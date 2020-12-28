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Организатор о возвращении шляпы на Софийскую площадь: "Думаю, что уже будет без претензий"

Организатор о возвращении шляпы на Софийскую площадь:

Основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий считает, что возвращение на Софийскую площадь конструкции в виде шляпы, которую ранее сняли с верхушки главной елки в Киеве, не будет вызывать претензий.

Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что уже будет без претензий. Самое главное, мне кажется, мало кто интересовался самой сутью темы, концепции - поэтому так получилось. А на самом деле, ничего столь плохого не было, чтобы делать такое противостояния. Я думаю, просто тяжелый год был. Люди, как спичка, загорались от любого вопроса. Все пройдет и будет хорошо", - добавил Добруцкий.

Он отметил, что идея растянуть праздничной городок на несколько километров, сделав много развлекательных зон и арт-объектов, оправдала себя и с точки зрения интереса, и из соображений безопасности для здоровья.

"Семь лет я занимаюсь елкой - еще столько людей не было, чтобы целенаправленно прошли все локации, прогулялись на свежем воздухе. Поэтому эта идея хорошая, развивать в дальнейшем нужно этот маршрут, и больше надо спонсорских капиталовложений, чтобы он был такой сказочный и интересный", - говорит организатор.

Всего в Киеве есть три ключевые праздничные зоны и, соответственно, три елки: возле Арки Дружбы народов - "Хрустальный дворец", на Подоле - "Петриковская роспись" и на Софийской площади "Сказочный лес".

Как сообщалось, конструкцию в виде шляпы, которую ранее сняли с верхушки главной елки в Киеве, вернули на Софийскую площадь.

Напомним, за несколько дней до открытия главной елки в Киеве с ее верхушки сняли конструкцию в виде шляпы. Заменить ее на звезду решили организаторы после критики в сети и среди духовенства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Харькове сделали елку из более 1000 автомобилей, установив рекорд. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Киев (25588) елка (181)


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Топ комментарии
+6
С этой шляпой Киев носится как с "торбой писаной". Получается у города других проблем нет. Или у кого-то просто здравого смысла и мозгов
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28.12.2020 12:19
+5
при слові "шапка"десь напрягся вітьок януковічь
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28.12.2020 12:52
+4
зелена шляпа як символ нової влади..
шляпа "по фєнє"))
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28.12.2020 12:17
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зелена шляпа як символ нової влади..
шляпа "по фєнє"))
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28.12.2020 12:17 Ответить
ви дальтонік?
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28.12.2020 12:31 Ответить
це не колір, це - приналежність
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28.12.2020 15:26 Ответить
Шляпа колдуна та сама ялина не є християнськими символами і тому не можуть використовуватись в святкуванні Нового Року в християнський країні. Книга про Гаррі Поттера до якої відсилає нас шляпа колдуна, є книгою шкідливою з точки зору церкви, бо в ній наводяться частини реальних магічних рітуалів чорної магії і ці книги є фактично рекламою різноманітних язичницьких ритуалів та магічних обрядів за які церква в середні віка спалювала на вогнищах Святої інквізиції.

