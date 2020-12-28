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Законопроект о введении накопительных пенсий необходимо принять в 2021 году, - "слуга народа" Третьякова

Законопроект о введении накопительных пенсий необходимо принять в 2021 году, -

Законопроект №2683 о введении общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения необходимо принять в 2021 году, чтобы соответствующую модель можно было внедрить с 2023 года.

Такое мнение выразила руководитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Еще одной большой реформой является "вторая пенсия". Законопроект о накопительной системе страхования внесен в декабре 2019 года. Мы находимся в консультациях с центральными органами власти, в первую очередь относительно поиска денег, которыми будет наполняться этот фонд, собственность к которому перейдет к украинцам с момента перерасчета денег по определяемым ими направлениям. На сегодняшний день есть твердое убеждение действующего премьер-министра в том, что такие компенсаторы мы должны найти в снижении на 2% Единого социального взноса и в снижении 2% налога физических лиц, и направления этих средств для накопления наших граждан. Если этот компенсатор будет утвержден, то такое накопление мы сможем сделать с 2023 года. Собственно, законопроект 2683 и декларирует 23-й год", - объяснила Третьякова.

При этом она подчеркнула, что продолжается работа по наработке согласованной модели накопления, короткую планируют внедрить в Украине с 2023 года, но для того, что "вся инфраструктура была готова, законопроект должен быть принят в следующем году и согласован со всеми стейкхолдерами".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада и правительство наработали большой законопроект об установлении в Украине "честного" прожиточного минимума, - "слуга народа" Третьякова

Автор: 

пенсия (2161) Третьякова Галина (118)


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Топ комментарии
+9
Купите этой бабёнке тур в Чили. Пусть корабельная сосна посмотрит что сделала накопительная система с пенсионерами этой страны.
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28.12.2020 13:02
+9
Законопроєкт щодо впровадження накопичувальних пенсій необхідно ухвалити в 2021 році, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 2520
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28.12.2020 13:19
+7
Щоб все було, як на кацапії.

А ось і мордорський результат.
"ФНП, предложила премьер-министру изменить пенсионную систему, отменив ее накопительную часть. Где искать накопительную часть пенсии, кто виноват в том, что ее приходится искать, и что вообще происходит с нашей пенсионной системой "
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28.12.2020 12:50
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Правила форума Совет форумчан
подскажите, какие зарплаты планируются держателям этих фондов?... частично это будет ответом на вопрос, доживет ли что-то из вкладов внешних стейкхолдеров до их выхода не пенсию...
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28.12.2020 12:47 Ответить
Наверное они не хуже серлеща будут, деток кормить, учить нужно не так, как мудрый нарид это делает в Украине, а желательно в "загнивающей гейропе".
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28.12.2020 16:35 Ответить
Щоб все було, як на кацапії.

А ось і мордорський результат.
"ФНП, предложила премьер-министру изменить пенсионную систему, отменив ее накопительную часть. Где искать накопительную часть пенсии, кто виноват в том, что ее приходится искать, и что вообще происходит с нашей пенсионной системой "
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28.12.2020 12:50 Ответить
Это сильно похоже на принудительное введение системы пенсионных накоплений приватбанка - налог ЕСВ вы как и раньше платите (не понятно кому),но себе на пенсию можете в привате открыть у бородатой бабушки накопительный счет.Идея накоплений сама по себе хорошая,но не в Украине,где 99% мошенников,тут это не будет работать на обычных людей.
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28.12.2020 12:54 Ответить
Третьякова.. Вот она - стальная "Аленушка" соцполитики, бр-р-р..
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28.12.2020 12:58 Ответить
"слуга народа" Третьякова - от этого существа ждать хорошего не приходится.Она такое несла недавно,что не дай Бог ее допустят к нашим пенсиям.Хотя других там и нету...
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28.12.2020 12:59 Ответить
Купите этой бабёнке тур в Чили. Пусть корабельная сосна посмотрит что сделала накопительная система с пенсионерами этой страны.
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28.12.2020 13:02 Ответить
о,хотят как нараиське...шо мудрый пипл отнес свои денежки в фонд,а потом каломойша запустит туда ручонки и выведет куда нить.
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28.12.2020 13:17 Ответить
Законопроєкт щодо впровадження накопичувальних пенсій необхідно ухвалити в 2021 році, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 2520
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28.12.2020 13:19 Ответить
БЕНЕ НА КРАСКУ СОБИРАТЬ БУДУТ????? НА МОСКОВИИ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ЛОХМАТИЛИ ПИПЛ А ПОТОМ БАБОСЫ КУДА ТО ИСЧЕЗЛИ... ЗЕЛЕНОМОРДЫЕ ДОВЕЛИ СТРАНУ ДО РУЧКИ А ТЕПЕРЬ ХОТЯТ ОБОДРАТЬ 73% ********* ДО НИТКИ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ????? НЕ ПЛАТИЛ НЕ ПЛАЧУ И ПЛАТИТЬ НЕ БУДУ...Я ИЗ СТРАНЫ УЕДУ В ТАКОМ СЛУЧАЕ ...А ЛОШАРЫ ПУСТЬ ПЛАТЯТ ЗЕЛЕ НА РЕЗИДЕНЦИЮ...
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28.12.2020 13:27 Ответить
Просто нас никто спрашивать не будет Введут закон и будут высчитывать по 6% из зарплаты как в кацапстане.Нужно идти другим путем.Менять зелень.И чем быстрей тем лучше.Чтобы таких как третьякова и близко не подпускать к власти.
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28.12.2020 13:47 Ответить
Вот реально , сколько помню ,все 30- ть лет мурыжат вопрос о пенсиях ,плять Карл 30-ть лет ,и ни при одном Короле в Феодальном государстве Украина ,этот вопрос окончательно решен не был .Ну кроме судейских ,прокурорских и МВД ,так сказать опора государства и королевской власти ,на президента они как то не тянут . Какалось бы чего проще ,взять уже готовую модель у успешных стран и внедрить. Но видать как любому танцору не професионалу мешают яйца 🤔🙄🤦🤫😠
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28.12.2020 14:16 Ответить
Гыг с Вами Шо вы такое говорите , вы хотите ,депутатов , АП , и всю остальную шушару без денег оставить , а шож они будут воровать 🙄🤔🙄👀
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28.12.2020 14:21 Ответить
Ещё хочу ,сказать ,совет людям до 55 хотите спокойную старость ,валите с этого болота , ничего хорошего не будет , ну если вы не в гос. системе . Я ждал 30- ть лет и ничего не поменялось в отношени к людям ,становится только хуже 🤔
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28.12.2020 14:28 Ответить
НЕУЖЕЛИ ЭТО С ГОЛОВОЙ НЕ ДРУЖИТ ИЛИ ПОСЛЕДНЯЯ СВОЛОЧЬ НЕ ВИДИТ ЧТО ТВОРИТСЯ В МИРЕ С ЭТИМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ!!! ЗА ЗЕЛЕНУЮ БУМАЖКУ ЛЮБОЙ КАПРИЗ!!!
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28.12.2020 15:25 Ответить
Не при зеленых полудурках, эти все отправят под асфальтоукладчик.
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28.12.2020 16:29 Ответить
 
 