Разыскиваемый Нацполицией россиянин задержан на границе, он пешком направлялся из РФ в Украину, - ГПСУ
Вчера, 27 декабря, военнослужащие Харьковского отряда задержали иностранца, который находился в розыске на территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"В пункт пропуска "Гоптовка" прибыл гражданин РФ, 1978 года рождения. Мужчина пешком направлялся из России в Украину. Во время проверки документов пограничники установили, что иностранца разыскивают правоохранительные органы Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение", - подчеркивается в сообщении.
Кроме этого отмечается, что для принятия дальнейшего правового решения россиянина передано сотрудникам Национальной полиции Украины.
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