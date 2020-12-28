За год контрразведка СБУ пресекла деятельность 4-х агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб. ИНФОГРАФИКА

В течение 2020 года контрразведка Службы безопасности Украины пресекла деятельность 4-х агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб, трое из которых - при попытке совершения диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Агент ФСБ РФ, который должен был взорвать хранилище с аммиаком на территории ОАО "Северодонецкое объединение" Азот ", приговорен к 10 годам заключения. Приговор в виде лишения свободы на 12 лет получили двое граждан, которые по заданию так называемого "ЦСО МГБ ДНР" принимали участие в совершении теракта в Донецкой области. Еще один агент ФСБ был задержан на Луганщине. Он пытался передать иностранной стороне секретную документацию по разработанному оборонной промышленностью Украины ракетному комплексу "Нептун", - подчеркивается в сообщении.

Кроме этого отмечается, что агентура спецслужб РФ была обнаружена в органах государственной власти и среди правоохранителей: бывший генерал-майор СБУ, чиновник одного из министерств и тому подобное. На территории Херсонской и Волынской областей контрразведка СБУ разоблачила целые агентурные сети. Первой руководила екс-работница облгосадминистрации, а члены второй собирали информацию о военных объектах региона.

Всего в 2020 году по материалам контрразведки начато 288 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности. Среди этих производств 76 касаются государственной измены, 50 - террористической и диверсионной деятельности, 9 - посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 4 - шпионажа.





В течение года также вступили в силу 92 приговора, в том числе 30 за государственную измену и 20 за террористическую деятельность.

Также подчеркивается, что задокументировано нарушение норм международного права и досрочно прекращены аккредитации 5 иностранных дипломатов.

Кроме того, контрразведка СБУ активно работала в сфере охраны государственной тайны: в 111 случаях отменен допуск к ней, 125 человек привлечены к административной ответственности. Также разоблачены 289 фактов иностранного гражданства среди представителей органов власти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ за полгода предотвратила 3 теракта, - Баканов. ИНФОГРАФИКА

управления.



