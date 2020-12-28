Тупицкий не явился в Офис Генпрокурора: уведомление о подозрении отправили ему по почте

Офис Генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому в связи с его неявкой в понедельник на процессуальные действия.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Также Офис Генпрокурора направил ходатайство президенту Украины об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца.

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"Он (Тупицкий. - Ред.) сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, однако не предоставил документы об уважительности причин неявки. Уведомление о подозрении вручается в день его составления, а в случае невозможности вручения отправляется почтой в тот же самый день. В связи с этим уведомление о подозрении, как такое, что составлено Офисом Генерального прокурора сегодня, отправлено почтовой связью на соответствующие адреса", - сообщили в пресс-службе Офиса.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что направили президенту Украины ходатайство "об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца".

24 декабря стало известно, что глава КС Тупицкий вызван в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. "Слуга народа" Янченко заявила, что производство против главы КС Тупицкого открыли за обман суда и давление на свидетеля. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил: "Тупицкий не может быть главой КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.