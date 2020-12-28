Организатор о возвращении шляпы на Софийскую площадь: "Думаю, что уже будет без претензий"

Основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий считает, что возвращение на Софийскую площадь конструкции в виде шляпы, которую ранее сняли с верхушки главной елки в Киеве, не будет вызывать претензий.

Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что уже будет без претензий. Самое главное, мне кажется, мало кто интересовался самой сутью темы, концепции - поэтому так получилось. А на самом деле, ничего столь плохого не было, чтобы делать такое противостояния. Я думаю, просто тяжелый год был. Люди, как спичка, загорались от любого вопроса. Все пройдет и будет хорошо", - добавил Добруцкий.

Он отметил, что идея растянуть праздничной городок на несколько километров, сделав много развлекательных зон и арт-объектов, оправдала себя и с точки зрения интереса, и из соображений безопасности для здоровья.

"Семь лет я занимаюсь елкой - еще столько людей не было, чтобы целенаправленно прошли все локации, прогулялись на свежем воздухе. Поэтому эта идея хорошая, развивать в дальнейшем нужно этот маршрут, и больше надо спонсорских капиталовложений, чтобы он был такой сказочный и интересный", - говорит организатор.

Всего в Киеве есть три ключевые праздничные зоны и, соответственно, три елки: возле Арки Дружбы народов - "Хрустальный дворец", на Подоле - "Петриковская роспись" и на Софийской площади "Сказочный лес".

Как сообщалось, конструкцию в виде шляпы, которую ранее сняли с верхушки главной елки в Киеве, вернули на Софийскую площадь.

Напомним, за несколько дней до открытия главной елки в Киеве с ее верхушки сняли конструкцию в виде шляпы. Заменить ее на звезду решили организаторы после критики в сети и среди духовенства.

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