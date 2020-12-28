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В Восточной Европе происходит сдвиг на Запад, потому что Путин становится все более токсичным, - Доброхотов

В Восточной Европе происходит сдвиг на Запад, потому что Путин становится все более токсичным, - Доброхотов

Кремль ожесточает свои отношения с США, а Путин становится все более токсичным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "ДОМ" заявил журналист и главред The Insider Роман Доброхотов.

По словам журналиста, в Восточной Европе происходит сдвиг в сторону Европы, в сторону европейской интеграции и расторжение прежних связей с Кремлем.

"Здесь есть много причин. Одна из них потому, что Путин ставится все более и более токсичен, простите за каламбур, в том числе и из-за ситуации с Навальным. Но и не только, потому что Кремль ожесточает свои отношения и с Соединёнными Штатами. Сейчас мы видим кибератаки возобновились после победы Байдена", - отметил Доброхотов.

"Раньше, когда Путин пытался сидеть на двух стульях и сжимал внутри гайки, но при этом старался заигрывать с европейцами, было проще таким странам как Румыния, Болгария, Балканы. Они заявляли и одновременно пророссийскую и прозападную политику. Но сейчас мы видим, что во всех этих регионах, особенно активно мы видим и в Болгарии, и во всех Балканских странах включая даже Сербию, которая была самой лояльной страной Кремлю. Мы видим, что там происходит сильное охлаждение. Это связано, конечно, не конкретно с Путиным. То есть не то, что какие-то русофобы появились или что-то, а именно политика Кремля довольно агрессивная и, честно говоря, прямолинейная и глупая. Она вызывает естественно отторжение" - добавил он.

Читайте: В некоторых постсоветских странах Кремль управляет местными политиками как марионетками, - шеф-редактор The Insider Доброхотов

Автор: 

Европа (1874) путин владимир (31345) россия (95725) Евросоюз (17168) Доброхотов Роман (7)


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Топ комментарии
+9
Путин -***** !!!
Коротко и ясно.
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28.12.2020 12:20
+7
Квітнуть, в усій красі "Русского мира" ,з непідмитими дупами!!)))
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28.12.2020 12:25
+5
Лайно стає лайновіше, а дерьмо- дерьмовіше !!!)))
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28.12.2020 12:24
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Путин -***** !!!
Коротко и ясно.
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28.12.2020 12:20 Ответить
В Восточной Европе происходит сдвиг на Запад, потому что Путин становится все более токсичным, - Доброхотов - Цензор.НЕТ 6876
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28.12.2020 12:23 Ответить
Войско взбунтовалось! Говрят царь не настоящий!
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28.12.2020 15:18 Ответить
Доброхотов очередной сраный нострадамус а пока седьмой год и Крым и Донбасс процветают под двуглавой курицей
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28.12.2020 12:23 Ответить
Квітнуть, в усій красі "Русского мира" ,з непідмитими дупами!!)))
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28.12.2020 12:25 Ответить
А ми радіємо бо воно вже не наше...Ой яка радісна новина!
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28.12.2020 12:44 Ответить
Лайно стає лайновіше, а дерьмо- дерьмовіше !!!)))
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28.12.2020 12:24 Ответить
йожыг,куда реверс? шо теперь,италия на парашку газы гонит?
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28.12.2020 12:54 Ответить
так реверс куды?путь не италия,пусть страны балтии
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28.12.2020 13:14 Ответить
кибератаки возобновились после победы Байдена"
Источник: https://censor.net/ru/n3239386

