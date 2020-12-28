В Восточной Европе происходит сдвиг на Запад, потому что Путин становится все более токсичным, - Доброхотов
Кремль ожесточает свои отношения с США, а Путин становится все более токсичным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "ДОМ" заявил журналист и главред The Insider Роман Доброхотов.
По словам журналиста, в Восточной Европе происходит сдвиг в сторону Европы, в сторону европейской интеграции и расторжение прежних связей с Кремлем.
"Здесь есть много причин. Одна из них потому, что Путин ставится все более и более токсичен, простите за каламбур, в том числе и из-за ситуации с Навальным. Но и не только, потому что Кремль ожесточает свои отношения и с Соединёнными Штатами. Сейчас мы видим кибератаки возобновились после победы Байдена", - отметил Доброхотов.
"Раньше, когда Путин пытался сидеть на двух стульях и сжимал внутри гайки, но при этом старался заигрывать с европейцами, было проще таким странам как Румыния, Болгария, Балканы. Они заявляли и одновременно пророссийскую и прозападную политику. Но сейчас мы видим, что во всех этих регионах, особенно активно мы видим и в Болгарии, и во всех Балканских странах включая даже Сербию, которая была самой лояльной страной Кремлю. Мы видим, что там происходит сильное охлаждение. Это связано, конечно, не конкретно с Путиным. То есть не то, что какие-то русофобы появились или что-то, а именно политика Кремля довольно агрессивная и, честно говоря, прямолинейная и глупая. Она вызывает естественно отторжение" - добавил он.
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Коротко и ясно.
Источник: https://censor.net/ru/n3239386
Профан. В компьютеры по всему США проникали в течении многих месяцев.
о какой то роли армии и флота и говорить уже не стоит.если надо-набирают наемничков из тех же кизячков,бывших ментов и сидельцев...
https://ru-compromat.livejournal.com/208005.html
У вас на роісі нормальних не буває.
В Беларуси ещё можно - надо ж как-то уничтожить "БелАЗ", "МАЗ", "МТЗ", "Атлант" и прочих конкурентов...
Только шоб в остальную Европу не совался. Попробовал бы Путин позволить себе подобные вольности (как в Украине), например, в странах Балтии - в один момент оказался бы насаженным на верхний луч звезды Спасской башни Кремля.