Глава МИД ФРГ Маас о "Северном потоке-2": О европейском суверенитете не придется говорить, если будем делать все по указке Вашингтона

Берлин не намерен менять своей позиции по вопросу о достройке трубопровода "Северный поток - 2" на фоне готовящегося прихода к власти новой администрации в США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас (Heiko Maas) в интервью агентству dpa, которое приводит его слова в понедельник, 28 декабря.

"О европейском суверенитете не придется говорить, если под этим будет пониматься, что мы в дальнейшем будем делать все только так, как этого хочет Вашингтон", - подчеркнул он.

"Федеральное правительство не изменит своего отношения к "Северному потоку - 2", - указал германский министр.

Как уточняет агентство dpa, избранный президент США Джозеф Байден, как и действующий глава Белого дома Дональд Трамп, выступает против строительства газопровода. Официально демократ пока никак не комментировал этот вопрос, хотя ряд западных экспертов и отмечал, что тема продолжит оставаться "болезненной" и после смены американской администрации. В Кремле, в свою очередь, выражали надежду, что новое руководство Соединенных Штатов отнесется к своим партнерам "с уважением".

По словам Мааса, проблемы, в оценках которых Вашингтон и Берлин будут расходиться, останутся и в дальнейшем.

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"Важно, что мы по центральным стратегическим и геополитическим вопросам придерживаемся единой линии, находимся по одну сторону", - резюмировал он.

Компания Nord Stream 2 в декабре возобновила укладку труб в германской части Балтийского моря, а с 15 января планирует приступить к работам в водах Дании. Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90 процентов, осталось проложить лишь участок длиной около 160 километров.

Администрация президента Трампа готовит пакет санкций против российского проекта газопровода Северный поток - 2 (Nord Stream 2), введение которых предусмотрено в утвержденном недавно Конгрессом законопроекте о финансировании оборонных нужд США.

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Ожидается, что новую волну ограничений введет действующая администрация Трампа, срок полномочий которой завершается 20 января.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 декабря назвал санкции против трубопровода рейдерской атакой.