32% против 27%: впервые за годы независимости украинские читатели начали отдавать предпочтение украиноязычным книгам, а не русскоязычным
Украинский институт книги опубликовал результаты всеукраинского социологического исследования "Чтение в контексте медиапотребления и жизнеконструирования".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт "Украинский институт книги".
Согласно результатам исследования впервые за время независимости Украины украинские читатели начали отдавать предпочтение именно украиноязычным книгам - 32% украинской против 27% - на русском.
8% взрослых и 13% детей ежедневно читают книги.
В 2020 году 34% украинцы хоть раз купили печатную книгу. За время карантина 2020 г. 23% детей-читателей стали чаще читать во время карантина, а 16% - реже. Кроме того женщины значительно чаще читают, чем мужчины: никогда не читают 38% мужчин и 28% женщин, при этом, каждый день читают 7% мужчин и 9% женщин. Вместе с тем, 57% детей читают по принуждению.
Отмечается, что самыми популярными жанрами для взрослых остаются классика (20%) и детективы (18%), любовные романы (16%), книги по психологии и саморазвитию, а также фантастика и фэнтези и современные романы (по 15%), научные и научно-популярные издания (14%), профессиональная и бизнес-литература (12%).
"Можно утверждать, что это исследование чтения - самое масштабное за последнее время: оно охватило практически все возрастные группы, включало не только массовые опросы, но и фокус-группы. Кроме того, это исследование логически продолжило исследования The Ukrainian Reading and Publishing Data 2018, а значит, мы, наконец, можем говорить о том, что изменились читательские привычки украинцев за этот период - то есть впервые отслеживать динамику, строить планы по продвижению чтения и рост количества читателей. Убеждена, что эти данные будут полезны для всех, кто работает в области книгоиздания и культуры в целом", - рассказала координатор исследования Ирина Батуревич.
В исследовании приняло участие 3 900 человек, а именно - 2100 взрослых и 1800 детей. В частности, было проведено 8 фокус-групп со взрослыми респондентами 18-59 лет и 16 фокус групп с детьми 6-17 лет. Респонденты предоставили ответы на 44 вопрос, широко охватывают книжную тематику.
С полным текстом отчета можно ознакомиться по ссылке.
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Мне стоит просто на сайт любого украинского книжного онлайн магазина зайти, тот же yakaboo например, выбрать раздел "популярное" и увидеть, что большая часть самых продаваемых книг на украинском. Детские книги там вообще практически все, что вдвойне хорошо, на перспективу)
Третина українців надають перевагу українській мові книжок, і ця частка суттєво зросла - 32%
проти 24% у 2018 році. Частка тих, хто надає перевагу російській мові, несуттєво змінилась з
2018 року і зараз становить 27%, а зростання частки прихильників україномовних книжок
відбулось за рахунок тих, кому байдуже, якою мовою книжка. Серед Щоденних читачів
частка прихильників української та російської мов є однаковою.
От і слава Богу
Теперь книги читают в электронном виде.
але кому я тут це розписую?...