С 1 января оклады учителей увеличатся на 20%. Подготовлен законопроект о соцгарантиях для педагогов в случае заболевания коронавирусом, - Шкарлет
С 1 января 2021 года должностные оклады педагогов увеличатся на 20%. Предусматривается также увеличение зарплаты медицинским работникам, задействованным в учреждениях образования.
По сравнению с 1 апреля 2020 года, по состоянию на 1 декабря 2021 увеличение составит 30%. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в интервью Украинскому радио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Сергей Шкарлет рассказал, что МОН подготовило законопроект о социальных гарантиях для педагогических и научно-педагогических работников в случае заболевания коронавирусом. "Это предложение согласовано и мы ждем от пезидента внесения его в парламент. Я думаю, что когда Парламент заработает, президент внесет это предложение ", - подчеркнул министр.
Кроме этого, Сергей Шкарлет сообщил, что разработан проект постановления Кабмина, которым предусматривается увеличение зарплаты медицинским работникам учреждений образования на 20%. Он направлен на согласование в центральные органы исполнительной власти.
"С профсоюзами абсолютно тесное взаимодействие по постепенному увеличению средств на оплату труда", - подчеркнул министр.
Кроме этого Шкарлет отметил, что бюджет образования на 2021 год в первом чтении был крупнейшим с 2012 года.
"Мы получили плюс 50-100% по всем показателям, статьями и субвенциями. Те сокращения, которые состоялись между первым и вторым чтением, зависят не от того, что у нас забрали деньги. А от того, что увеличение минимальной заработной платы с 1 июля было перенесено на 1 декабря. То есть это операционная разница. У образования почти ничего не забрали. Забрали 500 миллионов, то есть капитальные расходы. Но я уверен, что в течение 2021 года мы сможем несколько наверстать, определенным образом перераспределить бюджет, и мы за это будем бороться ", - отметил министр образования и науки Украины.
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и сравнивает бюджет с 2012 г. Красавчик, еще бы с 1913 сравнил как его учителя
Не ту специальность я выбрал...
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