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Суд перенес избрание меры пресечения Татарову на 30 декабря: прокуроры не явились на заседание

Суд перенес избрание меры пресечения Татарову на 30 декабря: прокуроры не явились на заседание

Высший антикоррупционый суд сегодня, 28 декабря, должен рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения замглавы Офиса Президента Олегу Татарову.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Сегодня, 28 декабря, Высший антикоррупционый суд должен был рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения замглавы Офиса Перзидента Олегу Татарову. Однако, прокуроры не явились на заседание суда, так как суду не были известны их имена, после смены подследственности дела, и их не могли уведомить о заседании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слугам народа" раздали эфирные тезисы по делу Татарова: "Он будет защищаться как частное лицо", - СМИ

Суд решил перенести заседание на 30 декабря.

Напомним, в четверг, 24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

В этот день Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

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22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

Автор: 

Антикоррупционный суд (1211) Татаров Олег (366)


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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5073600516013537?__cft__[0]=AZU6sbsznp-0hUXDSoOKWVGdo2appHbKkINLl8a76G5NdX_VyWvj0TeGkAwTZuH4CC9jvBIv-p1eWiyYwNfLEnYW0pnEC8mjNWioZK20qIevgY3s6-g0PMLcT9umjdwF5KU&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Почему Зеленский лжет и держится за Татарова?

"Только появились новости о Татарове, я вызвал Ермака и сказал: "Если история хотя бы одним словом связана с его работой здесь, попроси человека уйти". Затем мы узнаем, что речь идет о 2017-м. Оказывается, всех людей в этом деле отпустили..." Эти слова президента Владимира Зеленского в оправдание замглавы Офиса президента Олега Татарова - откровенное вранье.

В 2017-м году Олег Татаров, юрист компании "Укрбуд", дал взятку эксперту МВД Константину Дубоносу для фальсификации материалов уголовного дела. Три года шло следствие, и в 2020-м году владельца "Укрбуда" Максима Микитася задержали детективы НАБУ, и Микитась вынужденно пошел на сотрудничество со следствием. И в октябре 2020-го появились материалы, на основании которых предъявлено подозрение Татарову. Никого не отпустили - два сотрудника Микитася уже получили приговоры от Высшего антикоррупционного суда. Работа в Офисе президента Татарова прямо связана с делом - ведь он прикрывается властью, чтобы уйти от ответственности.

По данным источников Цензор.Нет, Татаров и его старший партнер Андрей Портнов убедили президента Владимира Зеленского сохранить Татарова на должности несмотря на критику и уголовное дело в НАБУ. Как доказательство эффективности Татаров обещает реализовать уголовное дело против главы Конституционного суда Тупицкого, и тем самым обеспечить его законное отстранение от должности. Тем самым президент сможет показать, что Конституционный суд взят под контроль и вероятность дальнейших негативных решений устранена.

Зачем же Зеленский так откровенно лжет?

1. Татаров своими последовательными атаками против НАБУ и заявлением, что он якобы борется "с внешним управлением Украиной", четко показал себя как сторонника пророссийской политики в Офисе президента.

По мнению собеседников Цензор.Нет в ОП, Татаров и его старший партнер Портнов убеждают Зеленского, что без Татарова президент потеряет рычаги влияния на силовиков, и если Зеленский уволит Татарова, то НАБУ и посольство США будут иметь определяющую роль. И что вслед за Татаровым американцы якобы с помощью НАБУ смогут сбить и других пророссийских деятелей в окружении Зеленского, и любые маневры и заигрывания с РФ будут, таким образом, полностью парализованы.

У Зеленского все еще сохраняются иллюзии, что он ценой сохранения во власти пророссийского влияния обеспечивает особые отношения с Путиным. Влияние США в Украине проявляется опосредованно, Запад влияет институционально, Америка не ставит жестких рамок, всегда сохраняется возможность для маневра. Американцы пока не ставят пребывание Татарова во власти ультимативным требованием, переговоры с МВФ могут идти и с Татаровым.

А вот Путин поля для маневра не дает. Россия ставит Зеленскому четкие требования - хотите с нами общаться, говорите через Медведчука, через тех людей во власти, кто, как Татаров, решает вопросы для всей пророссийской Оппозиционной платформы.

