РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13191 посетитель онлайн
Новости
6 073 11

Разыскиваемый Нацполицией россиянин задержан на границе, он пешком направлялся из РФ в Украину, - ГПСУ

Разыскиваемый Нацполицией россиянин задержан на границе, он пешком направлялся из РФ в Украину, - ГПСУ

Вчера, 27 декабря, военнослужащие Харьковского отряда задержали иностранца, который находился в розыске на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"В пункт пропуска "Гоптовка" прибыл гражданин РФ, 1978 года рождения. Мужчина пешком направлялся из России в Украину. Во время проверки документов пограничники установили, что иностранца разыскивают правоохранительные органы Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение", - подчеркивается в сообщении.

Кроме этого отмечается, что для принятия дальнейшего правового решения россиянина передано сотрудникам Национальной полиции Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из РФ в Украину пытались ввезти кинжал, сабли и партию ножей. На одном лезвии - гравировка ФСБ РФ, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6485) задержание (6679) Нацполиция (16504)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Видимо лучше отсидеть в украинской тюрьме, чем жить в россии
показать весь комментарий
28.12.2020 13:18
+4
Во время войны есть одна только статья - растрелять !
показать весь комментарий
28.12.2020 12:03
+1
Йшов пішки, на прощу до СБУ, із провиною і покаянням за минулі і майбутні гріхи. Але процес зупинили на самому початку.
показать весь комментарий
28.12.2020 12:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На ловца и зверь бежит
показать весь комментарий
28.12.2020 12:00 Ответить
Во время войны есть одна только статья - растрелять !
показать весь комментарий
28.12.2020 12:03 Ответить
Йшов пішки, на прощу до СБУ, із провиною і покаянням за минулі і майбутні гріхи. Але процес зупинили на самому початку.
показать весь комментарий
28.12.2020 12:11 Ответить
он забыл написать чистосердечное заявление и положить себе в карман-для такого случая.
показать весь комментарий
28.12.2020 15:01 Ответить
Видимо лучше отсидеть в украинской тюрьме, чем жить в россии
показать весь комментарий
28.12.2020 13:18 Ответить
показать весь комментарий
28.12.2020 13:47 Ответить
Правильнее НА роССии.
показать весь комментарий
28.12.2020 14:55 Ответить
В росії - тра читати як в ср%%ці!!
показать весь комментарий
28.12.2020 16:46 Ответить
 
 