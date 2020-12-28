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Новости Конституционный кризис
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Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и в заведомо неправдивых показаниях свидетеля, - Офис генпрокурора

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и в заведомо неправдивых показаниях свидетеля, - Офис генпрокурора

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Со времени отправления (уведомления о подозрении. - Ред.) глава КС считается подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в заведомо неправдивых показаниях свидетеля, то есть совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК", - сказали агентству в Офисе в понедельник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тупицкий не явился в Офис Генпрокурора: уведомление о подозрении отправили ему по почте

Ранее стало известно, что Офис Генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому в связи с его неявкой 25 декабря на процессуальные действия.

24 декабря стало известно, что глава КС Тупицкий вызван в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. "Слуга народа" Янченко заявила, что производство против главы КС Тупицкого открыли за обман суда и давление на свидетеля. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил: "Тупицкий не может быть главой КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Автор: 

КС (2248) Тупицкий Александр (234) Офис Генпрокурора (2480)


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Топ комментарии
+24
Капец, голова КСУ корупціонер, ОП зрадники, депутати- злодії, президент - клоун. Останнє, мабуть, не звинувачення,а професія.
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28.12.2020 11:34
+11
Глава Конституционного Суда Украины !!!



Дно....
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28.12.2020 11:37
+9
Хтось очікував на інше,в 100% корумпованій країні !!)))
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28.12.2020 11:38
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Капец, голова КСУ корупціонер, ОП зрадники, депутати- злодії, президент - клоун. Останнє, мабуть, не звинувачення,а професія.
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28.12.2020 11:34 Ответить
Це поклик!
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28.12.2020 11:37 Ответить
)) Я спочатку написав: призначення.
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28.12.2020 11:39 Ответить
Пленки Тупицкого существуют с 2018 г. Т.е. Пороху тоже было выгодно иметь такого продажного главу КС? Как только они появились гарант (это его обязанность) должен был принять меры по этому персонажу. А почему тогда не принял их? Вывод сам напрашивается. А вообще какими безграмотными должны быть депутаты, которые принимают законы, которые в свою очередь можно легко отменить в КС. Или наоборот - слишком грамотные и дальновидные, чтобы всегда сработало "закон, как дышло..."
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28.12.2020 13:04 Ответить
Глава Конституционного Суда Украины !!!



Дно....
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28.12.2020 11:37 Ответить
Це страшно, насправді.
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28.12.2020 11:40 Ответить
Але ж курва який сором, черговий удар по престижу країни ... Ще трохи і Україна буде трактуватися у світі як Зімбабве
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28.12.2020 11:48 Ответить
Це неосяжно глибока дупа !!!))))
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28.12.2020 11:50 Ответить
Хтось очікував на інше,в 100% корумпованій країні !!)))
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28.12.2020 11:38 Ответить
Я вважаю, що необхідно міняти політичну систему. Без зміни політичної системи, цьому не буде кінця. Парламентська республіка, як в усій Європі.
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28.12.2020 11:53 Ответить
Імітація боротьби з корупцією триває !!! Корупціонери завзято та наполеглево борються з корупцією !!!)))
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28.12.2020 11:40 Ответить
Як там заїжджена фраза: бджоли проти меду.
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28.12.2020 11:41 Ответить
Если его посадят на 10 лет на зону, я съем свой правый тапок.
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28.12.2020 11:56 Ответить
Офис генпрокурорши может легко найти коррупционера у себя дома. папашка 15 лет был проректором Университета внутренних дел. Там вход $3 минимум.
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28.12.2020 12:00 Ответить
С Тупицким все ясно. А вот дело такой же нечисти как Тупицкий, Татарова, офис генпрокурора во главе с Веней по указке преЗЕлдента и его Охвиса покрывают, отмазывают и пытаются замять, выпрыгивая из штанов и юбок.. Здесь у этих борцунов - личный интерес, клановый.
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28.12.2020 12:08 Ответить
А от у минулої влади питань до тупицького чомусь не було. У (патріотів), він був дуже білим і дуже пухнастим.
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28.12.2020 12:09 Ответить
Бо тоді тихо сидів під лавкою і службу ніс без зайвих копняків. А зараз чогось осмілів і розсобачився та вирішив кловунів за сраку поганять... А в тих вже не тільки питання з штанів повилізали...
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28.12.2020 12:26 Ответить
Бо тоді петю все влаштовувало і ті шо призначив ненависний шапкотир і ті шо призначив сам і сиділи тихо бо були ручні з рильцем у пуху ,як більшість з гих по всій країні,тому й довіра до них така у всього суспільства.
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28.12.2020 12:32 Ответить
Борьба жаб и гадюк. Ничего нового.
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28.12.2020 12:13 Ответить
Серіал - Ми б здобули... продовжується. Судді злочинці вже і в КС суді мафіозне кубло створили. Їм все сходить з брудних рук. Цікаво що голова виконавчої влади -президент назначає свої креатури в суд який повинен і його контролювати і у разі порушень - чмирити. А їх тих порушень вже тягне не те, що на імпічмент а на державну зраду.
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28.12.2020 12:16 Ответить
Ой вей!
Залишилось обійнятись і плакати!!!! А голову попілом посипати.
І питання не у 73% , а питання до тих 56 % з пониженою соціальною свідомістю, які проігнорували вибори.....
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28.12.2020 12:18 Ответить
назва статті українською мовою повинна виглядати наступним чином:

https://censor.net/ua/news/3239374/tupytskyyi_pidozryuyetsya_v_pidkupi_svidka_i_v_zavidomo_nepravdyvyh_pokazannyah_svidka_ofis_genprokurora
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28.12.2020 12:30 Ответить
Вот это и есть украинское правосудие: когда понадобилось нагнуть, то подняли старые дела 2018-2019 годов и, возможно, что то из этого выйдет. Хотя, очевидно, все эти факты были известны и их просто придерживали для такого вот случая, пока этот Тупарь вел себя хорошо и делал что надо. Но, абсолютно уверен, что ни при каких обстоятельствах его не посадят, а попросят написать заявление об уходе, а все эти дела как то сами собой рассосутся.
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28.12.2020 12:33 Ответить
У нас практически все судьи грязные. Но за них берутся только тогда, когда они проявят непослушание и мешают грязным замыслам власти. В этот раз КС собирался объявить задуманный властью, катастрофический для Украины, дерибан земли неконституционным. ЗЕленский неизмеримо большее зло чем Тупицкий.
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28.12.2020 12:46 Ответить
И ещё. В вопросе дерибана земли КС, несмотря на явные недостатки судей, проявляют себя все таки как патриоты. Зелёная банда в этом вопросе как огромное зло.
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28.12.2020 13:37 Ответить
Не только ЗЕ-банда, а и соевая фракция с голосистыми - те, кто голосовал за разрушительный для Украины закон "о продаже земли с/х назначения барыгам и спекулянтам".
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28.12.2020 18:19 Ответить
Дрыщ, и тебе Порох насрал в штаны? Так выборы давнооооо закончились, а ты, ЗЕбанько до сих пор кукарекаешь против Пороха? Постирай лучше свои обосранные штаны и успокойся, ЗЕбанутый.
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28.12.2020 18:41 Ответить
Суді - це взагалі окрема тема у нас... Каста недоторканних... Виродки чортові, морди відкормили, паразити. Якщо хоч одного покарають - це вже буде досягнення
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28.12.2020 15:21 Ответить
Во падло как пригрелся на этой должности, руками и ногами цепляется за неё, ну ещё бы, столько времени царевать, а тут вдруг на тебе, такой поворот.
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28.12.2020 19:30 Ответить
 
 