На Алтае ели всегда были удивительной красоты. Стройные, как стрелы. Ель издревле у тюрков считалась священным деревом. Ее «пускали» в дом. В ее честь устраивали праздники еще три-четыре тысячи лет назад, тогда, когда люди поклонялись языческим богам.
Праздник сперва посвящался Йер-су, который жил в центре Земли - в месте отдыха божеств и духов.
Рядом с Йер-су был Ульгень, старик с густой белой бородой. Люди всегда видели его в богатом красном кафтане. Ульгень был главой светлых духов. Он восседал на золотом престоле в золотом подземном дворце с золотыми подземными воротами. Солнце и луна подчинялись ему.
Праздник ели наступал в самый разгар зимы - 25 декабря. Тогда день побеждал ночь. И солнце чуть дольше прежнего оставалось над землей. Люди молились Ульгеню, благодарили его за возвращенное солнце. А чтобы молитва была услышана, украшали ель - любимое дерево Ульгеня. Ее приносили в дом, к ветвям привязывали яркие ленточки, рядом складывали подарки.
Всю ночь веселились по случаю победы солнца над тьмой. Всю ночь приговаривали: «Корачун, Корачун». Праздник так и назывался Корачун - на древнетюркском языке это слово означало «пусть убывает»…
Пусть убывает ночь и прибывает день.
Вокруг елки до утра водили хоровод, который называли «индербай»: люди вставали в круг, символизирующий солнце. Так они звали небесное светило вернуться. Все верили, что самое сокровенное желание, загаданное в ту ночь, непременно сбудется.
И верно, Ульгень ни разу не ответил отказом, ни разу в жизни не подвел: после праздника ночь всегда шла на убыль, а красное солнце все дольше и дольше оставалось на небе.
Ель назвали «деревом Ульгеня». Она связывала мир людей с подземным миром божеств и духов. Ель, словно стрела, указывала Ульгеню путь наверх… Отсюда название «ёл», что по-тюркски так и будет «дорога», «путь».
Вот откуда имя у дерева!
Столько веков прошло, а древний праздник не забылся. Сегодня это всем известный праздник новогодней елки! Ульгень, правда, получил новое имя - Дед Мороз, но его роль на празднике и его одежда остались прежними.
По-прежнему водят хоровод вокруг елки. И никто ни о чем не догадывается… А между прочим, кафтан, шапка, кушак, валенки, то есть одежда Деда Мороза, - из гардероба древних тюрков. Точно в такой одежде ходили они. Археологи доказали это с безупречной точностью.
Ульгень, как говорят предания, иногда менял свой облик. Тогда его называли Эрлик. Впрочем, возможно, Эрлик был братом Ульгеня… Сейчас трудно докопаться до истины, столько веков прошло. Наверное, это и не так важно.
Куда важнее другое. У древних тюрков Ульгень и Эрлик являли собой добро и зло, свет и тьму. Поэтому 25 декабря все, даже самые злые, люди были добрыми и щедрыми. В том числе и Эрлик, символ зла. Он в этот день приносил в торбе подарки. И дети искали его. Они ходили с песнями и колядовали. (Слово «коляда» тюркское, дословно оно переводится так - «вымаливай благополучие».)
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28.12.2020 12:36 Ответить
Організатор про повернення капелюха на Софійську площу: "Гадаю, що вже буде без претензій" - Цензор.НЕТ 448
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28.12.2020 12:43 Ответить
Припадочный, а Новый Год - это христианский праздник?
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28.12.2020 16:18 Ответить
История с этой шляпой-это такая "шляпа".
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28.12.2020 12:19 Ответить
С этой шляпой Киев носится как с "торбой писаной". Получается у города других проблем нет. Или у кого-то просто здравого смысла и мозгов
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28.12.2020 12:19 Ответить
Скандал - тоже реклама! А по факультетам она распределяет?
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28.12.2020 12:22 Ответить
на зе-вавку эту шляпу наденьте клоуны.
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28.12.2020 12:24 Ответить
На фєнє ;шляпа;- статевий член.
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28.12.2020 12:24 Ответить
чим мені подобаються порошкообразні, це тим шо вони на фєні розмовляють.
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28.12.2020 12:33 Ответить
Це тобі слово "порохоботи" внтернет-перекладач переклав як "порошкообразні"?
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28.12.2020 12:46 Ответить
порохоботи - це ті, шо на зарплатні. А всі інші -порошкообразні створіння, які хочуть припасти до гетьманської дупи, але їх не допускають.
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28.12.2020 13:04 Ответить
Не суди по себе.
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28.12.2020 14:07 Ответить
