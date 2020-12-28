Законопроект о введении накопительных пенсий необходимо принять в 2021 году, - "слуга народа" Третьякова

Законопроект №2683 о введении общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения необходимо принять в 2021 году, чтобы соответствующую модель можно было внедрить с 2023 года.

Такое мнение выразила руководитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Еще одной большой реформой является "вторая пенсия". Законопроект о накопительной системе страхования внесен в декабре 2019 года. Мы находимся в консультациях с центральными органами власти, в первую очередь относительно поиска денег, которыми будет наполняться этот фонд, собственность к которому перейдет к украинцам с момента перерасчета денег по определяемым ими направлениям. На сегодняшний день есть твердое убеждение действующего премьер-министра в том, что такие компенсаторы мы должны найти в снижении на 2% Единого социального взноса и в снижении 2% налога физических лиц, и направления этих средств для накопления наших граждан. Если этот компенсатор будет утвержден, то такое накопление мы сможем сделать с 2023 года. Собственно, законопроект 2683 и декларирует 23-й год", - объяснила Третьякова.

При этом она подчеркнула, что продолжается работа по наработке согласованной модели накопления, короткую планируют внедрить в Украине с 2023 года, но для того, что "вся инфраструктура была готова, законопроект должен быть принят в следующем году и согласован со всеми стейкхолдерами".

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