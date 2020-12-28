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32% против 27%: впервые за годы независимости украинские читатели начали отдавать предпочтение украиноязычным книгам, а не русскоязычным

32% против 27%: впервые за годы независимости украинские читатели начали отдавать предпочтение украиноязычным книгам, а не русскоязычным

Украинский институт книги опубликовал результаты всеукраинского социологического исследования "Чтение в контексте медиапотребления и жизнеконструирования".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт "Украинский институт книги".

Согласно результатам исследования впервые за время независимости Украины украинские читатели начали отдавать предпочтение именно украиноязычным книгам - 32% украинской против 27% - на русском. 

8% взрослых и 13% детей ежедневно читают книги. 

В 2020 году 34% украинцы хоть раз купили печатную книгу. За время карантина 2020 г. 23% детей-читателей стали чаще читать во время карантина, а 16% - реже. Кроме того женщины значительно чаще читают, чем мужчины: никогда не читают 38% мужчин и 28% женщин, при этом, каждый день читают 7% мужчин и 9% женщин. Вместе с тем, 57% детей читают по принуждению.

Отмечается, что самыми популярными жанрами для взрослых остаются классика (20%) и детективы (18%), любовные романы (16%), книги по психологии и саморазвитию, а также фантастика и фэнтези и современные романы (по 15%), научные и научно-популярные издания (14%), профессиональная и бизнес-литература (12%).

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"Можно утверждать, что это исследование чтения - самое масштабное за последнее время: оно охватило практически все возрастные группы, включало не только массовые опросы, но и фокус-группы. Кроме того, это исследование логически продолжило исследования The Ukrainian Reading and Publishing Data 2018, а значит, мы, наконец, можем говорить о том, что изменились читательские привычки украинцев за этот период - то есть впервые отслеживать динамику, строить планы по продвижению чтения и рост количества читателей. Убеждена, что эти данные будут полезны для всех, кто работает в области книгоиздания и культуры в целом", - рассказала координатор исследования Ирина Батуревич.

В исследовании приняло участие 3 900 человек, а именно - 2100 взрослых и 1800 детей. В частности, было проведено 8 фокус-групп со взрослыми респондентами 18-59 лет и 16 фокус групп с детьми 6-17 лет. Респонденты предоставили ответы на 44 вопрос, широко охватывают книжную тематику.

С полным текстом отчета можно ознакомиться по ссылке.

книги (630) опрос (2839) социология (530)


