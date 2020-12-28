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За год контрразведка СБУ пресекла деятельность 4-х агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб. ИНФОГРАФИКА

За год контрразведка СБУ пресекла деятельность 4-х агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб. ИНФОГРАФИКА

В течение 2020 года контрразведка Службы безопасности Украины пресекла деятельность 4-х агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб, трое из которых - при попытке совершения диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Агент ФСБ РФ, который должен был взорвать хранилище с аммиаком на территории ОАО "Северодонецкое объединение" Азот ", приговорен к 10 годам заключения. Приговор в виде лишения свободы на 12 лет получили двое граждан, которые по заданию так называемого "ЦСО МГБ ДНР" принимали участие в совершении теракта в Донецкой области. Еще один агент ФСБ был задержан на Луганщине. Он пытался передать иностранной стороне секретную документацию по разработанному оборонной промышленностью Украины ракетному комплексу "Нептун", - подчеркивается в сообщении.

Кроме этого отмечается, что агентура спецслужб РФ была обнаружена в органах государственной власти и среди правоохранителей: бывший генерал-майор СБУ, чиновник одного из министерств и тому подобное. На территории Херсонской и Волынской областей контрразведка СБУ разоблачила целые агентурные сети. Первой руководила екс-работница облгосадминистрации, а члены второй собирали информацию о военных объектах региона.

Всего в 2020 году по материалам контрразведки начато 288 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности. Среди этих производств 76 касаются государственной измены, 50 - террористической и диверсионной деятельности, 9 - посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 4 - шпионажа.

За год контрразведка СБУ пресекла деятельность 4-х агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб 01
За год контрразведка СБУ пресекла деятельность 4-х агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб 02

В течение года также вступили в силу 92 приговора, в том числе 30 за государственную измену и 20 за террористическую деятельность.

Также подчеркивается, что задокументировано нарушение норм международного права и досрочно прекращены аккредитации 5 иностранных дипломатов.

Кроме того, контрразведка СБУ активно работала в сфере охраны государственной тайны: в 111 случаях отменен допуск к ней, 125 человек привлечены к административной ответственности. Также разоблачены 289 фактов иностранного гражданства среди представителей органов власти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ за полгода предотвратила 3 теракта, - Баканов. ИНФОГРАФИКА

управления.За год контрразведка СБУ пресекла деятельность 4-х агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб 03
За год контрразведка СБУ пресекла деятельность 4-х агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб 04
За год контрразведка СБУ пресекла деятельность 4-х агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб 05

Автор: 

контрразведка (496) СБУ (19937) шпионаж (1392) диверсия (301)


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Топ комментарии
+10
Шушару вы всякую задержали а основные резиденты типа Медведчуков ,Шуфричей,Бойко ,Рабиновечей сидят себе спокойно совсем не там где должны сидеть и ржут над вами до колик в животах ....
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28.12.2020 10:51
+9
На Банковій і Грушевського,агент на агентові та агентом погоняє !!!)))
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28.12.2020 10:52
+6
ещё 5-тая сеть осталась - в ОП дерьмак и зеля.....
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28.12.2020 10:52
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Шушару вы всякую задержали а основные резиденты типа Медведчуков ,Шуфричей,Бойко ,Рабиновечей сидят себе спокойно совсем не там где должны сидеть и ржут над вами до колик в животах ....
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28.12.2020 10:51 Ответить
чем ты недовольная мурзилка? выбрала ишака, ну и радуйся))) или ты думала, что шавка, которая развлекала Шуфричей,Бойко ,Рабиновечей в банях, терла им спинку, будет их прессовать? ну ты и лошара....
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28.12.2020 11:07 Ответить
Точно знаєте, хто за кого голосував ?
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28.12.2020 12:18 Ответить
Он ещё и не такое может поведать на днях оно сообщило,что у него особняк в Крыму есть подозрения ,что это Ласточкино Гнездо ...
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28.12.2020 12:36 Ответить
завидуешь *****))) 200м/кв далеко не особняк. твоя ластачкина по сравнению с теми, что рядом, сарай. это для тебя совдеплоха, потное гнездо шедевр. тебя быдло73 к приличному дому не подпустят на километр.
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28.12.2020 14:00 Ответить
Всего 200 какая-то маленькая психушка от халепа и придурков уплотнили ...
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28.12.2020 16:07 Ответить
А при Барыге вся эта публика сидела на нарах ну ты *** и дурак ,иди долечивайся ...
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28.12.2020 12:33 Ответить
ты походу влюбилась в какого то барыгу...голосовало за новые хари, получило Медведчуков ,Шуфричей,Бойко ,Рабиновечей. какого ты #уя дырявый кукарекаешь! чем ты недовольная?
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28.12.2020 14:04 Ответить
Это лишнее то что ты идиот и так понятно...
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28.12.2020 16:04 Ответить
Баканов обнімається з Медведчуком, ходить на сімейні свята Суркісів, де збирається вся резидентура РФії - це мабуть щоб приспати пильність ворогів. А ще для більшої переконливості арештовують ветеранів і волонтерів. Хитрий план
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28.12.2020 11:25 Ответить
Есть еще Ермак и Портнов, функционирует "Россотрудничество", а Киево-Печерская и Почаевскоя лавры являются легализоваными резидентурами. Это только верхушка айсберга.
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28.12.2020 11:59 Ответить
Да ещё за 💰💰💰 бабы Бени и его 🤢🤡🤥марионетки зомбируются лохторат 73% 🐏🐑на Г+Г , мертвечука - мураева-гниды «наш» , 112 … «Интер «
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28.12.2020 13:32 Ответить
На Банковій і Грушевського,агент на агентові та агентом погоняє !!!)))
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28.12.2020 10:52 Ответить
ещё 5-тая сеть осталась - в ОП дерьмак и зеля.....
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28.12.2020 10:52 Ответить
Кроме того, контрразведка СБУ активно работала в сфере охраны государственной тайны: в 111 случаях отменен допуск к ней, 125 человек привлечены к административной ответственности. Также разоблачены 289 фактов иностранного гражданства среди представителей органов власти Источник: https://censor.net/ru/n3239360\\\\\\\\\\\

