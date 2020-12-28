Для преодоления эпидемии COVID в Украине необходимо вакцинировать 30 млн граждан, - Нацакадемия наук
Чтобы преодолеть эпидемию коронавируса в Украине нужно провести вакцинацию около 30 миллионов человек. При этом вакцинацию населения нужно провести до конца 2021 года.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что вакцинации 20 млн украинцев в течение следующих двух лет будет недостаточно, чтобы преодолеть эпидемию.
"Я считаю, что надо было бы провакцинировать примерно 30 миллионов человек. Также я убежден, что два или полтора года - слишком долго. Надо приложить максимум усилий для более полной - 30-35 миллионов граждан Украины - и своевременной вакцинации, завершить ее до конца 2021 года", - отметил Комисаренко.
Ученый добавил, что также важным является качество вакцины, которая будет использоваться в стране.
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1330139790681951&id=100010578281118 Alex Noinets : "Китайская биологическая лаборатория в Ухане" принадлежит Компартии Китая и находится под управлением Китайской академии наук.
Называется она при этом конечно же не "Китайская биологическая лаборатория в Ухане", а "Уханьский институт вирусологии".
Чтобы это узнать, достаточно трёх минут в википедии.
Также замечу, что Pfizer - первая по величине в мире фармацевтическая компания, а Glaxo - вторая. Поэтому Пфайзер конечно же НЕ принадлежит Глаксо.
А что касается самой Пфайзер, то она управляется советом директоров, а не фондами БлэкРок. БлэкРок - один из акционеров, с пакетом всего лишь 2,66%.
БлэкРок же, конечно же, крупнейшая инвестиционная компания в мире. Но управляет она не третью мирового капитала (что вообще такое "мировой капитал", это из Незнайки на Луне, что ли?), а 4,65 триллионов долларов из 76,7 триллионов долларов общего пакета активов под управлением всех инвестиционных компаний мира. То есть не треть, а 6% и не от всех капиталов в мире, а только тех, что в управлении инвестиционных компаний.
Но мы имеем дело с "экспертом-криминалистом телеканала СТБ". Поэтому так легко не отделаемся.
З.Ы. Бред на скриншоте гуляет по сети уже пару месяцев, и в целом он очень полезен - позволяет быстро вычислять легковерных идиотов.
захватившим власть.