2. Олигархи. Татаров - гарант понятийных соглашений с олигархами. Он - человек, который решает вопросы с судами, с силовиками. Он не говорит президенту в ответ на его вопросы "это незаконно". Он говорит - "решим". Все полномочия Татарова - это телефон спецсвязи и кабинет, ему достаточно иметь атрибуты власти, чтобы устраивать "договорняки" в кабинетах и телефонное право. Зеленскому удобно "решать" с "решалой". Также удобно было совсем недавно и Микитасю.

3. Татаров и Портнов взяли на себя юридическое сопровождение очень многих дел сотрудников ОП, и прежде всего - главы ОП Андрея Ермака. Татаров слишком много знает, на него завязаны не только политические, но и личные интересы.

Чем больше президент упорствует и не отстраняет Татарова, тем более очевидно, что Зеленский только имитирует не понимание. Он расстроен не Татаровым - человеком с абсолютно аморальной репутацией, Зеленского беспокоит, чтобы токсичность Татарова не перешла на его рейтинг. Сегодня добиться правосудия для Татарова может либо общественное мнение и акции протеста под Офисом президента, либо прямое давление США и ЕС.
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28.12.2020 12:46
+23
У нас "прокуроры" защищают круче адвокатов.
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28.12.2020 12:51
+19
Суд перенес избрание меры пресечения Татарову на 30 декабря: прокуроры не явились на заседание - Цензор.НЕТ 5101
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28.12.2020 12:47
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Правила форума Совет форумчан
вот бы прокурорам ответственность ввести за неявку на заседание...
ну типа три неявки и увольнение с позором без права занимать госдолжности
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28.12.2020 12:45 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1796-12#Text Є такий собі дисциплінарний Статут прокурорів ....Стаття 2. Працівники прокуратури повинні мати високі моральні якості, бути принциповими і непримиренними до порушень законів, поєднувати виконання своїх професійних обов'язків з громадянською мужністю, справедливістю та непідкупністю. Вони повинні особисто суворо додержувати вимог закону, виявл яти ініціативу в роботі, підвищувати її якість та ефективність і сприяти своєю діяльністю
утвердженню верховенства закону, забезпеченню демократії,
формуванню правосвідомості громадян, поваги до законів, норм та
правил суспільного життя.
Будь-які порушення прокурорсько-слідчими працівниками
законності та службової дисципліни підривають авторитет
прокуратури, завдають шкоди інтересам держави та суспільства.
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28.12.2020 12:50 Ответить
а ще є https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001900-17#Text Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів Стаття 8. Політична нейтральністьПрокурори зобов'язані при виконанні своїх службових повноважень дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у
будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати свої службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.
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28.12.2020 12:52 Ответить
Прокурорів які не явились потрібно звільнити з прокуратури з позбавленням юридичного звання та пільгової пенсії.
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28.12.2020 12:59 Ответить
Они не знали:
"так как суду не были известны их имена, после смены подследственности дела, и их не могли уведомить о заседании"
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28.12.2020 13:12 Ответить
І шо в суді не знали телефонних номерів прокуратури? Хто ж там так "підготовував" судове засіданні? Що за дитячі "відмазки"?
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28.12.2020 15:21 Ответить
Не судейское это дело, звонить по горячим линиям и чужим секретаршам и выяснять.
"ходатайство об избрании меры пресечения" - значит, по инициативе прокуратуры.
Виноват прокурорский начальник, что не предоставил список в суд.
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28.12.2020 15:39 Ответить
Так а навіщо тоді призначати судове засідання, якщо немає списку цих прокурорів, без яких як "без Гриця вода не освятиться"?
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28.12.2020 20:09 Ответить
Тут много вариантов: может, у них премия от количества заседаний; может, надеялись, что прокуроры сами придут; может, так и надо, сейчас прокуроры не явились, завтра Татаров заболел, послезавтра судья в отпуске и т. д.
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28.12.2020 20:17 Ответить
Видать вариант один, - чтобы "угробить" дело нужно его заволокитить.
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28.12.2020 20:48 Ответить
Согласен
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28.12.2020 20:59 Ответить
А если удастся доказать умысел в затягивании дела, то и под суд должны бы пойти, как и по дохлому кернесу, и штепе...
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28.12.2020 13:13 Ответить
На гепин суд штук 5 прокуроров одновременно(еще до ковида) заболело, я тогда(иуда луценко был генпрокурором), помню, про венерическую болезнь комментировал, и про мужеложество. Но дело свое скоты сделали - сроки давности прошли...
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28.12.2020 15:17 Ответить
А може їх і не існувало, тих "нових" прокурорів, а просто їх придумали, аби затягти справу...
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28.12.2020 15:06 Ответить
цікаво........ , а ті лицемірні аморальні ушльопки які купляють собі посади прокурорів хоч знають про існування того дисциплінарного Статуту чи якийсь там Кодекс професійної етики? чи це у них на рівні стародавніх і забутих легенд існує?
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28.12.2020 16:11 Ответить
САБОТАЖ ?
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28.12.2020 12:45 Ответить
Знак питання можна не ставити.
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28.12.2020 12:52 Ответить
Потому-что в зал суда залетела пчела?
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28.12.2020 12:54 Ответить
під ялинку? А 30 захисники не прийдуть чи сам підозрюваний захворіє. Потім знову прокурори не прийдуть. Стара схема..Як в Харкові
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28.12.2020 12:46 Ответить
Уже можно громко смеяться или еще подождать?
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28.12.2020 12:46 Ответить
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5073600516013537?__cft__[0]=AZU6sbsznp-0hUXDSoOKWVGdo2appHbKkINLl8a76G5NdX_VyWvj0TeGkAwTZuH4CC9jvBIv-p1eWiyYwNfLEnYW0pnEC8mjNWioZK20qIevgY3s6-g0PMLcT9umjdwF5KU&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Почему Зеленский лжет и держится за Татарова?

