Суд перенес избрание меры пресечения Татарову на 30 декабря: прокуроры не явились на заседание

Высший антикоррупционый суд сегодня, 28 декабря, должен рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения замглавы Офиса Президента Олегу Татарову.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Сегодня, 28 декабря, Высший антикоррупционый суд должен был рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения замглавы Офиса Перзидента Олегу Татарову. Однако, прокуроры не явились на заседание суда, так как суду не были известны их имена, после смены подследственности дела, и их не могли уведомить о заседании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слугам народа" раздали эфирные тезисы по делу Татарова: "Он будет защищаться как частное лицо", - СМИ

Суд решил перенести заседание на 30 декабря.

Напомним, в четверг, 24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

В этот день Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

Читайте также на Цензор.НЕТ: НАБУ и САП не собираются уступать Зеленскому и сдавать дело Татарова, - Бутусов

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".