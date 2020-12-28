РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14593 посетителя онлайн
Новости
2 404 14

С 1 января оклады учителей увеличатся на 20%. Подготовлен законопроект о соцгарантиях для педагогов в случае заболевания коронавирусом, - Шкарлет

С 1 января оклады учителей увеличатся на 20%. Подготовлен законопроект о соцгарантиях для педагогов в случае заболевания коронавирусом, - Шкарлет

С 1 января 2021 года должностные оклады педагогов увеличатся на 20%. Предусматривается также увеличение зарплаты медицинским работникам, задействованным в учреждениях образования.

По сравнению с 1 апреля 2020 года, по состоянию на 1 декабря 2021 увеличение составит 30%. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в интервью Украинскому радио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Сергей Шкарлет рассказал, что МОН подготовило законопроект о социальных гарантиях для педагогических и научно-педагогических работников в случае заболевания коронавирусом. "Это предложение согласовано и мы ждем от пезидента внесения его в парламент. Я думаю, что когда Парламент заработает, президент внесет это предложение ", - подчеркнул министр.

Кроме этого, Сергей Шкарлет сообщил, что разработан проект постановления Кабмина, которым предусматривается увеличение зарплаты медицинским работникам учреждений образования на 20%. Он направлен на согласование в центральные органы исполнительной власти.

"С профсоюзами абсолютно тесное взаимодействие по постепенному увеличению средств на оплату труда", - подчеркнул министр.

Кроме этого Шкарлет отметил, что бюджет образования на 2021 год в первом чтении был крупнейшим с 2012 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВНО нужно оставить, но в специфической форме. Уже есть наработки, - Шкарлет

"Мы получили плюс 50-100% по всем показателям, статьями и субвенциями. Те сокращения, которые состоялись между первым и вторым чтением, зависят не от того, что у нас забрали деньги. А от того, что увеличение минимальной заработной платы с 1 июля было перенесено на 1 декабря. То есть это операционная разница. У образования почти ничего не забрали. Забрали 500 миллионов, то есть капитальные расходы. Но я уверен, что в течение 2021 года мы сможем несколько наверстать, определенным образом перераспределить бюджет, и мы за это будем бороться ", - отметил министр образования и науки Украины.

Автор: 

Минобразования (1738) учитель (497) Шкарлет Сергей (297)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
О! 4800$ это уже не плохо!
показать весь комментарий
28.12.2020 10:13
+3
Не питайте иллюзий. Этого пассажира не хотят видеть министром образования, потому что он по сути гопник как и многие другие министры.... Его задача сейчас налапшать что он что то там повысит, что бы успокоились учителя.... Через месяц-два, когда все успокоится и он закрепится в министерском кресле, выбирая очередной внедорожник премиум класса, он заявит что в это нелегкое время нет возможности что то повышать.... Терпите и хорошего всем настроения!
показать весь комментарий
28.12.2020 10:21
+2
Біля 60-70% педагогів вже перехворіли, а ці ідіоти тількі щось розробляють. Тормоза брехливі!
показать весь комментарий
28.12.2020 11:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О! 4800$ это уже не плохо!
показать весь комментарий
28.12.2020 10:13 Ответить
Это даже можно сказать ...хорошо...
показать весь комментарий
28.12.2020 11:00 Ответить
Їм підвищать оклад саме у день першого січня, коли ніхто не працює. А четвертого січня - знизять взад.
показать весь комментарий
28.12.2020 12:28 Ответить
Із 1 січня оклади вчителів збільшаться на 20%. Підготовлено законопроєкт про соцгарантії для педагогів в разі захворювання на коронавірус, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4482
показать весь комментарий
28.12.2020 10:14 Ответить
так как сумма зарлаты не указана, значит она составит 4000$ как и обещал ВЕЛИКИЙ ЗЕ!!!!!!!!!
показать весь комментарий
28.12.2020 10:14 Ответить
Не питайте иллюзий. Этого пассажира не хотят видеть министром образования, потому что он по сути гопник как и многие другие министры.... Его задача сейчас налапшать что он что то там повысит, что бы успокоились учителя.... Через месяц-два, когда все успокоится и он закрепится в министерском кресле, выбирая очередной внедорожник премиум класса, он заявит что в это нелегкое время нет возможности что то повышать.... Терпите и хорошего всем настроения!
показать весь комментарий
28.12.2020 10:21 Ответить
мин образования говорит об увеличении з\п медикам. Прикольно.
и сравнивает бюджет с 2012 г. Красавчик, еще бы с 1913 сравнил как его учителя
показать весь комментарий
28.12.2020 10:39 Ответить
Этот красавчик как обычно умалчивает о том что бюджет в гривнах...а курс доллара в 2012-м...и в 2021-м как бы немного разный....ну примерно в четыре раза разный...и я очень сомневаюсь что бюджет 2021-го года больше в четыре раза чем бюджет 2012-го...
показать весь комментарий
28.12.2020 11:03 Ответить
Біля 60-70% педагогів вже перехворіли, а ці ідіоти тількі щось розробляють. Тормоза брехливі!
показать весь комментарий
28.12.2020 11:01 Ответить
Похоже ребята к весне собрались на выжод!
показать весь комментарий
28.12.2020 11:08 Ответить
ржу не могу.
показать весь комментарий
28.12.2020 12:33 Ответить
Учителя с 1 января:

Із 1 січня оклади вчителів збільшаться на 20%. Підготовлено законопроєкт про соцгарантії для педагогів в разі захворювання на коронавірус, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2212
показать весь комментарий
28.12.2020 12:57 Ответить
4000$ +20%= 4800$
Не ту специальность я выбрал...
показать весь комментарий
28.12.2020 13:07 Ответить
Ось який рівень освіти нам нав'язується доброхотами - від збирання лего до дипломованих ідіотів. Наприклад віршики з книжки "Абетка натураліста" для дошкільнят
Їжачок не винуватий
Сам Іванко вийшов з хати
В кайфі після косячка
Голий сів на їжачка,

Гомілку собі перебила
Гніда сивочола кобила.
Гаврило погнав на бар'єр -
Болить в неї ніжка тепер.

Дві миші, голодні і люті,
Прогризли дірки в парашуті.
Даремно десантник Денис
Сьогодні стрибатиме вниз.
Екзотичний страус ему
Ущипнув за тім'я Емму.
Емма страусу за це
Вщент розгепала яйце.
Є! - Єгор усім гука.
Він спіймав таки шпака.
В школі чучел цілий ряд -
Буде новий експонат.
Жерла гусінь деревце,
Наче ненажера.
Та голівку їй за це
Відкрутив Валера.
показать весь комментарий
28.12.2020 13:58 Ответить
 
 