Профан. В компьютеры по всему США проникали в течении многих месяцев.
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28.12.2020 12:34 Ответить
Тільки кремлівське ху@ло могло очікувати, що після розв'язування війни до нього потягнуться з усіх сторін.
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28.12.2020 12:35 Ответить
Очень хорошая тенденция. Подальше от орды ! Мокшанские имперцы тащат мир назад в средневековье , и это стало очевидным.
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28.12.2020 12:36 Ответить
Давайте определимся : Восточная Европа - это территория между рекой Дон и Уральским хребтом. К ней относится часть РФ и европейская часть Казахстана, по площади не уступающая Франции. А "Восточноевропейские государства" - это российский имперский миф, который следует забыть.
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28.12.2020 12:37 Ответить
Гриша,задолго до вашего рождения сложился устойчивый раздел континента в общественном сознании и география здесь ни при чем. "Европой" продолжали считать старую ,классическую Европу ,известную миру со времен "греческих" . По мере продвижения европейской культуры на восток, к ней присоединялись новые земли,их то и стали именовать Восточной Европой. Московию - страну с преобладающим тюрским и угро-финским населением,в их число не вносили. Азиаты они и ничего не поделаешь.
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28.12.2020 13:07 Ответить
А у нас народ особенный, тупее всех тупых, прокремлевское опзжо в три раза опережает проукраинский "Голос", и не последнюю роль здесь играет шоколад.
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28.12.2020 12:44 Ответить
Уж не кто такой Доброхотов и почему он стал так часто мелькать, только как политолог он полный ноль - у России никогда и не было союзников, еще Николай второй об этом говорил, что у России два союзника - армия и флот и с тех пор ничего не изменилось.
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28.12.2020 12:45 Ответить
фиг там...теперь у раиськи союзники менты и провокаторы,типа кизячков .
о какой то роли армии и флота и говорить уже не стоит.если надо-набирают наемничков из тех же кизячков,бывших ментов и сидельцев...
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28.12.2020 12:52 Ответить
Та че, он додон вообще в Москву переехал, надеюсь навсегда
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28.12.2020 12:45 Ответить
Когда-то блогер Доброхотов был "анонимным другом милиции".

https://ru-compromat.livejournal.com/208005.html

У Східній Європі відбувається зсув на Захід, бо Путін стає дедалі токсичнішим, - Доброхотов - Цензор.НЕТ 1032
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28.12.2020 12:47 Ответить
А ніхто тут ним особливо не зачаровується.
У вас на роісі нормальних не буває.
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28.12.2020 13:02 Ответить
Раньше он был обычным блогером-клоуном, каких сотни. Западные кураторы основательно переделали ему имидж. Теперь у него всегда суровый выпученный взгляд, явно переигрывает.

У Східній Європі відбувається зсув на Захід, бо Путін стає дедалі токсичнішим, - Доброхотов - Цензор.НЕТ 7965
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28.12.2020 13:08 Ответить
І що? Гризіться там між собою, це ваші справи.
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28.12.2020 13:09 Ответить
Дело в том что считается что он давно живет в Украине.
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28.12.2020 13:13 Ответить
У Східній Європі відбувається зсув на Захід, бо Путін стає дедалі токсичнішим, - Доброхотов - Цензор.НЕТ 6426
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28.12.2020 12:49 Ответить
Украине не светят ни НАТО, ни ЕЭС - там понимают, что между ними и РФ должно быть некое пространство вроде буферной зоны (как кранец между причалом и бортом судна), где они могли бы при желании безопасно для себя "пободаться". Украина за без малого 30 лет воровства и коррупции так и не состоялась, как суверенное независимое государство, не приобрела статус игрока на мировой арене, стала объектом чужих игр, потому её, как беднейшее европейское пока ещё государство, и назначили на эту постыдную роль. Путину позволяют резвиться в Украине: захотел Крым оттяпать - на, захотел в сепаратизм поиграться - на...
В Беларуси ещё можно - надо ж как-то уничтожить "БелАЗ", "МАЗ", "МТЗ", "Атлант" и прочих конкурентов...
Только шоб в остальную Европу не совался. Попробовал бы Путин позволить себе подобные вольности (как в Украине), например, в странах Балтии - в один момент оказался бы насаженным на верхний луч звезды Спасской башни Кремля.
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28.12.2020 12:52 Ответить
А мені здається що по цілому глобусу народ зрозумів що його дурить бригада клоунів. Приковують увагу до всяких там " надважливих суперечок" ,а тим часом залазять у кишеню,відбирають власність,права і поволі обплутують кайданами!
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28.12.2020 13:02 Ответить
Везде есть знать и чернь, и знати не чуждо желание нахлобучить чернь. Но в продвинутых странах знать помнит, что чернь во время бунта беспощадна, потому знать умиротворяет чернь, не доводя до бунтов. Наша же знать ещё живет жизнью "непуганых медведей", без кровопускания никак не обойтись.
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28.12.2020 14:49 Ответить
Lezut raska i strani Baltiji,dumajete na vyborax netu tut ix poderzyvajucije partiji,tolko tut liudi negolosujet za takije i vsegda tak bylo s 1991 goda.Litve vot byli vibori ,tak vse partiji beri liubuju iz nix, vse proevropejskije,pro natovskije i vse protiv raski popali v sejm.Drugix tut nevybyrajet
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28.12.2020 13:24 Ответить
***** "новичком" сильно пованивает.
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28.12.2020 13:00 Ответить
благодаря укр. блогерам мы в ордло прозрели (Карпов, Хунта, укр. не расея, Мыкола рушниця)
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28.12.2020 14:30 Ответить
 
 