"Только появились новости о Татарове, я вызвал Ермака и сказал: "Если история хотя бы одним словом связана с его работой здесь, попроси человека уйти". Затем мы узнаем, что речь идет о 2017-м. Оказывается, всех людей в этом деле отпустили..." Эти слова президента Владимира Зеленского в оправдание замглавы Офиса президента Олега Татарова - откровенное вранье.

В 2017-м году Олег Татаров, юрист компании "Укрбуд", дал взятку эксперту МВД Константину Дубоносу для фальсификации материалов уголовного дела. Три года шло следствие, и в 2020-м году владельца "Укрбуда" Максима Микитася задержали детективы НАБУ, и Микитась вынужденно пошел на сотрудничество со следствием. И в октябре 2020-го появились материалы, на основании которых предъявлено подозрение Татарову. Никого не отпустили - два сотрудника Микитася уже получили приговоры от Высшего антикоррупционного суда. Работа в Офисе президента Татарова прямо связана с делом - ведь он прикрывается властью, чтобы уйти от ответственности.

По данным источников Цензор.Нет, Татаров и его старший партнер Андрей Портнов убедили президента Владимира Зеленского сохранить Татарова на должности несмотря на критику и уголовное дело в НАБУ. Как доказательство эффективности Татаров обещает реализовать уголовное дело против главы Конституционного суда Тупицкого, и тем самым обеспечить его законное отстранение от должности. Тем самым президент сможет показать, что Конституционный суд взят под контроль и вероятность дальнейших негативных решений устранена.

Зачем же Зеленский так откровенно лжет?

1. Татаров своими последовательными атаками против НАБУ и заявлением, что он якобы борется "с внешним управлением Украиной", четко показал себя как сторонника пророссийской политики в Офисе президента.

По мнению собеседников Цензор.Нет в ОП, Татаров и его старший партнер Портнов убеждают Зеленского, что без Татарова президент потеряет рычаги влияния на силовиков, и если Зеленский уволит Татарова, то НАБУ и посольство США будут иметь определяющую роль. И что вслед за Татаровым американцы якобы с помощью НАБУ смогут сбить и других пророссийских деятелей в окружении Зеленского, и любые маневры и заигрывания с РФ будут, таким образом, полностью парализованы.

У Зеленского все еще сохраняются иллюзии, что он ценой сохранения во власти пророссийского влияния обеспечивает особые отношения с Путиным. Влияние США в Украине проявляется опосредованно, Запад влияет институционально, Америка не ставит жестких рамок, всегда сохраняется возможность для маневра. Американцы пока не ставят пребывание Татарова во власти ультимативным требованием, переговоры с МВФ могут идти и с Татаровым.

А вот Путин поля для маневра не дает. Россия ставит Зеленскому четкие требования - хотите с нами общаться, говорите через Медведчука, через тех людей во власти, кто, как Татаров, решает вопросы для всей пророссийской Оппозиционной платформы.

