В 2021 году в Украине запустят 60 систем взвешивания автомобилей в движении, - Азархина
На украинских дорогах в 2021 году планируют установить 60 систем взвешивания автомобилей в движении.
Об этом сообщила в эфире "Громадського радио" руководитель команды поддержки реформ при Укравтодоре Александра Азархина, передает Цензор.НЕТ.
"У нас на дорогах работает также система взвешивания в движении, еще стационарные весы, на которых взвешивает Укртрансбезопасность. Сейчас запущено 6 таких систем, еще около 50 суммарно будут запущены. Всего сеть будет состоять из 60 систем взвешивания в движении. Информация, поступающая с весов, предоставляется Укртрансбезопасности, но пока не настроена система, чтобы это были автоматические штрафы", - отметила Азархина.
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