евросоюзе . Это даст ей возможность влиять на политику ЕС и замолачивать кучу денег . Думаю ты опять не поймешь и будешь преимущества углеводородов обсуждать .
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29.12.2020 05:08 Ответить
ЕВРЕЙСКИЙ НЕМЕЦ ЗАЩЕБЕТАЛ !)
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29.12.2020 01:00 Ответить
кричали байден придэ порядок наведэ ? Джо еще с Меркелихой будет делить прибыль от северного потока 2 . наслаждайтесь .
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29.12.2020 05:04 Ответить
Будет. Если сынка назад в Бурисму не возьмут, точно будет. 78 лет, а нужно успеть нагоношить...
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29.12.2020 06:10 Ответить
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