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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в МВД выявили 255 случаев COVID-19, большинство в Запорожской и Николаевской областях

За сутки в МВД выявили 255 случаев COVID-19, большинство в Запорожской и Николаевской областях

За выходные коронавирусом заболели 383 правоохранителя. За сутки выявлены 255 новых случаев COVID-19 среди сотрудников МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сейчас наибольшее количество инфицированных правоохранителей за сутки выявили в Запорожской и Николаевской областях.

С начала пандемии на COVID-19 заболели 28 973 сотрудников МВД, 28 045 человек выздоровели, 95 правоохранителей умерли.

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карантин (16729) МВД (9321) правоохранительные органы (2970) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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в МВД ясно.....а почему скрывают сколько болеет библиотекарей , пожарных,киномехаников,визажистов и т.д.
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28.12.2020 10:55 Ответить
В тих мєнтовках оргії-корпоративи відбуваються ?
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28.12.2020 11:03 Ответить
 
 