С апреля 2021 года будем потихоньку возвращаться к привычному ритму жизни, - Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина начнет возвращаться к привычному ритму жизни в апреле 2021 года, однако полностью от противоэпидемических ограничений отказываться не будут.

Об этом Ляшко заявил в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"У меня такие прогнозы, сейчас есть ощущение, что мы с апреля (2021. - Ред.) будем потихоньку возвращаться к привычному для нас ритму жизни. Мы не избавимся полностью от противоэпидемических ограничений и таких жестких карантинов, которые мы сегодня отмечаем", - отметил Ляшко.

Главный санврач также ответил, насколько реально появление новых штаммов.

"Коронавирус с момента его обнаружения уже имеет около 12 тыс. мутаций. Это ожидаемое явление для эпидемиологов и вирусологов. Больше всего мне бы хотелось, чтобы рядом с эпидемией коронавирусной болезни не началась вспышка какой-то другой инфекционной болезни, а их огромное количество. Если начнется микс-инфекция, будет достаточно сложно реагировать. Я имею в виду дифтерию, корь, краснуху - вещи, которые могут начаться, если люди будут пренебрегать иммунопрофилактикой", - объяснил Ляшко.

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