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Топ комментарии
+13
В добрий час!! Українці мают більш наполеглево та завзято нищити в собі москаля ,позбуватись цієї ганебної спадщини богатовікової асиміляціі українців московитами !!)))
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28.12.2020 12:17
+12
32% проти 27%: вперше за роки незалежності українські читачі почали віддавати перевагу україномовним книгам, а не російськомовним - Цензор.НЕТ 3374
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28.12.2020 12:25
+8
То нормально - совок потроху виздихає
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28.12.2020 12:19
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В добрий час!! Українці мают більш наполеглево та завзято нищити в собі москаля ,позбуватись цієї ганебної спадщини богатовікової асиміляціі українців московитами !!)))
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28.12.2020 12:17 Ответить
Пафосно говориш, але у реалі то все нічого не робиться, наприклад, вчителі англ.нім готуючись до уроку, переписують дітям тексти із Kiev,наче вони не в Україні живуть і ніколи не чули, що треба писати Kyiv.
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28.12.2020 16:03 Ответить
То нормально - совок потроху виздихає
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28.12.2020 12:19 Ответить
Російськомовний - це російський. Україномовний - це український. Економимо біти та байти.
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28.12.2020 12:19 Ответить
И ru версию сайта давно пора убрать для экономии бит.
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28.12.2020 12:26 Ответить
але для початку не завадило б видавати українську версію по замовченню
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28.12.2020 15:14 Ответить
Не просто прибрвати, а за щаконом укр.версія повинна бути стартова. А Бутусов лише на інших жаліється, а сам свій сайт до ладу привести не може.
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28.12.2020 16:06 Ответить
32% проти 27%: вперше за роки незалежності українські читачі почали віддавати перевагу україномовним книгам, а не російськомовним - Цензор.НЕТ 3374
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28.12.2020 12:25 Ответить
Класично! Таке відчуття, що усім відповідає одна людина. Методички роблять своє діло.
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28.12.2020 16:07 Ответить
Когда количество книг, в особенности зарубежных, переведенных на украинский язык сравнится с тем, что было издано на русском языке за все годы существования СССР, только тогда можно будет сравнивать предпочтения. Помню, в 70-е годы был издан сборник Сименона, не переводившийся на русский язык, а в журнале "Всесвіт" опубликовали "Хрещений батько" и моментально огромный интерес к украиноязычной литературе появился и у русскоязычной публики.
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28.12.2020 12:28 Ответить
Ты на полном серьезе питаешься выдать за "пруф" ссылку на вашу кацапскую пропагандистскую помойку, свинособачка?)
Мне стоит просто на сайт любого украинского книжного онлайн магазина зайти, тот же yakaboo например, выбрать раздел "популярное" и увидеть, что большая часть самых продаваемых книг на украинском. Детские книги там вообще практически все, что вдвойне хорошо, на перспективу)
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28.12.2020 13:04 Ответить
За сепарский сайт - в спам. Ты бы еще на лентусру ссылку дал, набутылочник.
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28.12.2020 13:09 Ответить
Щодо книг - це звісно добре. Однак за часів блазнів при владі маємо ось таке...
32% проти 27%: вперше за роки незалежності українські читачі почали віддавати перевагу україномовним книгам, а не російськомовним - Цензор.НЕТ 4264
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28.12.2020 12:32 Ответить
Це й міряти не треба,видно неозброєним оком. В парламенті лежить законопроект з вихолощення закону про державну мову, який і так в повному обсязі не виконується.
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28.12.2020 12:35 Ответить
Це добре. Думаю, це спрацював інстинкт самозбереження, щоб не прийшли "брати" захищати рускаязичних.
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28.12.2020 12:33 Ответить
Мова книжок
Третина українців надають перевагу українській мові книжок, і ця частка суттєво зросла - 32%
проти 24% у 2018 році. Частка тих, хто надає перевагу російській мові, несуттєво змінилась з
2018 року і зараз становить 27%, а зростання частки прихильників україномовних книжок
відбулось за рахунок тих, кому байдуже, якою мовою книжка. Серед Щоденних читачів
частка прихильників української та російської мов є однаковою.
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28.12.2020 12:40 Ответить
Самое важное в этой новости - в Украине есть читатели!
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28.12.2020 12:42 Ответить
То дуже добра тенденцiя !Та й мова в нас гарна ..)
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28.12.2020 12:50 Ответить
Согласно результатам исследования впервые за время независимости Украины украинские читатели начали отдавать предпочтение именно украиноязычным книгам - 32% украинской против 27% - на русском. Источник: https://censor.net/ru/n3239384

От і слава Богу
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28.12.2020 13:11 Ответить
Рускоязычным провели интернет!
Теперь книги читают в электронном виде.
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28.12.2020 13:30 Ответить
Не знаю, многие ли упоротые комментаторы цензора в принципе читают печатанные книги и покупают их в книжных магазинах, но попробуйте еще найти литературу на русском языке, в лучшем случае будет полка возле иностранной литературы. И даже при таком раскладе она уступила только сейчас. Тоже мне достижение.
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28.12.2020 14:05 Ответить
С таким же успехом можно гордиться, что украинцы предпочли смотреть кино в кинотеатрах на украинском или слушать радио преимущественно на украинском, а квоты и ограничения тут вовсе не при чем, ага.
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28.12.2020 14:06 Ответить
ідеально би було заборонити "язик", як москалі свого часу забороняли мову.... Чесно і справедливо би було, якби і в Україні сьогодні вбивали за "язик" так само, як і кацапня вбиває за мову на Донбасі!

але кому я тут це розписую?...
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28.12.2020 14:24 Ответить
Вбий в собі москаля.
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28.12.2020 15:28 Ответить
просто русские книги исчезли из продажи.
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29.12.2020 05:11 Ответить
Хотел бы я посмотреть статистику посещения по странам, например на флибусте.
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30.12.2020 06:24 Ответить
 
 