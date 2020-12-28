Организатор о возвращении шляпы на Софийскую площадь: "Думаю, что уже будет без претензий"
Основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий считает, что возвращение на Софийскую площадь конструкции в виде шляпы, которую ранее сняли с верхушки главной елки в Киеве, не будет вызывать претензий.
Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что уже будет без претензий. Самое главное, мне кажется, мало кто интересовался самой сутью темы, концепции - поэтому так получилось. А на самом деле, ничего столь плохого не было, чтобы делать такое противостояния. Я думаю, просто тяжелый год был. Люди, как спичка, загорались от любого вопроса. Все пройдет и будет хорошо", - добавил Добруцкий.
Он отметил, что идея растянуть праздничной городок на несколько километров, сделав много развлекательных зон и арт-объектов, оправдала себя и с точки зрения интереса, и из соображений безопасности для здоровья.
"Семь лет я занимаюсь елкой - еще столько людей не было, чтобы целенаправленно прошли все локации, прогулялись на свежем воздухе. Поэтому эта идея хорошая, развивать в дальнейшем нужно этот маршрут, и больше надо спонсорских капиталовложений, чтобы он был такой сказочный и интересный", - говорит организатор.
Всего в Киеве есть три ключевые праздничные зоны и, соответственно, три елки: возле Арки Дружбы народов - "Хрустальный дворец", на Подоле - "Петриковская роспись" и на Софийской площади "Сказочный лес".
Как сообщалось, конструкцию в виде шляпы, которую ранее сняли с верхушки главной елки в Киеве, вернули на Софийскую площадь.
Напомним, за несколько дней до открытия главной елки в Киеве с ее верхушки сняли конструкцию в виде шляпы. Заменить ее на звезду решили организаторы после критики в сети и среди духовенства.
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шляпа "по фєнє"))
На Алтае ели всегда были удивительной красоты. Стройные, как стрелы. Ель издревле у тюрков считалась священным деревом. Ее «пускали» в дом. В ее честь устраивали праздники еще три-четыре тысячи лет назад, тогда, когда люди поклонялись языческим богам.
Праздник сперва посвящался Йер-су, который жил в центре Земли - в месте отдыха божеств и духов.
Рядом с Йер-су был Ульгень, старик с густой белой бородой. Люди всегда видели его в богатом красном кафтане. Ульгень был главой светлых духов. Он восседал на золотом престоле в золотом подземном дворце с золотыми подземными воротами. Солнце и луна подчинялись ему.
Праздник ели наступал в самый разгар зимы - 25 декабря. Тогда день побеждал ночь. И солнце чуть дольше прежнего оставалось над землей. Люди молились Ульгеню, благодарили его за возвращенное солнце. А чтобы молитва была услышана, украшали ель - любимое дерево Ульгеня. Ее приносили в дом, к ветвям привязывали яркие ленточки, рядом складывали подарки.
Всю ночь веселились по случаю победы солнца над тьмой. Всю ночь приговаривали: «Корачун, Корачун». Праздник так и назывался Корачун - на древнетюркском языке это слово означало «пусть убывает»…
Пусть убывает ночь и прибывает день.
Вокруг елки до утра водили хоровод, который называли «индербай»: люди вставали в круг, символизирующий солнце. Так они звали небесное светило вернуться. Все верили, что самое сокровенное желание, загаданное в ту ночь, непременно сбудется.
И верно, Ульгень ни разу не ответил отказом, ни разу в жизни не подвел: после праздника ночь всегда шла на убыль, а красное солнце все дольше и дольше оставалось на небе.
Ель назвали «деревом Ульгеня». Она связывала мир людей с подземным миром божеств и духов. Ель, словно стрела, указывала Ульгеню путь наверх… Отсюда название «ёл», что по-тюркски так и будет «дорога», «путь».
Вот откуда имя у дерева!
Столько веков прошло, а древний праздник не забылся. Сегодня это всем известный праздник новогодней елки! Ульгень, правда, получил новое имя - Дед Мороз, но его роль на празднике и его одежда остались прежними.
По-прежнему водят хоровод вокруг елки. И никто ни о чем не догадывается… А между прочим, кафтан, шапка, кушак, валенки, то есть одежда Деда Мороза, - из гардероба древних тюрков. Точно в такой одежде ходили они. Археологи доказали это с безупречной точностью.
Ульгень, как говорят предания, иногда менял свой облик. Тогда его называли Эрлик. Впрочем, возможно, Эрлик был братом Ульгеня… Сейчас трудно докопаться до истины, столько веков прошло. Наверное, это и не так важно.
Куда важнее другое. У древних тюрков Ульгень и Эрлик являли собой добро и зло, свет и тьму. Поэтому 25 декабря все, даже самые злые, люди были добрыми и щедрыми. В том числе и Эрлик, символ зла. Он в этот день приносил в торбе подарки. И дети искали его. Они ходили с песнями и колядовали. (Слово «коляда» тюркское, дословно оно переводится так - «вымаливай благополучие».)
В українській мові частина слова "- образне" в значенні схоже перекладається як "-подібне".
В якому регіоні українську мову вивчало?
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