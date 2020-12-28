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Новости Борьба с коронавирусом
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В НАН Украины заявили о необходимости приема витаминов при COVID-19: особенно важен витамин D

В НАН Украины заявили о необходимости приема витаминов при COVID-19: особенно важен витамин D

В Национальной академии наук Украины заявили о необходимости приема витаминов при COVID-19. В частности, человеку необходимы витамины D, E и С.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью РБК-Украина академик Национальной академии наук Украины Сергей Комиссаренко.

По его словам, важную роль играет именно витамин D. Его применяют как профилактику многих инфекционных заболеваний, при лечении злокачественных опухолей, а также при туберкулезе.

"Уже доказано многочисленными исследованиями, что люди с тяжелым течением COVID-19, а также те, кто погиб, относились к группе больных с дефицитом витамина D", - отметил он.

Ученый рассказал, что в случае заражения коронавирусом нужно принимать большие дозы витамина D: 10-20 тысяч МЕ (концентрация витамина определяется в международных единицах. - Ред.) на сутки, первые 2-3 суток, потом возможны многодневные перерывы.

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"То есть большие дозы витамина D, как считается, поддерживают иммунитет человека, но, наверное, не только", - отметил Комиссаренко.

Напомним, на сегодня в мире не существует специфических лекарств против коронавируса.

Отметим, что COVID-19 могут заболеть не все, у людей просто может быть мощная иммунная система.

COVID-19 (18608) Комиссаренко Сергей (11)


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Топ комментарии
+8
В НАН сидят идиоты?! Так просто и буднично расписывать про "большие дозы" жирорастворимого витамина? Без конкретных указателей цифр и схемы приема?
Во-первых, дозировку в 10-20 тыс МЕ можно принимать только с разрешения врача, который выдает его на основании результатов анализов крови - уровень кальция, фосфатов и собственно витамина Д. Для тех, у кого эти показатели в норме, максимально разрешенной дозой является 4000 МЕ.
Во-вторых, первоначально рекомендовали прием витамина Д при коронавирусе из-за карантинных мероприятий. Люди реже бывали на солнце, в коже не вырабатывался эндогенный витамин Д и требовалась компенсация. С лечением и профилактикой Ковид-19 это было не связано.
В-третьих, исследования, якобы доказывающие эффективность витамина Д против коронавирусной инфекции, в итоге оказались скомпрометированы. Так, оказалось, что в группе, которая принимала плацебо (и в итоге сильнее пострадала от коронавируса), 16% болели сахарным диабетом 2-го типа и 57% - артериальной гипертензией. У группы, которая принимала витамин Д аналогичные показатели были 6 и 24%. Также и еще по некоторым патологиям - проще говоря, в контрольной группе было больше людей с отягощенным анамнезом и хроническими патологиями, что и стало причиной большего количества осложнений.
В-четвертых - длительный прием больших доз витамина Д, особенно с интенсивной инсоляцией (долгом пребывании на солнце) может вызвать повышение уровня кальция в крови и тем самым поразить почки.
Поэтому! Люди, да, витамин Д можно принимать, и даже нужно учитывая время года и локдауны. Но не такими дикими дозами. В аннотации к препарату описаны рекомендованные дозировки, придерживайтесь их.
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28.12.2020 12:02
+7
Кто то из зеленого стада завез большую партию витамина Д.... срочно понадобилась реклама....
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28.12.2020 11:34
+4
Українські науковці-медики можуть лікувати всі хвороби тільки риб'ячим жиром - це показує рівень української медичної науки.
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28.12.2020 11:34
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От нахрена ажиотаж создавать. Очередь в аптеках будет на улице и цена подскочит.
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28.12.2020 11:29 Ответить
Так на ажіотаж та черги в аптеках все і розраховано.
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28.12.2020 11:32 Ответить
Українські науковці-медики можуть лікувати всі хвороби тільки риб'ячим жиром - це показує рівень української медичної науки.
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28.12.2020 11:34 Ответить
Ех, тебе б міністром МОЗу...
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28.12.2020 12:08 Ответить
З такими академіками я і НАНУ можу очолити, буду не гірше поради давати!
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28.12.2020 12:11 Ответить
І не кажіть! Є навіть багато таких, які не бачать різниці між лікуванням та профілактикою...
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28.12.2020 12:32 Ответить
Пусть не врут.Принимать витамины без анализов категорически запрещено.И если у человека не усваивается витамин С, то витамин Д способствует накоплению неусвояемого витамина С, что приведет к срочному кальцинированию сосудов .А это уже болезни сердца,так что брешут, брешут и еще раз брешут.
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28.12.2020 11:52 Ответить
Кто то из зеленого стада завез большую партию витамина Д.... срочно понадобилась реклама....
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28.12.2020 11:34 Ответить
Не удивлюсь если это вор радуцкий...
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28.12.2020 11:35 Ответить
Срок годности заканчивается.
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28.12.2020 11:41 Ответить
В НАН постигают науки глубиньі;
С,Е,D принимайте витаминьі.
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28.12.2020 11:40 Ответить
Человечество спасут не молоды хипстеры-учёные из исследовательских лабораторий Европы и США, и не супекомпьютеры.

