В некоторых постсоветских странах Кремль управляет местными политиками, как марионетками, - шеф-редактор The Insider Доброхотов

Москва имеет влияние на ряд политиков в постсоветских странах, в частности в Молдове.

Об этом в эфире телеканала "ДОМ" заявил журналист и главред The Insider Роман Доброхотов, информирует Цензор.НЕТ.

Журналист прокомментировал расследование "Центра Досье", в котором экс-президент Додон согласовывал с российскими официальными лицами свои выступления и международную политику.

"Мы доверяем этому расследованию, поскольку его основной автор Сергей Канев – это очень известный журналист. Он даже какое-то время работал в Insider, и я знаю источник информации. Собственно, они не скрывают, что речь идет о взломанной переписке сотрудников российских спецслужб, в которой всплыло огромное количество информации по постсоветским странам. То есть там есть ограниченное число кураторов постсоветских стран от ФСБ и Администрации Президента", - рассказал Доброхотов.

По его словам, "в этих переписках есть огромное количество документов и о том, как в Грузии и о том, как в Молдове и в некоторых других постсоветских странах, в том числе Центральной Азии о том, как Кремль в действительности управляет местными политиками, как марионетками".

"В Молдове ситуация, о которой писал "Центр Досье" она все-таки была до последних выборов президента. И незадолго до выборов они опубликовали и, возможно, это даже повлияло на выборы. Поскольку стало очевидно, что Додон - это действительно марионетка кремлевская. Это не всем в Молдове, конечно, понравилось. Правда, сейчас президент решает не все, важно еще какие силы победят в парламенте. Мы видим, что у Кремля очень сильная хватка здесь, в том числе и в парламенте. Они будут пытаться продолжать навязывать свою линию. Вот эта борьба, которая сейчас активно продолжается, особенно после выборов", - подчеркнул журналист.

Напомним, Майя Санду 24 декабря принесла присягу и вступила в должность президента Молдовы.

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