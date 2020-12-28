Академик НАН Комиссаренко о последствиях COVID-19 для организма: Может сказываться на памяти, бить по сердцу и приводить к суицидам
Коронавирус может влиять на различные органы человека. Он может приводить к осложнениям совершенно разной степени - от легких к более сложным.
Как информирует Цензор.НЕТ, Об этом рассказал в интервью РБК-Украина академик НАН Сергей Комиссаренко.
В частности, коронавирус может поражать центральную нервную систему человека, сообщил ученый.
"То есть сказываться на памяти, на поведении, вызывать симптомы, похожие на инсульт, бить по сердцу, вызвать заболевание, похожее на инфаркт миокарда и приводить к смерти", - отметил он.
По словам ученого, из-за влияния на центральную нервную систему вирус может приводить и к суицидам. Это может быть депрессия, это может быть потеря сознания.
Комиссаренко отметил, что у разных людей могут быть разные осложнения, они могут быть короткими, могут быть долговременными.
"Примерно треть людей имеет осложнения с нервной системой - центральной или периферической. Примерно у трети происходит активация системы гемостаза, поэтому могут возникать многочисленные тромбозы, в частности легких. Может быть сложное воспаление легких, может бить по почкам", - отметил он.
Напомним, в Национальной академии наук Украины заявили о необходимости приема витаминов при COVID.
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Не знаю ё.. Вам это зачем? Вас это не коснулось..
Я вообще до сих пор пор в шоке как я ч кт4(на 5день приема своего лечения)
После всего.. Выкарабкалась..дома..а люди в больнице умирают с кислородом и прочее...