2. Олигархи. Татаров - гарант понятийных соглашений с олигархами. Он - человек, который решает вопросы с судами, с силовиками. Он не говорит президенту в ответ на его вопросы "это незаконно". Он говорит - "решим". Все полномочия Татарова - это телефон спецсвязи и кабинет, ему достаточно иметь атрибуты власти, чтобы устраивать "договорняки" в кабинетах и телефонное право. Зеленскому удобно "решать" с "решалой". Также удобно было совсем недавно и Микитасю.

3. Татаров и Портнов взяли на себя юридическое сопровождение очень многих дел сотрудников ОП, и прежде всего - главы ОП Андрея Ермака. Татаров слишком много знает, на него завязаны не только политические, но и личные интересы.

Чем больше президент упорствует и не отстраняет Татарова, тем более очевидно, что Зеленский только имитирует не понимание. Он расстроен не Татаровым - человеком с абсолютно аморальной репутацией, Зеленского беспокоит, чтобы токсичность Татарова не перешла на его рейтинг. Сегодня добиться правосудия для Татарова может либо общественное мнение и акции протеста под Офисом президента, либо прямое давление США и ЕС.
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28.12.2020 12:46 Ответить
Как верно сказано!!! Зеля - это предательство и постепенный (сразу - нельзя, будет Майдан) поворот с ненавистного для Зели, Ермака, Портнова, Татарова Запада к понятной им РФ (к тому же за предательство ФСБ хорошо платит)
Зеля - угроза независимости Украины, он - враг!!!
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28.12.2020 15:01 Ответить
Я сподіваюсь, що якщо буде якась несправедливість чи ще щось подібне, то 73% всі разом вийдуть покричати, як вони це робили перед виборами 2019
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28.12.2020 12:46 Ответить
Суд перенес избрание меры пресечения Татарову на 30 декабря: прокуроры не явились на заседание - Цензор.НЕТ 5101
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28.12.2020 12:47 Ответить
Цирк для зебилов зажигает огни! Представление начинается!
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28.12.2020 12:48 Ответить
У нас "прокуроры" защищают круче адвокатов.
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28.12.2020 12:51 Ответить
Это их основной "бизнес" - отпускать преступников за деньги
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28.12.2020 13:12 Ответить
"Невинний" Татаров знайшов Гєшині методички?
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28.12.2020 12:51 Ответить
Прокуроры получили команду венедикты и Зе, саботировать, тут и коню понятно.
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28.12.2020 12:54 Ответить
Ну на нэт, и суда нэт.
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28.12.2020 12:57 Ответить
Ох,"виборці Зе...Як же я вас зневажаю...Шляк би вас трапив...
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28.12.2020 12:58 Ответить
Что у нас за правохранительная система, постоянно или процедуру не соблюли, или прокуроры не явились, зачем мы их всех содержим??
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28.12.2020 12:59 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/profile Суд перенес избрание меры пресечения Татарову на 30 декабря: прокуроры не явились на заседание - Цензор.НЕТ 3690 БРЕХНЯ ЮРЕХНЯ БРЕХНЯ - символ нінішньої влади . Хтось чогось чекає по Татарову?

https://ibigdan.livejournal.com/ ibigdan 28 декабря, 10:00
Вова скрывает от Ленки имущество?
Суд перенес избрание меры пресечения Татарову на 30 декабря: прокуроры не явились на заседание - Цензор.НЕТ 3690Мило, очень мило.
Штош...
Рад облегчить задачу супруге преЗедента.

Для этого открываем https://public.nazk.gov.ua/declaration/98a80581-f9af-40ec-95c7-9283b69f9b4e налоговую декларацию ПреЗедента и... О, это чудо!
Оказывается, и дом в Иванковичах, и разнокалиберные квартиры в Киеве, Ливадии и Британии (в том числе - записанные на саму Лену Зеленскую)...

Удивительно, о каком ещё "своём" жилье можно мечтать.
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28.12.2020 13:00 Ответить
Ну, ця Лєнка і тупа. Писати, що вона мріє про своє житло, після того як продала хату в якій жила і переїхала на державну дачу. Хтось повірить в її маячню?
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28.12.2020 13:05 Ответить
І в Італії...
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28.12.2020 15:13 Ответить
Чомусь я не здивований. Отак же роками не з'являлися на судове засідання то прокурори, то Гепа. Господу Богу довелося правосуддя взяти в свої руки. Татаров, не змушуй вищі сили займатися твоїми справами
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28.12.2020 13:01 Ответить
Господь бог вирішив це зробити ще декілька років тому, Та снайпер криворукий виявився, або Гепа дуже живучий! Але наслідки серйозного поранення зробили своє діло в цьому році!
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29.12.2020 07:39 Ответить
Шоу квартал95 продалжаетса
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28.12.2020 13:03 Ответить
"Однако, прокуроры не явились на заседание суда, так как суду не были известны их имена, после смены подследственности дела, и их не могли уведомить о заседании."

