За неделю огонь унес жизни полусотни человек, на водных объектах погибли 10, - ГСЧС
В течение прошедшей недели (с 21.12 по 27.12) во время пожаров погибли 50 человек, на водных объектах - 10.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным спасателей, с начала недели зарегистрировано 1 тыс. 221 чрезвычайное происшествие. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 36 человек.
Ликвидирован 941 пожар, спасены во время пожаров 32 человека и не допущено уничтожение огнем 477 зданий и 48 ед. техники. Во время пожаров погибли 50 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 913 тыс. грн.
В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 246 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 406 взрывоопасных предметов.
В течение недели на водных объектах погибли 10 человек.
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Ну хотя бы у европейцев учились
Совести нет - каждую неделю о смертях отчитываться типа «Бог дал - Бог взял»
Давно пора что-то делать с сетями - они старые . О ПЕРЕПАДЕ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТЯХ ВСЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНО МОЛЧАТ , то ли умышленно , то ли специально. Где лаборатории , чтобы сделать независимые проверки ?
ГСЧС реагирует уже на свершившуюся трагедию и не является ее причиной!
Эта служба никому не вливает водку, чтобы пьяные курили в постелях, сами шли ловить рыбу, или даже купаться зимой, совершенно не думая головой о своей жизни.
ВЫ ПРО ПЕРЕПАДЫ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ ЗНАЕТЕ ? Почему гсчс до сих пор раком Ахметова не поставил и других поставщиков?
3. Основними завданнями ДСНС є:
1) реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності;
2) здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб;
Штрих коды ставят на всех скрутках
А в Украине контроль не выгоден прежде всего олигархам , бо тогда больше половины ЧП будут за их счёт . Вот и горят дома от бардака в сетях и перенапряжений.