Недолуге, та ще й не грамотне!
В українській мові частина слова "- образне" в значенні схоже перекладається як "-подібне".
В якому регіоні українську мову вивчало?
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28.12.2020 14:48 Ответить
мені пофіг на твою думку, набутилка
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28.12.2020 15:56 Ответить
За образи летиш до спаму
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28.12.2020 16:57 Ответить
ШО таке, обідєлось, кацапське непорозуміння
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28.12.2020 17:04 Ответить
Якщо духовенство критикувало, хай би і оплачувало все свято. Не найбідніша контора.
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28.12.2020 12:32 Ответить
тоді тобі до ялинки вави - кусочке счастя
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28.12.2020 12:35 Ответить
мені є куди сходити і без Києва. То ж бюджет столиці
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28.12.2020 15:57 Ответить
дыйсно з цим капелюхом наробили багато галасу з нічого. Вчора особисто пішов подивився. Ялинка дуже красива. Такої ще не було. І біля капелюха дотепне стілець у вигляді трону поставили, тепер на ньому всі безперевно фотографуються. Подивився що біля Рошену..теж креативно підійши і красиво зробили...і теж на ковзанці натовп
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28.12.2020 12:35 Ответить
а шо там з ковзанкою від шостого брауні ?
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28.12.2020 12:36 Ответить
тас ще не був і не дивився....Але якщо глянути по відео, то офшорнік, звичайно краще зробив. Біля Рошену навіть постійно через певні інтервали машина лід чистить. І відео трансляція на стіни дуже креативно і красиво
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28.12.2020 12:42 Ответить
Це спецоперація по заманюванню в Україну Януковича. От тільки з цим Бубочкою неясно чи для того щоб посадити Яника в крісло президента чи щоб просто посадити.
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28.12.2020 12:37 Ответить
Посадить этого долбозвона на очко в отхожее место бабы мокрыны в огороде, надеть сверху данную шляпу и хай кукарекает, мудыло.
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28.12.2020 12:48 Ответить
самий тупий організатор де вони беруться ялинка жива повинна бути як раніше, а не як януковіча мертва і її не видно запахі від ялинки повинні бути ,а не вонь добруцького
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28.12.2020 12:48 Ответить
при слові "шапка"десь напрягся вітьок януковічь
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28.12.2020 12:52 Ответить
Организатор о возвращении шляпы на Софийскую площадь: "Думаю, что уже будет без претензий" - Ага, "хужє нібудєт", намазуйте шляпу на хліб.
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28.12.2020 12:53 Ответить
Я бы этих массовиков-затейников на баржу-и затопить посреди Днепра.
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28.12.2020 12:54 Ответить
Якщо цьому Добруцькому натягнути на маківку гандін він погодитьтся з такою концепцією?
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28.12.2020 12:59 Ответить
Напяльте эту шляпу на "офис дерьмака и презелдента". Это претензия.
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28.12.2020 13:17 Ответить
Шляпа какая-то гандонисто-эрегированная, дизайнер нехило нюхнул, когда создавал ЭТО.
.
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28.12.2020 13:35 Ответить
Вот именно "натовп", и все без масок, так зачем тогда локДаун???
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28.12.2020 13:44 Ответить
а чому так вороги приникують сам смисл ? причіпили б будьоновку і всьо
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28.12.2020 13:48 Ответить
Возьми шляпу и ди колядуй.. Авось наколядуешь мамке и папке.. Или уде науолядовал?
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28.12.2020 13:59 Ответить
За такую шляпу можно нехило с ноги отхватить вместо денег и конфет.
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28.12.2020 14:28 Ответить
Добруцькі правлять бал в Україні, тільки не Українські. Самогубча нація, як була, так і є.
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28.12.2020 19:43 Ответить
шляпа - это страшная зрада. уууу.
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29.12.2020 05:10 Ответить
Тобто, клепки таки не вистачило зрозуміти, що йому взагалі НЕ МІСЦЕ біля Софії. Тим більше, що є ІНШІ локації.
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29.12.2020 13:53 Ответить
 
 