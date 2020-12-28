В НАН Украины заявили о необходимости приема витаминов при COVID-19: особенно важен витамин D
В Национальной академии наук Украины заявили о необходимости приема витаминов при COVID-19. В частности, человеку необходимы витамины D, E и С.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью РБК-Украина академик Национальной академии наук Украины Сергей Комиссаренко.
По его словам, важную роль играет именно витамин D. Его применяют как профилактику многих инфекционных заболеваний, при лечении злокачественных опухолей, а также при туберкулезе.
"Уже доказано многочисленными исследованиями, что люди с тяжелым течением COVID-19, а также те, кто погиб, относились к группе больных с дефицитом витамина D", - отметил он.
Ученый рассказал, что в случае заражения коронавирусом нужно принимать большие дозы витамина D: 10-20 тысяч МЕ (концентрация витамина определяется в международных единицах. - Ред.) на сутки, первые 2-3 суток, потом возможны многодневные перерывы.
"То есть большие дозы витамина D, как считается, поддерживают иммунитет человека, но, наверное, не только", - отметил Комиссаренко.
Напомним, на сегодня в мире не существует специфических лекарств против коронавируса.
Отметим, что COVID-19 могут заболеть не все, у людей просто может быть мощная иммунная система.
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С,Е,D принимайте витаминьі.
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Во-первых, дозировку в 10-20 тыс МЕ можно принимать только с разрешения врача, который выдает его на основании результатов анализов крови - уровень кальция, фосфатов и собственно витамина Д. Для тех, у кого эти показатели в норме, максимально разрешенной дозой является 4000 МЕ.
Во-вторых, первоначально рекомендовали прием витамина Д при коронавирусе из-за карантинных мероприятий. Люди реже бывали на солнце, в коже не вырабатывался эндогенный витамин Д и требовалась компенсация. С лечением и профилактикой Ковид-19 это было не связано.
В-третьих, исследования, якобы доказывающие эффективность витамина Д против коронавирусной инфекции, в итоге оказались скомпрометированы. Так, оказалось, что в группе, которая принимала плацебо (и в итоге сильнее пострадала от коронавируса), 16% болели сахарным диабетом 2-го типа и 57% - артериальной гипертензией. У группы, которая принимала витамин Д аналогичные показатели были 6 и 24%. Также и еще по некоторым патологиям - проще говоря, в контрольной группе было больше людей с отягощенным анамнезом и хроническими патологиями, что и стало причиной большего количества осложнений.
В-четвертых - длительный прием больших доз витамина Д, особенно с интенсивной инсоляцией (долгом пребывании на солнце) может вызвать повышение уровня кальция в крови и тем самым поразить почки.
Поэтому! Люди, да, витамин Д можно принимать, и даже нужно учитывая время года и локдауны. Но не такими дикими дозами. В аннотации к препарату описаны рекомендованные дозировки, придерживайтесь их.
Вирусы очень боятся тех, кто пьет витамины и ходит с ЗЕленой головой.
ВОЗ уже публиковал, что витамин D не помогает!
Помогает витамин D, полученный естественным путем, вместе с иммунитетом. (море солнце и ...)