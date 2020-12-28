В Восточной Европе происходит сдвиг на Запад, потому что Путин становится все более токсичным, - Доброхотов

Кремль ожесточает свои отношения с США, а Путин становится все более токсичным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "ДОМ" заявил журналист и главред The Insider Роман Доброхотов.

По словам журналиста, в Восточной Европе происходит сдвиг в сторону Европы, в сторону европейской интеграции и расторжение прежних связей с Кремлем.

"Здесь есть много причин. Одна из них потому, что Путин ставится все более и более токсичен, простите за каламбур, в том числе и из-за ситуации с Навальным. Но и не только, потому что Кремль ожесточает свои отношения и с Соединёнными Штатами. Сейчас мы видим кибератаки возобновились после победы Байдена", - отметил Доброхотов.

"Раньше, когда Путин пытался сидеть на двух стульях и сжимал внутри гайки, но при этом старался заигрывать с европейцами, было проще таким странам как Румыния, Болгария, Балканы. Они заявляли и одновременно пророссийскую и прозападную политику. Но сейчас мы видим, что во всех этих регионах, особенно активно мы видим и в Болгарии, и во всех Балканских странах включая даже Сербию, которая была самой лояльной страной Кремлю. Мы видим, что там происходит сильное охлаждение. Это связано, конечно, не конкретно с Путиным. То есть не то, что какие-то русофобы появились или что-то, а именно политика Кремля довольно агрессивная и, честно говоря, прямолинейная и глупая. Она вызывает естественно отторжение" - добавил он.

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