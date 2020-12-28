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Новости
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В некоторых постсоветских странах Кремль управляет местными политиками, как марионетками, - шеф-редактор The Insider Доброхотов

В некоторых постсоветских странах Кремль управляет местными политиками, как марионетками, - шеф-редактор The Insider Доброхотов

Москва имеет влияние на ряд политиков в постсоветских странах, в частности в Молдове.

Об этом в эфире телеканала "ДОМ" заявил журналист и главред The Insider Роман Доброхотов, информирует Цензор.НЕТ.

Журналист прокомментировал расследование "Центра Досье", в котором экс-президент Додон согласовывал с российскими официальными лицами свои выступления и международную политику.

"Мы доверяем этому расследованию, поскольку его основной автор Сергей Канев – это очень известный журналист. Он даже какое-то время работал в Insider, и я знаю источник информации. Собственно, они не скрывают, что речь идет о взломанной переписке сотрудников российских спецслужб, в которой всплыло огромное количество информации по постсоветским странам. То есть там есть ограниченное число кураторов постсоветских стран от ФСБ и Администрации Президента", - рассказал Доброхотов.

По его словам, "в этих переписках есть огромное количество документов и о том, как в Грузии и о том, как в Молдове и в некоторых других постсоветских странах, в том числе Центральной Азии о том, как Кремль в действительности управляет местными политиками, как марионетками".

"В Молдове ситуация, о которой писал "Центр Досье" она все-таки была до последних выборов президента. И незадолго до выборов они опубликовали и, возможно, это даже повлияло на выборы. Поскольку стало очевидно, что Додон - это действительно марионетка кремлевская. Это не всем в Молдове, конечно, понравилось. Правда, сейчас президент решает не все, важно еще какие силы победят в парламенте. Мы видим, что у Кремля очень сильная хватка здесь, в том числе и в парламенте. Они будут пытаться продолжать навязывать свою линию. Вот эта борьба, которая сейчас активно продолжается, особенно после выборов", - подчеркнул журналист.

Напомним, Майя Санду 24 декабря принесла присягу и вступила в должность президента Молдовы.

Читайте: Журналист Доброхотов об отравлении Навального: Путин выбрал самую глупую тактику и подтвердил, что ФСБ вело слежку

Автор: 

Молдова (1876) путин владимир (31345) россия (95725) Додон Игорь (137) Доброхотов Роман (7) Мая Санду (213)


