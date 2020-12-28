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Новости Конституционный кризис
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Тупицкий не явился в Офис Генпрокурора: уведомление о подозрении отправили ему по почте

Тупицкий не явился в Офис Генпрокурора: уведомление о подозрении отправили ему по почте

Офис Генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому в связи с его неявкой в понедельник на процессуальные действия.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Также Офис Генпрокурора направил ходатайство президенту Украины об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тупицкий не может быть главой КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого, - Зеленский

"Он (Тупицкий. - Ред.) сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, однако не предоставил документы об уважительности причин неявки. Уведомление о подозрении вручается в день его составления, а в случае невозможности вручения отправляется почтой в тот же самый день. В связи с этим уведомление о подозрении, как такое, что составлено Офисом Генерального прокурора сегодня, отправлено почтовой связью на соответствующие адреса", - сообщили в пресс-службе Офиса.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что направили президенту Украины ходатайство "об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца".

24 декабря стало известно, что глава КС Тупицкий вызван в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. "Слуга народа" Янченко заявила, что производство против главы КС Тупицкого открыли за обман суда и давление на свидетеля. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил: "Тупицкий не может быть главой КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Автор: 

КС (2248) Тупицкий Александр (234) Офис Генпрокурора (2480)


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Топ комментарии
+18
Тупицкий же не волонтер, атошник или патриот... Обычный русскомирный казнокрад и предатель... с таким можно и 10-ть лет переписываться держа на государственной должности. Одним словом, типичная рыговская Земразь.
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28.12.2020 11:21
+12
намагатися покарати в законний спосіб цих покидьків це так само, як грати у карти з шулерами.
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28.12.2020 11:24
+9
Он на вас болт ложил. А вы еще заплачьте
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28.12.2020 11:22
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А теперь что? Теперь его нужно привести принудительно.... из Ростова.
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28.12.2020 11:18 Ответить
Люстрація 5.45 або 7.62. Схоже, іншого виходу немає
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28.12.2020 11:37 Ответить
нет у вас методов против Кости Сапрыкина)
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28.12.2020 11:19 Ответить
Тупицкий же не волонтер, атошник или патриот... Обычный русскомирный казнокрад и предатель... с таким можно и 10-ть лет переписываться держа на государственной должности. Одним словом, типичная рыговская Земразь.
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28.12.2020 11:21 Ответить
Он на вас болт ложил. А вы еще заплачьте
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28.12.2020 11:22 Ответить
Пишите письма, до востребования..
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28.12.2020 11:22 Ответить
намагатися покарати в законний спосіб цих покидьків це так само, як грати у карти з шулерами.
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28.12.2020 11:24 Ответить
кантора пишет....
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28.12.2020 11:25 Ответить
Щось немає впевненості, що Тупицький, Каломойський, Мертвечук, Вовк і т.д. - вороги Зеленського. Гра на публіку така ж примітивна як і все в 95 кварталі.
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28.12.2020 11:41 Ответить
Ага, високе мистецтво висміювати своїх співвітчизників і владу, навіть коли ворог уже в хаті. Мені, як українцю, було досить подивитися один раз, як ця базарнє шапіто представляє українців недолугими і тупими, перекручувати мову, на фоні таких розумних рускогаварящіх і зробити висновки. Ви памятаєте, щоб це шапіто насміхалося над Росією і рос. можновладцями? отож, бо сцикотно і можна втратити корпоративи в руских банях
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28.12.2020 12:18 Ответить
а нас рать!
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28.12.2020 11:29 Ответить
Офис генпрокурора хочет видеть Тупицкого в рабочее время, так же, как и он их. А вот после работы в каком-нибудь "Велюре" посидят с Венедиктовой и Ермаком по семейному. Все это, господа, спектакль. Спинным мозгом чувствую.
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28.12.2020 11:32 Ответить
все удивлены )))) ну очень удивлены )))
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28.12.2020 11:34 Ответить
И ты не удивлён?
Всё, как у других, да?
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28.12.2020 11:42 Ответить
Української влади в Україні немає, якщо вороги держави так спокійно почуваються
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28.12.2020 11:36 Ответить
Безсумнівно
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28.12.2020 11:52 Ответить
дядя. для того, что бы ответить на вопрос, почему человек ведет себя так или иначе, попробуй поставить себя на его место. ты поступил в ВУЗ за $25, потратил за пять лет $50, купил должность за $100. сегодня у тебя зарплата $10, и заносят $20-30 каждый месяц. плюс льготы и неприкосновенность. как бы ты себя вел? орал в окно из кабинета "Слава Украине" и жил на 5000 грн. думаю ты, и такие же "патриоты", все эти цифры себе умножили на 2 минимум.
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28.12.2020 11:56 Ответить
Ти не злой карлик, а просто примітивний, раз думаєш, що всі скроєні по твоєму зразку і подобі і все вимірюється грошима. Знаю, що запитання "За скільки б ти доларів пішов добровольцем захищати Україну?" тебе введе в ступор. Тому спитаю простіше і зрозуміліші для таких як ти , за скільки долларів ти б погодився жрати гівно?
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28.12.2020 12:26 Ответить
Знакомая история. Тупицький не з'явився в Офіс Генпрокурора: повідомлення про підозру направили йому поштою - Цензор.НЕТ 5975
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28.12.2020 11:43 Ответить
Тупицкий беги за своим босом в Ростов!!!
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28.12.2020 11:58 Ответить
Писав, відразу після "Великих ЗЕ-виборів : "ЗЕ-шобло, що прийшло, не політична сила. Просто "банда", що хоче поживиться на "дерибані". Коли "халява" почне закінчуваться, вони почнуть рвать один одному, горлянки...". Саме це ми зараз і бачимо...
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28.12.2020 11:59 Ответить
Семейные обстоятельства, позволяющие Тупицкому класть болт на любую прокуратуру, это принадлежность к "семье".
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28.12.2020 12:07 Ответить
Дух чижолый пошел.....
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28.12.2020 12:21 Ответить
У нас практически все судьи грязные. Но за них берутся только тогда, когда они проявят непослушание и мешают грязным замыслам власти. В этот раз КС собирался объявить задуманный властью, катастрофический для Украины, дерибан земли неконституционным. ЗЕленский неизмеримо большее зло чем Тупицкий.
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28.12.2020 12:48 Ответить
И ещё. В вопросе дерибана земли КС, несмотря на явные недостатки судей, проявляют себя все таки как патриоты. Зелёная банда в этом вопросе как огромное зло.
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28.12.2020 13:35 Ответить
сама фамилия судьи много о чём говорит
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28.12.2020 12:55 Ответить
у вити федырча, в отличие от петрушки, так не забаловал, вызвал бы на ковер и табло стало чуть похудевшим, а вот почки и печень можно было спокойно отдавать в африку , они бы ему совсем были бесполезными. и это правильно.
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28.12.2020 13:03 Ответить
От прокурорши повестка пришла
Холодным душем, подтверждением на телефон
Тупицкий оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она
Чтоб посмотреть, не оглянулся ли он
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28.12.2020 13:27 Ответить
Страна должна выполнять тот бред который он там принимает,а когда косается его то он в кусты.Мразь.
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28.12.2020 13:51 Ответить
на донецкого урку закона нет
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28.12.2020 14:16 Ответить
Он уже в Крыму сидит
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28.12.2020 15:16 Ответить
 
 