За неделю огонь унес жизни полусотни человек, на водных объектах погибли 10, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 21.12 по 27.12) во время пожаров погибли 50 человек, на водных объектах - 10.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, с начала недели зарегистрировано 1 тыс. 221 чрезвычайное происшествие. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 36 человек.

Ликвидирован 941 пожар, спасены во время пожаров 32 человека и не допущено уничтожение огнем 477 зданий и 48 ед. техники. Во время пожаров погибли 50 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 913 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 246 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 406 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 10 человек.

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