А прокуроры просто "не в курсе" ... Т.е. вся страна об этом знает , а эти лохи , в погонах , - нет !
Такую "дурочку" нужно было еще придумать .... (там , наверно , целый отдел подобные отмазки придумывает ).
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28.12.2020 13:05 Ответить
цирк уродов, что значит НЕ явились?! нафиг уволить всех не явившихся
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28.12.2020 13:09 Ответить
уволить нужно того, кто изменил подследственность.
А прокуроры тупо не назначены, так что, увольнять некого!
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28.12.2020 13:15 Ответить
СОВПАДЕНИЕ...???? НЕ ДУМАЮ.....
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28.12.2020 13:15 Ответить
По ходу прокуроров Венедиктова закрыла в своей... спальне!
Ой, в своём кабинете.....
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28.12.2020 13:16 Ответить
під "йолку" ? )))
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28.12.2020 13:44 Ответить
Неявка прокуроров и свидетелей ,"болезни" и отпуска судей и прочие заморочки -чудный инструмент.Вот покойного(к счастью) гепу так и не успели заслушать и вынести приговор..... Всё у них получится.
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28.12.2020 13:56 Ответить
Дали б Татарову Медведчука в адвокати, той так вміє захистити, шо і пркурорів не треба.
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28.12.2020 14:23 Ответить
Система пожирает все вокруг себя что еще шевелится, а мы о каких то подкинутых, как красная тряпка, прокуров обсуждаем.
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28.12.2020 14:28 Ответить
Україною керує мафія.
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28.12.2020 15:12 Ответить
Так это уже давно известно.
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28.12.2020 18:39 Ответить
Прокуратура в открытую прикрывает Татарова.
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28.12.2020 15:19 Ответить
Начался традиционный ******** цирк, называемый в Украине процессом правосудия
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28.12.2020 15:28 Ответить
Про бриллиантовых прокурорах , уже вообще все забыли . как будто и не было ничего с Эти будет тоже самое
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28.12.2020 15:35 Ответить
Однако, прокуроры не явились на заседание суда, так как суду не были известны их имена, после смены подследственности дела, и их не могли уведомить о заседании.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А что, прокуроры живут на Марсе и спутник туда не успел вовремя долететь, чтобы уведомить?
А где была спецсвязь или мобильники на крайний случай?
Виновного уволить без сяких льгот и назвать его фамилию! Сколько уже можно издеваться над правосудием и здравым смыслом?
Где по этому случаю гневный видосик Зеленского? Тихо хихикает, надев маску?
Источник: https://censor.net/ru/n3239393
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28.12.2020 15:55 Ответить
Прокурори не з'явились до суду по справі Татарова, тобто, зірвали засідання.
Всі прокурори - підлеглі Венедіктової, яка - 100% чиновник Зеленського.
Сьогодні відбувся відвертий саботаж особисто Зепотерпілим суду над топ-чиновником зі свого офісу.
Зеленський - це дах корупціонерів !!
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28.12.2020 16:11 Ответить
будут ли уволены прокуроры которые не пришли на работу?? ЭТО же САботаж!!!
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28.12.2020 17:31 Ответить
С Татаровым,Портновым всё понятно...интересно другое,досидит ли Зеля свой президентский срок или 21 год станет для него трамплином на северо восток
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28.12.2020 17:39 Ответить
Начали уже мариновать татарина, так что это уже надолго. Будут находить всякие причины и всё оттягивать и оттягивать, пока вообще о нём начнут забывать.
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28.12.2020 18:47 Ответить
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Сергей Наумович

@sergonaumovich

·https://twitter.com/sergonaumovich/status/1343556254162104320 7 ч

Тупицкий тупо не пришёл в ГПУ на вручение подозрения, прокуроры «заболели» и не пришли на суд по Татарову. Это Украина! Типичная дыра задворков цивилизации, куда не рекомендуется приходить инвесторам. Нет аргументов для того, чтобы отговаривать молодых людей валить из страны...
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28.12.2020 23:54 Ответить
 
 