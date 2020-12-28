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Рада и правительство наработали большой законопроект об установлении в Украине "честного" прожиточного минимума, - "слуга народа" Третьякова

Рада и правительство наработали большой законопроект об установлении в Украине

Руководитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, что парламент совместно с правительством наработали большой законопроект о возвращении в домохозяйства уплаченных налогов в размере прожиточного минимума на каждое удерживаемое лицо.

Об этом она сообщила во время пресс-конференции 28 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Центровая реформа и вообще та, которая совершенно изменит лицо социальной политики в Украине, - это должно быть возвращение в домохозяйства уплаченных налогов на размер прожиточного минимума на каждое удерживаемое лицо. Это очень сложная реформа и касается того, что совсем меняется финансовая политика относительно госбюджета, финансирования местных органов самоуправления. Чтобы ее провести, необходимо подключение центральных органов исполнительной власти", - объяснила она.

По словам Третьяковой, совместно с Министерством соцполитики и премьер-министром подготовлен план законодательных работ на следующий год, и указанная реформа является одной из основных.

"Собственно, размер прожиточных минимума - это то, чем занимался комитет на протяжении года своей работы: мы провели комитетские и парламентские слушания, и они вывелись в большой, на 500 страниц сравнительной таблицы, законопроект №3515, который сейчас дорабатывают центральные органы исполнительной власти. И я надеюсь, что мы установим наконец-то в Украине честный прожиточный минимум", - сказала Третьякова.

Вместе с тем политик обратила внимание на то, что "бюджетный" и "честный" прожиточные минимумы до сих пор постоянно отличаются в Украине и "в бюджете использовалась заниженная величина".

"Во время утверждения бюджета на 2021 год комитет активно работал над тем, чтобы уменьшить разницу между этими прожиточными минимумами, и законопроект №3515 декларирует, что в прожиточном минимуме есть основная физическая суть - это себестоимость проживания одного человека в домохозяйстве или семье. И вот это проживание - это то, на что государство не может накладывать налоги или же, если она их накладывает, то они должны вернуться в семью. И когда мы говорим о налогообложении домохозяйстве то речь идет не о дополнительном налоге, а о том, что государство должно обеспечить прожиточный минимум каждому гражданину", - добавила Третьякова.

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Автор: 

ВР (29264) Кабмин (14031) прожиточный минимум (181) Третьякова Галина (118)


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Топ комментарии
+5
ну эта точно все зачестнит...начнет с низкосортных детей .
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28.12.2020 12:37
+3
Це щось нове-"чесний прожитковий мінімум"!! Це часом не реальний прожитковий мінімум ???)))
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28.12.2020 12:39
+3
А , это та, которая переживает и заботится: У получателей соцпомощи рождаются дети "низкого качества", которые "тоже садятся на государственные средства", - "слуга народа" Третьякова./ Зарплата в 32-25 тыс. для депутата - это слишком мало, - "слуга народа" Третьякова
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28.12.2020 12:41
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ну эта точно все зачестнит...начнет с низкосортных детей .
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28.12.2020 12:37 Ответить
Це щось нове-"чесний прожитковий мінімум"!! Це часом не реальний прожитковий мінімум ???)))
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28.12.2020 12:39 Ответить
Це наверно такий минимум,шоб концы не отдать.
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28.12.2020 12:54 Ответить
"Це часом не реальний прожитковий мінімум ???" - Нет.
Вам же написали "чесний прожитковий мінімум". Наверное что-то среднее между "прожитковий мінімум" и "реальний прожитковий мінімум". Но это не точно....
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28.12.2020 14:57 Ответить
"честного" - кавычки более, чем уместны...
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28.12.2020 12:40 Ответить
эта неполноценная, уверен, считает его завышенным
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28.12.2020 15:46 Ответить
Я думаю, це щось біля 4000 тис. баксів. Економічний прорив, закінчення війни, дороги, все це закономірно призвело до збільшення прожиткового мінімуму. У 2019 році мені виборці зелі казали, що так і буде, а я не повірив
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28.12.2020 12:40 Ответить
Дарма, 73%-овий лохторат, це дуже "мудрий нарід" !!!)))
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28.12.2020 12:42 Ответить
Реальним критерієм оцінки дій уряда є рівень життя народа,всього народа ,а не окремих осіб чи груп осіб !!))
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28.12.2020 12:40 Ответить
А , это та, которая переживает и заботится: У получателей соцпомощи рождаются дети "низкого качества", которые "тоже садятся на государственные средства", - "слуга народа" Третьякова./ Зарплата в 32-25 тыс. для депутата - это слишком мало, - "слуга народа" Третьякова
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28.12.2020 12:41 Ответить
Баба с лицом и мыслями "штандартенфюрера СС" - и "честный"(!) прожиточный минимум
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28.12.2020 12:43 Ответить
Не может быть! В лучшем для нее случае унтершарфюрер из корпуса SS Totenkopf (мертвая голова), из которого комплектовался состав концентрационных лагерей.
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28.12.2020 13:05 Ответить
У нас к прожиточному минимуму привязаны в тч штрафы, налоги и многое другое, помимо ЗП. готовьте пояса...
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28.12.2020 12:46 Ответить
НЕПРАВДА. ОНИ ПРИВЯЗАНЫ К НЕОПОДАТКОВОМУ МИНИМУМУ = 17.5 Гр
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28.12.2020 19:47 Ответить
Может в Германиях к 17,5, а у нас не так. Пример- ставка единого налога 1 группы и тд.
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29.12.2020 09:16 Ответить
Ну ну слыша Вашу дурь можно ожидать только дурь
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28.12.2020 12:47 Ответить
Сомневаюсь, что хоть что-то от этой жабоподобной упырихи может быть честным.
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28.12.2020 12:48 Ответить
Кто-то помнит фильм "Матильда" об одной девочке с особыми способностями, который снял Дэннни Де Вито? Так вот, там была диретрисса школы, с которой скопирована эта кацапская и ЗЕлупленная сволочь третьякова.
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28.12.2020 12:53 Ответить
Рада й уряд напрацювали великий законопроєкт про встановлення в Україні "чесного" прожиткового мінімуму, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 2746
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28.12.2020 13:00 Ответить
Ты такая умная?
Так для начала дай определение "домохозяйству"!
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28.12.2020 12:57 Ответить
Надеюсь в этот раз никто не успеет убежать
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28.12.2020 12:57 Ответить
А чи не можна замість того,щоб видумувати всяку фігню на 500 сторінок,просто прийняти закон,за яким мінімальна зарплата буде 100 гривень за годину?Чому б не визначити мінімальний бар'єр оплати,заходити за який,буде заборонено законом?
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28.12.2020 13:19 Ответить
А прожиточный минимум установить, как средний уровень расходов Депутата ВР.
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28.12.2020 13:29 Ответить
"Слуга народа" Третьякова, и слово Честный - понятия абсолютно несовместимые.....
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28.12.2020 14:14 Ответить
"Честного" в ковычках?
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28.12.2020 15:04 Ответить
 
 