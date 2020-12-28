Для преодоления эпидемии COVID в Украине необходимо вакцинировать 30 млн граждан, - Нацакадемия наук

Чтобы преодолеть эпидемию коронавируса в Украине нужно провести вакцинацию около 30 миллионов человек. При этом вакцинацию населения нужно провести до конца 2021 года.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что вакцинации 20 млн украинцев в течение следующих двух лет будет недостаточно, чтобы преодолеть эпидемию.

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"Я считаю, что надо было бы провакцинировать примерно 30 миллионов человек. Также я убежден, что два или полтора года - слишком долго. Надо приложить максимум усилий для более полной - 30-35 миллионов граждан Украины - и своевременной вакцинации, завершить ее до конца 2021 года", - отметил Комисаренко.

Ученый добавил, что также важным является качество вакцины, которая будет использоваться в стране.