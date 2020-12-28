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Журналист Доброхотов об отравлении Навального: Путин выбрал самую глупую тактику и подтвердил, что ФСБ вело слежку

Журналист Доброхотов об отравлении Навального: Путин выбрал самую глупую тактику и подтвердил, что ФСБ вело слежку

Президент РФ Владимир Путин, высказываясь об отравлении Алексея Навального, подтвердил, что сотрудники ФСБ действительно следили за оппозиционером.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу "ДОМ" заявил журналист и главред The Insider Роман Доброхотов.

Отвечая на вопрос журналистки, как будут доказывать правдивость расследования отравления Навального Доброхотов сказал: "Лично для меня все было уже доказано на том этапе, когда через биллинги и перелеты мы показали, что специалисты по "Новичку" были в Томске в тот момент, специалисты из НИИ-2 ФСБ. Дальше нам помог сам Владимир Путин, который вместо того, чтобы заявить о том, что все те биллинги на самом деле не существуют и выдуманы, он мог это сделать. Нам было бы сложно официально доказать. Понятно, что операторам никто не разрешит теперь показать официально эти биллинги. Но он выбрал самую глупую тактику. Он, по сути, валидизировал наше расследование. Он подтвердил, что эти ФСБшники были там, но попытался придумать это в какую-то другую интерпретацию, что вот за Навальным нужно следить. Потому что он работает на иностранную разведку".

По словам журналиста, Путин сказал, что эти биллинги может получить только иностранная разведка, однако такие данные покупаются и продаются буквально за 100 евро.

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"Есть гигантский рынок и никакого привилегированного доступа спецслужб к этому рынку нет. Это может сделать любой человек с ноутбука", - добавил он.

"А дальше было самое интересное - это вот новая часть нашего расследования, когда мы опубликовали признательное показание одного из участников группы - Кудрявцева, который думает, что ему позвонил помощник Патрушева, ему отчитался о содеянном, об операции, почему она провалилась и так далее не зная о том, что на самом деле он разговаривает с Алексеем Навальным. То есть был 45-минутный разговор с очень подробным отчетом. Этот разговор мы опубликовали в понедельник, там есть аудио. И нет теперь уже никакого способа отступить. Либо власти нам показывают, как показали Баширова и Петрова. Покажут нам этого Кудрявцева, он даст интервью, и мы сравним голос - похож или не похож. Либо они будут его скрывать, то тогда все автоматически будут считать, что его скрывают именно, потому что действительно это тот самый человек, о котором мы говорим. Что его голос совпадает", - рассказал журналист.

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Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

В декабре Bellingcat установила имена группы убийц из ФСБ, отравивших Навального. Политик дозвонился возможному участнику его отравления Константину Кудрявцеву. Часть разговора с Кудрявцевым Навальный опубликовал в своем видеоблоге. На записи Кудрявцев рассказывает о некоторых деталях операции - о том, что сотрудники ФСБ обрабатывали одежду Навального, чтобы убрать следы вещества, о том, что вещество быстро впитывается и его следы на коже обнаружить невозможно. Кроме того, Кудрявцев сказал, что "фигурант выжил" потому, что очень быстро посадили самолет.

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Автор: 

отравление (1584) путин владимир (31345) россия (95725) Навальный Алексей (855) Доброхотов Роман (7)


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Топ комментарии
+3
Старе Ху"ло сам себе пале,як же він працював у КДБ?
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28.12.2020 11:14
+3
как-как. Он же был массовиком -затейником в совко Германии, при встрече прибывших из совка высокопосадовцив. И о! да, пыня тогда был скололся, попал в плен к амерам, посидел какое-то время(меньше года) в тюряге, но его вскоре обменяли на амерразведчика , которого арестовали советы... Так шо пыня , шо шлепер, - зэчок в прошлом и, даст бог не склеит ласты, через Гаагу, в настоящем...Хотя есть предположение , шо роискомитет 200 не оставляет свидетелей...к тому же у пыни - рак скелетона. Видели как немочно он обращался к лаптеунтам, в конце года. Ожидается всероссийский музон - "Танец маленьких лебедей".
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28.12.2020 11:26
+2
шо та Хабаровск затух както.... взяли бы городскую ёлку трусами украсили.....
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28.12.2020 11:23
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Старе Ху"ло сам себе пале,як же він працював у КДБ?
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28.12.2020 11:14 Ответить
как-как. Он же был массовиком -затейником в совко Германии, при встрече прибывших из совка высокопосадовцив. И о! да, пыня тогда был скололся, попал в плен к амерам, посидел какое-то время(меньше года) в тюряге, но его вскоре обменяли на амерразведчика , которого арестовали советы... Так шо пыня , шо шлепер, - зэчок в прошлом и, даст бог не склеит ласты, через Гаагу, в настоящем...Хотя есть предположение , шо роискомитет 200 не оставляет свидетелей...к тому же у пыни - рак скелетона. Видели как немочно он обращался к лаптеунтам, в конце года. Ожидается всероссийский музон - "Танец маленьких лебедей".
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28.12.2020 11:26 Ответить
пыня - лабух... бо он марионетка в руках старых совкореакционеров из раискомитета 200.
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28.12.2020 11:15 Ответить
шо та Хабаровск затух както.... взяли бы городскую ёлку трусами украсили.....
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28.12.2020 11:23 Ответить
Империя зла ... 3,5 года рукожопых попыток отравить.... Не страна ,а посмешище ...вот уж точное определение .
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28.12.2020 11:29 Ответить
Схоже у ФСБ завдання було не отруїти на смерть, а підірвати здоров"я. При провалі стаття набагато менш сувора, а лідер опозиції з підірваним здоров"ям ***** зручніший, ніж мертвий, на зміну якому прийде інший, здоровий та енергійний. З Ющенко була така ж тактика.
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28.12.2020 11:53 Ответить
кака там в ху статья и кому...??- не бредьте...
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28.12.2020 21:49 Ответить
Навальный еще на выборах 2013 набрал 26%, а не 3%, как ты пропагандируешь, бот. В то время как Собянин (Путинос) набрал нарисованные 51%, а так называемые две главные оппозиционные партии, Жириновский и Совки, набрали как раз по жалких 3 и 10 процентов.
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28.12.2020 13:10 Ответить
***** выбрал ту тактику, которую хавает рашен биомасса ! Да она такая-тупая !
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28.12.2020 12:34 Ответить
Секретная деятельность - никто не знает о твоих достижениях, никто тебя не боится, никто не ценит. Эта тактика полускрытого пиара, и направлена на устрашение. Дрожите, мол, следили, отравили, но не до конца.Теперь отравленный - ходячая реклама, что может быть с неугодными.
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28.12.2020 16:45 Ответить
 
 