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Топ комментарии
+9
Назвать этих политиков? Это бубочка Оманский, Дерьмак, Мертветчук , дважды не сидевший Рабинович и весь их жопоблок. Кроме этих предателей еще можна назвать если не тысячи то сотни в Украине.
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28.12.2020 11:47
+8
Раскрыл секрет полишинеля.. А мы - ни сном, ни духом .
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28.12.2020 11:43
+7
А в Украине Кремль назначил Шкарлета , и слуги с Розумковым побоялись не выполнить распоряжение козломордых
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28.12.2020 11:45
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Раскрыл секрет полишинеля.. А мы - ни сном, ни духом .
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28.12.2020 11:43 Ответить
Мало что политиками управляют. Сегодня Кремль раскошелилися даже на ботов в Цензоре. Завалили Цензор своими коммами. Давно такого не было. В Крым Путин направил много бортов с военными, спецвойсками,зелеными человечками - диверсантами, военными медиками, разворачивает в Симферополе и под Ялтой два госпиталя для раненых. А что бы это значило? А это значит Новогоднее наступление на Украину. Как раз в то время, когда зеленые слуги дьявола будут на Мальдивах отдыхать пьяные и веселые, беззаботные и проданные Кремлю и сатане. А что же Зеленый клоуненок? Он как готовится? Как укрепляет юг Украины? Есть ли у него современное высокоточное дистанционное оружие для отражения агрессии? Или он думает отражать врага телами мобилизованных украинцев? Пусть бы пред Новым годом и рассказал бы.Или он тоже на Мальдивах:
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28.12.2020 12:04 Ответить
Он (ослооманец) устал брехать, лицедействовать и кривляться на политической сцене, он отдыхает. А если "начнется", то он ОТТУДА мобилизует всех мужчин и женщин, как настоящий "патриот".
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28.12.2020 12:15 Ответить
Сейчас самое время этому "патриоту" отчитаться как он собирается отражать наступление врага. Или он опять скажет - не хочу об этом даже думать? Все знают , что он думать не хочет и не может, но у него в руках страна,жизни миллионов людей. Он дает себе отчет? Он отпускает в такое смутное время уродов Рады на Мальдивы? Он понимает, что Новый Год у Путина - время для самого удобного наступлекния? Он договорился с Эрдоганом о помощи в освобождении Крыма? Он заручился поддержкой ЕС и США? Или сидит и смотрит Квартал 95, ничтожество? Кому украинцы доверили свои жизни,жизни своих детей и страну? АУ?
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28.12.2020 13:59 Ответить
В прошлом году на Новый год так было - никого кроме Мендель не было в Оп, не было министров, не было пол Парламента . Это и учел пукин - что-то готовит... хотя в связи с короновирусом немногие уедут.
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28.12.2020 14:39 Ответить
Це страшна олігофренна безвідповідальність. Вони підставляють мільйони людей під удар.Це зелене кодло призведе до страшних наслідків. В Криму вже люди страхаються підготовкою Путіна до війни, а у нашої влади спокій і ніякої реакції.Вони ладні підставляти людей під удар, тих хто живе на півдні України, військових, прикордонників. ЖАХ.
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28.12.2020 16:28 Ответить
Звісно це не про нас.
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28.12.2020 11:43 Ответить
А в Украине Кремль назначил Шкарлета , и слуги с Розумковым побоялись не выполнить распоряжение козломордых
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28.12.2020 11:45 Ответить
Назвать этих политиков? Это бубочка Оманский, Дерьмак, Мертветчук , дважды не сидевший Рабинович и весь их жопоблок. Кроме этих предателей еще можна назвать если не тысячи то сотни в Украине.
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28.12.2020 11:47 Ответить
Все иностранцы , кто учился в мацкве типа в МГИМО , являются завербованными агентами
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28.12.2020 11:47 Ответить
А неіноземці ?
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28.12.2020 13:10 Ответить
Вот это новость так новость, бомба прям. Никто и не подозревал....
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28.12.2020 11:47 Ответить
Все что делает РАБссия за последние 500 лет превращается в дохлый Мавзолей.... В некоторых постсоветских странах Кремль управляет местными политиками как марионетками, - шеф-редактор The Insider Доброхотов - Цензор.НЕТ 7453
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28.12.2020 11:48 Ответить
Американцы наконец засуетились. Поняли что могут потерять Молодову. А насчет Грузии странно. Зурабишвили хоть и креатура Иванишвили, но не замечена в симпатиях к РФ.
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28.12.2020 11:52 Ответить
В Молдове их марионетка Додон, у нас напоЗеон.
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28.12.2020 11:52 Ответить
Захват Белоруси спасет РАБссию...
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28.12.2020 11:53 Ответить
Тю, сказали же, что Трамп у пуйла на подтанцовке и Меркель временами у наших пойцреотов бывает "консервой штази", да и Макрон местами проскакивает..... кем только вечно бухие от боярышника кремляди ни управляют
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28.12.2020 11:55 Ответить
но ми то Незалежні , ні ?
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28.12.2020 11:55 Ответить
100пудово незалежнi, при чем от всего. От зарплат, пенсий, тарифов ЖКХ..... ну вобщем all inclusive
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28.12.2020 12:06 Ответить
Сэра Уинстона Черчилля спросили :
Сэр,зачем вы развалили Британскую Империю,ее же по крупицам собирали много веков...
Черчилль подумал и говорит...,а зачем кормить лишние и бесполезные рты?
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28.12.2020 12:00 Ответить
Медведчук і його прокремлівські канали вільно проводять пропаганду, Зе-ЄР здають агентуру в лапи ФСБ і їм нічого їх всі правоохоронні і контррозвідні органи не бачать цих органів заціпило. Як записала в свій щоденник дружина Льва Толстого в їх першу шлюбну ніч - щось не так, і не туди. Ніби це записано про Україну її народ і його владу.
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28.12.2020 12:10 Ответить
У деяких пострадянських країнах Кремль керує місцевими політиками, як маріонетками, - шефредактор The Insider Доброхотов - Цензор.НЕТ 549У деяких пострадянських країнах Кремль керує місцевими політиками, як маріонетками, - шефредактор The Insider Доброхотов - Цензор.НЕТ 138
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28.12.2020 12:11 Ответить
В Україні призначив єрмака,татарова, і шкарлета.
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28.12.2020 12:11 Ответить
У деяких пострадянських країнах Кремль керує місцевими політиками, як маріонетками, - шефредактор The Insider Доброхотов - Цензор.НЕТ 1892 Зеля приезжай в штат Дэлавер,скоро Суд над братаном Коломойским
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28.12.2020 12:13 Ответить
"В некоторых постсоветских странах Кремль управляет местными политиками как марионетками, - шеф-редактор The Insider Доброхотов" - Как и в Европе. А в США вообще своего агента президентом трудоустроили.
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28.12.2020 12:14 Ответить
Трамп просто поважає )(уйло і захоплюється як він Расєю побудував під себе і назавжди. Споріднені душі, Трамп теж так хотів би
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28.12.2020 12:45 Ответить
Миром правит доктор Доллар,а не РАБссиянский РЖУбль...
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28.12.2020 12:18 Ответить
Лучше опубликуйте список украинских политиков, которые управляются из Москвы. И не забудьте под первым номером поставить Шмарклю (простите, Зеленского).
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28.12.2020 12:39 Ответить
У нас простіше перерахувати тих, хто не управляється з мацкви. 2014 рік показав
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28.12.2020 12:46 Ответить
 
 