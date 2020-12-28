Завершено следствие по делу чиновника ГФС, задержанного при получении $50 тысяч взятки, - САП

Завершено следствие по делу в отношении чиновника Государственной Фискальной Службы, уличенного в получении $ 50 тыс. неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ завершено досудебное расследование по делу в отношении руководителя следственного управления финансовых расследований Государственной Фискальной Службы в одной из областей и его сообщника, подозреваемых в получении 50 тыс. долларов США неправомерной выгоды", - подчеркивается в сообщении.

Сейчас материалы дела открыты подозреваемым и их защитникам для ознакомления.

Также напоминается, что указанные лица 7 апреля 2020 года были разоблачены детективами НАБУ совместно с ГУ внутренней безопасности ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сразу после получения ими 50 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

В ходе досудебного расследования установлено, что чиновник фискальной службы требовал и получил через адвоката-посредника неправомерную выгоду от основателя частной компании за принятие решения в уголовном производстве в пользу его фирмы. Действия лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, чиновник ГФС требовал и получил через адвоката-посредника неправомерную выгоду в размере 50 тыс. долларов США от основателя частной компании за принятие решения в уголовном производстве в пользу его фирмы.

7 апреля 2020 налоговик и посредник были разоблачены сразу после передачи им вышеуказанных средств в рамках совместной операции САП, НАБУ и ГУ внутренней безопасности ГФС Украины.

8 апреля 2020 по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении уличенному во взяточничестве руководителю следственного управления финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области.