Человечество спасут страдающие деменцией деды из академии наук Украины.

Чтобы прогнать из кишечника паразитов коронавируса нужно есть натощак чайную ложку обычного...
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28.12.2020 11:40 Ответить
Хоть бы сказали, что это за хрень - витамин D???
В каких продуктах он содержится? Без аптечной химии.
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28.12.2020 11:49 Ответить
Лосось...сельдь...печень трески..устрицы...яичный желток.....но всего этого нужно сьесть тонны....а можно одну таблетку из аптечной химии..
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28.12.2020 11:54 Ответить
Чорна ікра...
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28.12.2020 12:07 Ответить
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28.12.2020 13:43 Ответить
Можно поступить еще проще - купить домой ультрафиолетовую лампу (есть специальные в медтехнике) и проводить под ней 20-30 минут ежедневно, чтобы излучение попадало на голую кожу. Загара, как в солярии, не будет, это другой диапазон и онкогенного эффекта на родинки - тоже. Но в коже будет вырабатываться эндогенный витамин Д, причем именно в нужных организму количествах
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28.12.2020 12:04 Ответить
В НАН сидят идиоты?! Так просто и буднично расписывать про "большие дозы" жирорастворимого витамина? Без конкретных указателей цифр и схемы приема?
Во-первых, дозировку в 10-20 тыс МЕ можно принимать только с разрешения врача, который выдает его на основании результатов анализов крови - уровень кальция, фосфатов и собственно витамина Д. Для тех, у кого эти показатели в норме, максимально разрешенной дозой является 4000 МЕ.
Во-вторых, первоначально рекомендовали прием витамина Д при коронавирусе из-за карантинных мероприятий. Люди реже бывали на солнце, в коже не вырабатывался эндогенный витамин Д и требовалась компенсация. С лечением и профилактикой Ковид-19 это было не связано.
В-третьих, исследования, якобы доказывающие эффективность витамина Д против коронавирусной инфекции, в итоге оказались скомпрометированы. Так, оказалось, что в группе, которая принимала плацебо (и в итоге сильнее пострадала от коронавируса), 16% болели сахарным диабетом 2-го типа и 57% - артериальной гипертензией. У группы, которая принимала витамин Д аналогичные показатели были 6 и 24%. Также и еще по некоторым патологиям - проще говоря, в контрольной группе было больше людей с отягощенным анамнезом и хроническими патологиями, что и стало причиной большего количества осложнений.
В-четвертых - длительный прием больших доз витамина Д, особенно с интенсивной инсоляцией (долгом пребывании на солнце) может вызвать повышение уровня кальция в крови и тем самым поразить почки.
Поэтому! Люди, да, витамин Д можно принимать, и даже нужно учитывая время года и локдауны. Но не такими дикими дозами. В аннотации к препарату описаны рекомендованные дозировки, придерживайтесь их.
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28.12.2020 12:02 Ответить
И непременно мазать голову зеленкой.
Вирусы очень боятся тех, кто пьет витамины и ходит с ЗЕленой головой.
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28.12.2020 12:11 Ответить
Прикол в том, что лекарства от КОВИДа нет. Все эти кроворазжижающие, витамины и т.п. - просто чтоб пациент не помер от побочных эффектов, пока организм пытается самостоятельно справиться с тем, что с ним произошло...
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28.12.2020 12:14 Ответить
Це все, що за бюджетні кошти пукнула академія. Пакистан з жилом що опалюєтьсчя сухими кизяками зумів створити ЯЗ а наша академія видає такі банальні речі які знають навть школярі. Ніби почув примітивні думки від Януковича - вода мокра, а Україна для людей... Їм би почати з того що сказати хто створив саме цей штам вірусу, як проце сказав Нобеліський лауреат 2008 року- COVID19 був створений в лабораторії, вважає французький вірусолог Люк Монтаньє, який отримав Нобелівську премію за відкриття ретровируса ВІЛ в 1983-му. За його словами, в Коронавірусі з'явилися частинки ВІЛ. Але про це тишина з НАН.
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28.12.2020 12:23 Ответить
Знамо дело, кислород, водород и углерод, а особенно - неразбавленная гидроксильная группа.
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28.12.2020 14:44 Ответить
Зачем дебилов берут на работу в НАНУ ?
ВОЗ уже публиковал, что витамин D не помогает!
Помогает витамин D, полученный естественным путем, вместе с иммунитетом. (море солнце и ...)
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28.12.2020 13:33 Ответить
Комиссаренко должно быть стыдно за свои голословные утверждения. Академик всё-таки.
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28.12.2020 14:40 Ответить
 
 