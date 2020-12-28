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Новости Пожары в Украине
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За неделю огонь унес жизни полусотни человек, на водных объектах погибли 10, - ГСЧС

За неделю огонь унес жизни полусотни человек, на водных объектах погибли 10, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 21.12 по 27.12) во время пожаров погибли 50 человек, на водных объектах - 10.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, с начала недели зарегистрировано 1 тыс. 221 чрезвычайное происшествие. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 36 человек.

Ликвидирован 941 пожар, спасены во время пожаров 32 человека и не допущено уничтожение огнем 477 зданий и 48 ед. техники. Во время пожаров погибли 50 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 913 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 246 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 406 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 10 человек.

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пожар (5961) ГСЧС (4988) вода (919)


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Блин, сколько ещё будет продолжаться эта не профессиональная работа ГСЧС ?

Ну хотя бы у европейцев учились
Совести нет - каждую неделю о смертях отчитываться типа «Бог дал - Бог взял»
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28.12.2020 10:20 Ответить
Украину опустили уже ниже стран Африки в вопросах технобезопасности , потому что у власти не специалисты , а уклонисты
Давно пора что-то делать с сетями - они старые . О ПЕРЕПАДЕ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТЯХ ВСЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНО МОЛЧАТ , то ли умышленно , то ли специально. Где лаборатории , чтобы сделать независимые проверки ?
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28.12.2020 10:29 Ответить
В первую очередь, виноваты сами погибшие, в большинстве случаев.
ГСЧС реагирует уже на свершившуюся трагедию и не является ее причиной!
Эта служба никому не вливает водку, чтобы пьяные курили в постелях, сами шли ловить рыбу, или даже купаться зимой, совершенно не думая головой о своей жизни.
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28.12.2020 10:39 Ответить
Эта служба не работает так , как работают в Европе
ВЫ ПРО ПЕРЕПАДЫ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ ЗНАЕТЕ ? Почему гсчс до сих пор раком Ахметова не поставил и других поставщиков?
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28.12.2020 10:57 Ответить
Может Вы и правы. Оказывается, что в функции ГСЧС входит:
3. Основними завданнями ДСНС є:

1) реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності;
2) здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб;
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28.12.2020 11:22 Ответить
У нас в Словакии , если снять крышечку выключателя - стоит под ней штрих-код и никто кроме лицинзировангого электрика не может в то соединение лезьть
Штрих коды ставят на всех скрутках
А в Украине контроль не выгоден прежде всего олигархам , бо тогда больше половины ЧП будут за их счёт . Вот и горят дома от бардака в сетях и перенапряжений.
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28.12.2020 11:30 Ответить
 
 