Бабланоф - наш следующий президент! Слово Бокланову!!
и так обменяют как всегда. реальных террористов на всяких гадь и Сравчен.Ко
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28.12.2020 10:54 Ответить
Та ні, просто відпустять на волю, як Гадю і її подєльніка, Єфремова, Штепу і ще сотні невідомих нам персонажів.
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28.12.2020 11:27 Ответить
Неужели Мертвечука задержали.
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28.12.2020 10:55 Ответить
Пресекла и задержала бы больше если бы не Баканов, личный охранник Коломойского: СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/ СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский. На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело/ СБУ проводит обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте" .03.12.20 / Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений.
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28.12.2020 10:56 Ответить
Штирлицов плешивого хмыря Мавзолея в Мире больше чем все население самой РАБссии... За рік контррозвідка СБУ припинила діяльність 4 агентурних мереж і затримала 11 агентів російських спецслужб - Цензор.НЕТ 8167
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28.12.2020 11:01 Ответить
садо-мазо-альтруізм ...
Най Альберт про свою службу розкаже ...
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28.12.2020 12:20 Ответить
Первое фото- ракета 125-го комплекса. Каким краем к теме?
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28.12.2020 11:04 Ответить
Пока в Украине беспрепятственно и масштабно действует самый высокооплачиваемый путинский MEGA-VIP-резидент Медведчук со своею разветвлённой сетью агентов влияния "ОПЗЖ", массированной медиапропагандой и т.д., и т.п.; все хвалёные-перехвалёные потуги Бакланов Бакланова "СБУ" - "детский лепет на ЗЕлёной лужайке"®.
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28.12.2020 11:10 Ответить
Допоки Єрмак на саободі нічого агентурі кремля не загрожує.
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28.12.2020 11:14 Ответить
Хапайте їх в буфеті ВР там їх дохрена.
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28.12.2020 11:33 Ответить
Сколько из задержанных получили реальные сроки наказания, или меняем таксистов на маршрутчиков?
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28.12.2020 11:34 Ответить
Розказують про всякі дрібязкові або склепані справи. Чому мовчите про справу вагнерівців, інші провалені спецоперації, зашквари своїх високопосадовців, які мають статки як у мільярдерів, про роботу на Каломойського, замовні справи із ОПи і т.д. Щось не відчуваю гордості за нашу держбезпеку
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28.12.2020 11:34 Ответить
какие то сроки не реальные.10 лет за терроризм? кацапня по 25 впаивают ни за *ер собачий.
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28.12.2020 14:53 Ответить
Это очень мало! Сбу, неприлично мало!
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29.12.2020 00:32 Ответить
хорошо.
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29.12.2020 05:15 Ответить
 
 