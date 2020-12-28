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Новости Коронавирус и карантин
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Суд Китая приговорил к четырем годам тюрьмы журналистку, освещавшую вспышку COVID-19 в г. Ухань

Суд Китая приговорил к четырем годам тюрьмы журналистку, освещавшую вспышку COVID-19 в г. Ухань

Китайский суд вынес приговор общественной журналистке Жань Жан, которая сообщала о начале коронавирусной эпидемии в городе Ухань в феврале 2020 года. Ее приговорили к четырем годам заключения

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщил ее адвокат Рен Куаннью журналистам рядом со зданием суда Нового района Пудонг.

Так, 37-летняя бывшая юрист Жань записывала видео переполненных крематориев и больниц, которые широко распространялись в сети Интернет. Эти кадры показывали, как город пытается противодействовать распространению COVID-19 в начале вспышки.

Женщину обвинили в "поиске поводов для ссор и провоцировании волнений" за ее освещение хаотичной первой реакции на первые случаи.

"Жань Жан выглядела подавленной, когда приговор был произнесен", - сказал Рен Куаннью.

Он добавил, что мать Жань плакала во время вынесения приговора. По словам Рена, есть основания беспокоиться о здоровье Жань. Она объявила голодовку в июне, с тех пор ее кормили насильно через нос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эксперты ВОЗ вернутся в Ухань для изучения первых случаев заражения коронавирусом

Адвокат журналистки отметил, что на прошлой неделе она пообещала отказываться от пищи "до самого конца", если получит тяжелый приговор.

Жань Жан - первая из группы общественных журналистов, задержанных ранее в этом году из-за освещения ситуации в г. Ухань.

Китай подвергался критике за первую реакцию на распространение коронавируса, в том числе на обвинения в сокрытии информации о возбудителе и заболевании. Только 17 декабря Пекин согласился принять следственную группу Всемирной организации здравоохранения прислать группу расследователей, которая должна выявить происхождение коронавируса SARS-CoV-2.

карантин (16729) Китай (2996) Ухань (48) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
еще повезло... могли бы и расстрелять, как "агента иностранного влияния"...
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28.12.2020 11:13
+3
Рашке нужно немедленно обьединяться с Китаем! По образу и подобию - братья на веке!
Наконец получат тысячелетнюю историю.
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28.12.2020 11:16
+3
Не стоит обольщаться, что китайские комуняки лучше кремлевских, однозначно, во всем мире комуняки преступники.
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28.12.2020 11:42
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28.12.2020 11:12 Ответить
еще повезло... могли бы и расстрелять, как "агента иностранного влияния"...
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28.12.2020 11:13 Ответить
Рашке нужно немедленно обьединяться с Китаем! По образу и подобию - братья на веке!
Наконец получат тысячелетнюю историю.
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28.12.2020 11:16 Ответить
Ну 4 роки в порівнянні з Рашкою де 13 дають за п'яного ФСБшника. це як кажуть наші запоребрикові 'друзі' - мєлочь.
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28.12.2020 11:27 Ответить
Московські улусники успадкували всі методи держустрію від Чінгізхана чиї радники були китайські мудреці.
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28.12.2020 11:32 Ответить
брехливі комуняки...
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28.12.2020 11:33 Ответить
Тем же занималась армия Навального, ездили по всей рашки, рыскали в поисках провалов как гончие учуявшие кровь. А в Украине, судя по тому что вообще никакой информации не было, всем было пофиг.
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28.12.2020 11:42 Ответить
Так а нам на росийского неонациста Навального и правда по фиг.
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28.12.2020 12:12 Ответить
Не стоит обольщаться, что китайские комуняки лучше кремлевских, однозначно, во всем мире комуняки преступники.
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28.12.2020 11:42 Ответить
Масоняки такі ж злочинці як і комуняки. Не спокушайтесь, при всіх режимах є тварини.
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28.12.2020 13:44 Ответить
Це новина для тіх хто кричить що яка класна країна Китай.
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28.12.2020 12:56 Ответить
А где же правозащитные организации? Где тотальное осуждение и 100500 вагонов санкций от ЕС и США? Я так и думал, в *****......
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28.12.2020 13:18 Ответить
Засудили за провокацию паники?
Вот сволочи.
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28.12.2020 13:36 Ответить
Вже базар в Ухані адекватними вченими не розглядається як джерело короновірусу-19. Це штучний вірус є робота багатьох міжнародних фармкорпорацій і їх грантоїдів з США, Іспанії, Франції, Японії, КНР, Англії і т.д. Як би Китай був розробником, його б вже задушили санкціями в трибуналі ООН, однак чомусь історія створення КОВИД-19 так і заглохла, хтось дуже добрі кошти вливає в медіа щоб цю тему не ворошити, навіть вбивають вчених. Але, все таємне стає явним, оскількі в цій афері , з метою наживи і створення контрольованого хаосу та вбивств конкурентних економік, буде встановлено роль тих хто створив цю зброю, бо задіяно сотні вчених з десятку країн.
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28.12.2020 13:41 Ответить
шо ти мелеш?оон імпотентна організація яка навіть проти рашки санкцій не ввела,для розумних людей історія вже давно зрозуміла -ковід винайшли у лабораторії вірусології в Ухані
китайські коммуністи які планували використати цей вірус для боротьби з протестувальниками Гонконга (в тому числі) але щось пішло не так і вони почали замовчувати масштаби загрози.В цьому полягає головна причина поширення вірусу літаки з китайськими туристами та робітниками поширили хворобу по світу.росія та китай зло китайські товари знищують виробництво не лише в Европі та США але й в Україні.
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28.12.2020 17:31 Ответить
Ви, добра людина мабуть лауреат нобелівської премії і вам буде добре прочитати, що
COVID-19 був створений в лабораторії, вважає французький вірусолог Люк Монтаньє, який отримав Нобелівську премію 2008 роки за відкриття ретровируса ВІЛ в 1983-му. За його словами, в Коронавірусі з'явилися частинки ВІЛ. Він припустив, що SARS-CoV-2 могли створити при пошуку вакцини проти СНІДу. «Він не природного походження, це робота молекулярних біологів ... З якою метою - незрозуміло ... Моя робота - представляти факти, я нікого не звинувачую, я не знаю, хто це зробив і чому. Може, вони хотіли зробити вакцину проти СНІДу », - сказав пан Монтаньє в ефірі CNEws І де тут базар? Де кажани і панголіни? Я не дивуюсь що в Україні 24 відсотки це повні ідіоти, а для тих хто має розум даю посилання на науковий журна з США https://www.nature.com/articles/nm.3985 жміть і читайте в оригіналі, що там написано.
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28.12.2020 18:02 Ответить
Так надо со всеми, кто раздувал коронавирусную истерию!
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28.12.2020 16:47 Ответить
 
 