За сутки от COVID-19 умерли десять жителей Киева, выздоровели - 188, выявили 851 новый случай, - Кличко

С начала пандемии коронавирус обнаружили у 108 055 жителей Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киеве за минувшие сутки - 851 больной коронавирусом. Десять человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1 854 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 108 055", - отметил мэр столицы.

Среди заболевших: 477 женщин в возрасте от 18 до 91 года и 19 девочек от 2 недель до 17 лет. А также 332 человека в возрасте от 18 до 90 лет и 23 мальчика от пяти месяцев до 17 лет. Заболел, в частности, 21 медик.

В больницы столицы госпитализировали 102 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 188 человек. Всего коронавирус побороли 37 461 житель столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 305, Днепровском - 180, Оболонском районе - 107 случаев.

"Опять увеличилось количество больных коронавирус, требующих госпитализации. Как видим, за прошедшие сутки в больницы попали более 100 киевлян. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1 875 больных коронавирусом. Из них 12 детей. 1 220 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1344 человека. Под аппаратами ИВЛ - 30 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - более 45%", - сообщил Кличко.

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