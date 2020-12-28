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В 2021 году в Украине запустят 60 систем взвешивания автомобилей в движении, - Азархина

В 2021 году в Украине запустят 60 систем взвешивания автомобилей в движении, - Азархина

На украинских дорогах в 2021 году планируют установить 60 систем взвешивания автомобилей в движении.

Об этом сообщила в эфире "Громадського радио" руководитель команды поддержки реформ при Укравтодоре Александра Азархина, передает Цензор.НЕТ.

"У нас на дорогах работает также система взвешивания в движении, еще стационарные весы, на которых взвешивает Укртрансбезопасность. Сейчас запущено 6 таких систем, еще около 50 суммарно будут запущены. Всего сеть будет состоять из 60 систем взвешивания в движении. Информация, поступающая с весов, предоставляется Укртрансбезопасности, но пока не настроена система, чтобы это были автоматические штрафы", - отметила Азархина.

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авто (4215) дороги (2512) Укравтодор (663) машина (34)


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улыбнуло!!в цивилизованных странах вопрос перегруза уже давно вышел из обихода как таковой!!что значит ,,стационарные??"КАРЛ!! распил чистой воды!!в мире есть система исключающая этот вопрос как таковой.на крайняк компактные мобильные (стели за несколько минут где угодно и контролируй сколько угодно за теже несколько минут убрал и увёз)всё просто но нет!! надо ,,стационарный" рядом пост!! охрану!! и все прочие атрибуты!!,,наведения серьёзности и ужаса!!"
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28.12.2020 11:11 Ответить
Автоматично відключається запалення при перегрузі.
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28.12.2020 11:29 Ответить
если бы эти упыри не имели права останавливать "чтоб порешать" через неделю ни одной перегруженной машины небылоб. а тут на закупку, ярд, на организацию ярд и тд. а в казну .....уй. вот и возят по 40-50 тонн
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28.12.2020 11:53 Ответить
это двоюродная сестра Арахмии ?
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28.12.2020 11:17 Ответить
У нас городе полицейские определяют перегруз методом научного взгляда ну и что
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28.12.2020 11:29 Ответить
а штрафы будут как за превышение скорости? автоматически? или отдадут на рассмотрение какого то упыря?
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28.12.2020 11:48 Ответить
Потоки машин пойдут другими дорогами.
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28.12.2020 12:00 Ответить
 
 