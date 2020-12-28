Суд Китая приговорил к четырем годам тюрьмы журналистку, освещавшую вспышку COVID-19 в г. Ухань

Китайский суд вынес приговор общественной журналистке Жань Жан, которая сообщала о начале коронавирусной эпидемии в городе Ухань в феврале 2020 года. Ее приговорили к четырем годам заключения

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщил ее адвокат Рен Куаннью журналистам рядом со зданием суда Нового района Пудонг.

Так, 37-летняя бывшая юрист Жань записывала видео переполненных крематориев и больниц, которые широко распространялись в сети Интернет. Эти кадры показывали, как город пытается противодействовать распространению COVID-19 в начале вспышки.

Женщину обвинили в "поиске поводов для ссор и провоцировании волнений" за ее освещение хаотичной первой реакции на первые случаи.

"Жань Жан выглядела подавленной, когда приговор был произнесен", - сказал Рен Куаннью.

Он добавил, что мать Жань плакала во время вынесения приговора. По словам Рена, есть основания беспокоиться о здоровье Жань. Она объявила голодовку в июне, с тех пор ее кормили насильно через нос.

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Адвокат журналистки отметил, что на прошлой неделе она пообещала отказываться от пищи "до самого конца", если получит тяжелый приговор.

Жань Жан - первая из группы общественных журналистов, задержанных ранее в этом году из-за освещения ситуации в г. Ухань.

Китай подвергался критике за первую реакцию на распространение коронавируса, в том числе на обвинения в сокрытии информации о возбудителе и заболевании. Только 17 декабря Пекин согласился принять следственную группу Всемирной организации здравоохранения прислать группу расследователей, которая должна выявить происхождение коронавируса SARS-CoV-2.