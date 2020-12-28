Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и в заведомо неправдивых показаниях свидетеля, - Офис генпрокурора
Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.
Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
"Со времени отправления (уведомления о подозрении. - Ред.) глава КС считается подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в заведомо неправдивых показаниях свидетеля, то есть совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК", - сказали агентству в Офисе в понедельник.
Ранее стало известно, что Офис Генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому в связи с его неявкой 25 декабря на процессуальные действия.
24 декабря стало известно, что глава КС Тупицкий вызван в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. "Слуга народа" Янченко заявила, что производство против главы КС Тупицкого открыли за обман суда и давление на свидетеля. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил: "Тупицкий не может быть главой КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого".
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дно....
Залишилось обійнятись і плакати!!!! А голову попілом посипати.
І питання не у 73% , а питання до тих 56 % з пониженою соціальною свідомістю, які проігнорували вибори.....
https://censor.net/ua/news/3239374/tupytskyyi_pidozryuyetsya_v_pidkupi_svidka_i_v_zavidomo_nepravdyvyh_pokazannyah_svidka_ofis_genprokurora