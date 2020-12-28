Суд Китая приговорил к четырем годам тюрьмы журналистку, освещавшую вспышку COVID-19 в г. Ухань
Китайский суд вынес приговор общественной журналистке Жань Жан, которая сообщала о начале коронавирусной эпидемии в городе Ухань в феврале 2020 года. Ее приговорили к четырем годам заключения
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщил ее адвокат Рен Куаннью журналистам рядом со зданием суда Нового района Пудонг.
Так, 37-летняя бывшая юрист Жань записывала видео переполненных крематориев и больниц, которые широко распространялись в сети Интернет. Эти кадры показывали, как город пытается противодействовать распространению COVID-19 в начале вспышки.
Женщину обвинили в "поиске поводов для ссор и провоцировании волнений" за ее освещение хаотичной первой реакции на первые случаи.
"Жань Жан выглядела подавленной, когда приговор был произнесен", - сказал Рен Куаннью.
Он добавил, что мать Жань плакала во время вынесения приговора. По словам Рена, есть основания беспокоиться о здоровье Жань. Она объявила голодовку в июне, с тех пор ее кормили насильно через нос.
Адвокат журналистки отметил, что на прошлой неделе она пообещала отказываться от пищи "до самого конца", если получит тяжелый приговор.
Жань Жан - первая из группы общественных журналистов, задержанных ранее в этом году из-за освещения ситуации в г. Ухань.
Китай подвергался критике за первую реакцию на распространение коронавируса, в том числе на обвинения в сокрытии информации о возбудителе и заболевании. Только 17 декабря Пекин согласился принять следственную группу Всемирной организации здравоохранения прислать группу расследователей, которая должна выявить происхождение коронавируса SARS-CoV-2.
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китайські коммуністи які планували використати цей вірус для боротьби з протестувальниками Гонконга (в тому числі) але щось пішло не так і вони почали замовчувати масштаби загрози.В цьому полягає головна причина поширення вірусу літаки з китайськими туристами та робітниками поширили хворобу по світу.росія та китай зло китайські товари знищують виробництво не лише в Европі та США але й в Україні.
COVID-19 був створений в лабораторії, вважає французький вірусолог Люк Монтаньє, який отримав Нобелівську премію 2008 роки за відкриття ретровируса ВІЛ в 1983-му. За його словами, в Коронавірусі з'явилися частинки ВІЛ. Він припустив, що SARS-CoV-2 могли створити при пошуку вакцини проти СНІДу. «Він не природного походження, це робота молекулярних біологів ... З якою метою - незрозуміло ... Моя робота - представляти факти, я нікого не звинувачую, я не знаю, хто це зробив і чому. Може, вони хотіли зробити вакцину проти СНІДу », - сказав пан Монтаньє в ефірі CNEws І де тут базар? Де кажани і панголіни? Я не дивуюсь що в Україні 24 відсотки це повні ідіоти, а для тих хто має розум даю посилання на науковий журна з США https://www.nature.com/articles/nm.3985 жміть і читайте в оригіналі, що там написано.