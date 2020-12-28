За сутки в МВД выявили 255 случаев COVID-19, большинство в Запорожской и Николаевской областях

За выходные коронавирусом заболели 383 правоохранителя. За сутки выявлены 255 новых случаев COVID-19 среди сотрудников МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сейчас наибольшее количество инфицированных правоохранителей за сутки выявили в Запорожской и Николаевской областях.

С начала пандемии на COVID-19 заболели 28 973 сотрудников МВД, 28 045 человек выздоровели, 95 правоохранителей умерли.

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