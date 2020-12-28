Глава МИД ФРГ Маас о "Северном потоке-2": О европейском суверенитете не придется говорить, если будем делать все по указке Вашингтона
Берлин не намерен менять своей позиции по вопросу о достройке трубопровода "Северный поток - 2" на фоне готовящегося прихода к власти новой администрации в США.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас (Heiko Maas) в интервью агентству dpa, которое приводит его слова в понедельник, 28 декабря.
"О европейском суверенитете не придется говорить, если под этим будет пониматься, что мы в дальнейшем будем делать все только так, как этого хочет Вашингтон", - подчеркнул он.
"Федеральное правительство не изменит своего отношения к "Северному потоку - 2", - указал германский министр.
Как уточняет агентство dpa, избранный президент США Джозеф Байден, как и действующий глава Белого дома Дональд Трамп, выступает против строительства газопровода. Официально демократ пока никак не комментировал этот вопрос, хотя ряд западных экспертов и отмечал, что тема продолжит оставаться "болезненной" и после смены американской администрации. В Кремле, в свою очередь, выражали надежду, что новое руководство Соединенных Штатов отнесется к своим партнерам "с уважением".
По словам Мааса, проблемы, в оценках которых Вашингтон и Берлин будут расходиться, останутся и в дальнейшем.
"Важно, что мы по центральным стратегическим и геополитическим вопросам придерживаемся единой линии, находимся по одну сторону", - резюмировал он.
Компания Nord Stream 2 в декабре возобновила укладку труб в германской части Балтийского моря, а с 15 января планирует приступить к работам в водах Дании. Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90 процентов, осталось проложить лишь участок длиной около 160 километров.
Администрация президента Трампа готовит пакет санкций против российского проекта газопровода Северный поток - 2 (Nord Stream 2), введение которых предусмотрено в утвержденном недавно Конгрессом законопроекте о финансировании оборонных нужд США.
Ожидается, что новую волну ограничений введет действующая администрация Трампа, срок полномочий которой завершается 20 января.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 декабря назвал санкции против трубопровода рейдерской атакой.
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Фашисты рашистов в беде не бросят, это называется! Войну можно было остановить еще в 14 году, введя жесткие санкции и ограничения, а не растягивать на десятилетия своей никому не нужной озабоченностью.
В 2018-м году концерн МАН поставил на завод Залив дизель-генераторы стоимостью примерно 43 млн. баксов. На тот самый завод, где строятся сейчас малые ракетные корабли (по типу тех, кто отстреливался по Сирии из Каспия), а этим летом заложены для универсальных десантных корабля, по проекту и характеристикам подозрительно похожие на французские Мистрали. Даже у нас эта новость не вызвала ажиотажа - на Цензоре только написали "победную новость", что финская Wartsilla отказалась поставлять генераторы Заливу. А то что месяцем позже этот заказ исполнили МАН - не написали.
Интересно, что на вопросы европейских и рассеянских СМИ немцы из концерна ответили просто - в Крым ничего не поставляли, санкции и все дела. Могли поставлять другому заказчику, а как он распорядился - его дело. Аналогично, кстати, ответили и в правительстве Германии - мол, мы вообще не комментируем экспортные операции частных компаний.
Вот такие вот санкции от Германии
Вы без Вашингтона (и плана Маршалла) еще долго бы ходили строем и пели Интернационал. А так в вас денег вложили и много чего другого. Но тяга к халявным деньгам всё равно перевешивает здравый смысл...
Це зараз, через 100 років, можна давати поради керівникам Веймарської республіки, як їм потрібно буле себе вести, щоб до влади не прийшли нацисти, про яких весь тодішній світ нічого не знав...
шлюхалоббист, или русский кремлядьскрепоносец. Если по твоему Германия так зависима, то лучше зависить от надежного партнера США и покупать газ там, чем у ненадежного партнера *****, который спит и видит, как ЕС разваливается. С точки зрения стабильного будущего и безопасности ФРГ надо сотрудничать с США. Ниже я написал, чем отличается ГДР и ФРГ. Нынешнее руководство ФРГ кажись жаждет оказаться в ГДР. СП-2 - это политический проект. Для кремлядей. Они его строят, как политический проект. А отупевшие немцы видят в нем экономический, не замечая, что кремляди его считают 100% политическим.
Но по мнению Главы МИД ФРГ Мааса, лежать под Путиным это и есть европейский суверенитет.
Обязательно быть чьей-то шестёркой?
Кацапія тримає за ниточки своїх європейських маріонеток.
Підписано, - Європейський "концерт".
Нічого не змінилося, крім декорацій.