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Новости Коронавирус и карантин
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Академик НАН Комиссаренко о последствиях COVID-19 для организма: Может сказываться на памяти, бить по сердцу и приводить к суицидам

Академик НАН Комиссаренко о последствиях COVID-19 для организма: Может сказываться на памяти, бить по сердцу и приводить к суицидам

Коронавирус может влиять на различные органы человека. Он может приводить к осложнениям совершенно разной степени - от легких к более сложным.

Как информирует Цензор.НЕТ, Об этом рассказал в интервью РБК-Украина академик НАН Сергей Комиссаренко.

В частности, коронавирус может поражать центральную нервную систему человека, сообщил ученый.

"То есть сказываться на памяти, на поведении, вызывать симптомы, похожие на инсульт, бить по сердцу, вызвать заболевание, похожее на инфаркт миокарда и приводить к смерти", - отметил он.

По словам ученого, из-за влияния на центральную нервную систему вирус может приводить и к суицидам. Это может быть депрессия, это может быть потеря сознания.

Комиссаренко отметил, что у разных людей могут быть разные осложнения, они могут быть короткими, могут быть долговременными.

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"Примерно треть людей имеет осложнения с нервной системой - центральной или периферической. Примерно у трети происходит активация системы гемостаза, поэтому могут возникать многочисленные тромбозы, в частности легких. Может быть сложное воспаление легких, может бить по почкам", - отметил он.

Напомним, в Национальной академии наук Украины заявили о необходимости приема витаминов при COVID.

карантин (16729) НАН Украины (198) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Комиссаренко Сергей (11)


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Топ комментарии
+7
Таки эпидемия имела пик весной 19-го года. 73% заболевших...
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28.12.2020 13:00
+2
І лише 8% із "заболєвших" стали соєвими ідіотами, що досить непоганий результат.
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28.12.2020 13:01
+1
нужно начать с тебя...
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28.12.2020 12:59
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7,8 млрд. людей планета не витримує, потрібне самоочищення. Тому цей процес виникнення епідемій абсолютно нормальний. Старі будуть вмирати частіше, молоді будуть мати більші шанси, в першу чергу загинуть країни з нерозвинутою медициною та слабкою адміністративною владою, неспроможною проводити ефективну протиепідемічну політику та покращувати рівень медицини!
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28.12.2020 12:57 Ответить
нужно начать с тебя...
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28.12.2020 12:59 Ответить
Це вже не вам вирішувати, пильнуйте себе від коронавірусу. Хоча мені вас не шкода.
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28.12.2020 13:01 Ответить
смотрю ты тролль за себя испугался сразу...
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28.12.2020 13:02 Ответить
Таки эпидемия имела пик весной 19-го года. 73% заболевших...
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28.12.2020 13:00 Ответить
и не выличившихся...
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28.12.2020 13:01 Ответить
І лише 8% із "заболєвших" стали соєвими ідіотами, що досить непоганий результат.
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28.12.2020 13:01 Ответить
Таки да.
Академік НАН Комісаренко про наслідки COVID-19 для організму: Може позначатися на пам'яті, бити по серцю і призводити до суїцидів - Цензор.НЕТ 231
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28.12.2020 13:23 Ответить
Пустоголовий Буратіна теж переболів(якщо не бреше). Чекаємо.
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28.12.2020 13:16 Ответить
"То есть сказываться на памяти, на поведении, вызывать симптомы, похожие на инсульт, бить по сердцу, вызвать заболевание, похожее на инфаркт миокарда и приводить к смерти", от создания человечество с ним ходят болезни ,которые вызывали ,вызывают и будут вызывать не только эти заболевания,но и Альцгеймеров,Паркинсонов,онкологические ,гепатиты,туберкулезы
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28.12.2020 13:19 Ответить
Яка освіта в цього академіка?
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28.12.2020 13:42 Ответить
Нормальна в нього освіта, тіки совісті бракує.
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28.12.2020 15:00 Ответить
https://censor.net/ru/user/126283 З вірусами пов'язана?
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28.12.2020 15:38 Ответить
он реально грамотный, из бывших...не новоиспеченный.
Он был у истоков моллекулярной иммунологии.В Украине он является основателем этой исключительно актуальной области, которая появилась на стыке биохимии, молекулярной биологии, иммунологии и медицины.
Его в мировой науке знают. Он является представителем Украины в Совете Международного союза биохимиков и молекулярных биологов (IUBMB), Федерации европейских биохимических обществ (FEBS), международного общества иммунофармакологов (США)
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28.12.2020 15:42 Ответить
Знаете сколько людей с отрицательным пцр лежат в больнице? И у них проблемы
Не знаю ё.. Вам это зачем? Вас это не коснулось..

Я вообще до сих пор пор в шоке как я ч кт4(на 5день приема своего лечения)
После всего.. Выкарабкалась..дома..а люди в больнице умирают с кислородом и прочее...
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28.12.2020 13:54 Ответить
У меня правое ухо после ковида плохо слышит, и нога болит правая.
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29.12.2020 11:53 Ответить
 
 