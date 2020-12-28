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Новости Коронавирус и карантин
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С апреля 2021 года будем потихоньку возвращаться к привычному ритму жизни, - Ляшко

С апреля 2021 года будем потихоньку возвращаться к привычному ритму жизни, - Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина начнет возвращаться к привычному ритму жизни в апреле 2021 года, однако полностью от противоэпидемических ограничений отказываться не будут.

Об этом Ляшко заявил в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"У меня такие прогнозы, сейчас есть ощущение, что мы с апреля (2021. - Ред.) будем потихоньку возвращаться к привычному для нас ритму жизни. Мы не избавимся полностью от противоэпидемических ограничений и таких жестких карантинов, которые мы сегодня отмечаем", - отметил Ляшко.

Главный санврач также ответил, насколько реально появление новых штаммов.

"Коронавирус с момента его обнаружения уже имеет около 12 тыс. мутаций. Это ожидаемое явление для эпидемиологов и вирусологов. Больше всего мне бы хотелось, чтобы рядом с эпидемией коронавирусной болезни не началась вспышка какой-то другой инфекционной болезни, а их огромное количество. Если начнется микс-инфекция, будет достаточно сложно реагировать. Я имею в виду дифтерию, корь, краснуху - вещи, которые могут начаться, если люди будут пренебрегать иммунопрофилактикой", - объяснил Ляшко.

Читайте: Вакцину от COVID-19 при нужной температуре смогут хранить украинские частные фармацевтические компании, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Одразу після параду до Першої Річниці Карантину!
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28.12.2020 12:42
+3
Я думаю, це повідомлення потрібно буде повторити 1 квітня. Влада все ж таки сформована з 95-кварталу і повинна веселити країну, як вони це роблять в усьому світі, в тому числі і в рф
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28.12.2020 12:44
+2
Снова на сцену - бренчать по пианине без рук? ОК...
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28.12.2020 12:53
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Одразу після параду до Першої Річниці Карантину!
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28.12.2020 12:42 Ответить
До квітня український нарід вижене цю владу на помийку і ці хлопці будуть звикати до звичайного життя помийних котів.
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28.12.2020 12:45 Ответить
IgorL - прекрасный пример кацапского тролля, который не понимает, когда нужно использовать те или иные обороты в украинском языке. От этого его пафосный текст выглядит ещё более тупо.
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28.12.2020 13:40 Ответить
Вчи мову, собакоязикий.
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28.12.2020 13:45 Ответить
в этом вся изюминка! Я четко вижу херню, которую ты строчишь, а ты тварь, которая кичится, что пишет по-украински в лоб не замечает своего факапа
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28.12.2020 13:56 Ответить
Ще раз кажу тобі, собакоязикий - вчи мову.
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28.12.2020 14:00 Ответить
судя по твоим оборотам, я знаю её лучше тебя и твоего переводчика. От этого у тебя и горит, ты не понимаешь "почему?", ведь ты #нелох
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28.12.2020 14:04 Ответить
Судячи з вашого собакоязикого гавкання, ви і расеянську мову не знаєте, бо тупий..
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28.12.2020 14:08 Ответить
гори ясно!
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28.12.2020 14:20 Ответить
Парад от больницы до кладбища вереницы катафалков.
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28.12.2020 13:16 Ответить
Преподавать по Зуму мне даже понравилось. Есть проблемы, особенно с контролем знаний, но в целом преимуществ больше.
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28.12.2020 12:43 Ответить
Я думаю, це повідомлення потрібно буде повторити 1 квітня. Влада все ж таки сформована з 95-кварталу і повинна веселити країну, як вони це роблять в усьому світі, в тому числі і в рф
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28.12.2020 12:44 Ответить
Снова на сцену - бренчать по пианине без рук? ОК...
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28.12.2020 12:53 Ответить
Они *** умеют разговаривать о настоящем, а не о будущем? Ты еще доживи до апреля, неизвестно еще какой новый "английский" штамм появится завтра-послезавтра...
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28.12.2020 13:13 Ответить
Если доживем.
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28.12.2020 15:03 Ответить
 
 