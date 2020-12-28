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"Прокуроры, не опозорьте себя и Украину!": активисты пикетировали Антикоррупционный суд с требованием справедливого рассмотрения дела Татарова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под Высшим антикоррупционным судом проходит акция с требованием справедливого наказания для заместителя руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 28 декабря, под зданием Высшего антикоррупционного суда, который должен был рассмотреть ходатайство об изрании меры пресечения замглавы ОП Олегу Татарову, прошла акция протеста с требованием справедливого рассмотрения дела Татарова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд перенес избрание меры пресечения Татарову на 30 декабря: прокуроры не явились на заседание

Митингующие овзучили в микрофон свои требования. Также они держали плакаты с лозунгами: "Нет коррупции", "Прокуроры, не опозорьте себя и Украину!", "Зе зрада" и др.

Прокуроры, не опозорьте себя и Украину!: активисты пикетировали Антикоррупционный суд с требованием справедливого рассмотрения дела Татарова 01
Прокуроры, не опозорьте себя и Украину!: активисты пикетировали Антикоррупционный суд с требованием справедливого рассмотрения дела Татарова 02
Прокуроры, не опозорьте себя и Украину!: активисты пикетировали Антикоррупционный суд с требованием справедливого рассмотрения дела Татарова 03
Прокуроры, не опозорьте себя и Украину!: активисты пикетировали Антикоррупционный суд с требованием справедливого рассмотрения дела Татарова 04
Прокуроры, не опозорьте себя и Украину!: активисты пикетировали Антикоррупционный суд с требованием справедливого рассмотрения дела Татарова 05
Прокуроры, не опозорьте себя и Украину!: активисты пикетировали Антикоррупционный суд с требованием справедливого рассмотрения дела Татарова 06
Прокуроры, не опозорьте себя и Украину!: активисты пикетировали Антикоррупционный суд с требованием справедливого рассмотрения дела Татарова 07
Прокуроры, не опозорьте себя и Украину!: активисты пикетировали Антикоррупционный суд с требованием справедливого рассмотрения дела Татарова 08
Прокуроры, не опозорьте себя и Украину!: активисты пикетировали Антикоррупционный суд с требованием справедливого рассмотрения дела Татарова 09
Прокуроры, не опозорьте себя и Украину!: активисты пикетировали Антикоррупционный суд с требованием справедливого рассмотрения дела Татарова 10
Прокуроры, не опозорьте себя и Украину!: активисты пикетировали Антикоррупционный суд с требованием справедливого рассмотрения дела Татарова 11
Прокуроры, не опозорьте себя и Украину!: активисты пикетировали Антикоррупционный суд с требованием справедливого рассмотрения дела Татарова 12
Прокуроры, не опозорьте себя и Украину!: активисты пикетировали Антикоррупционный суд с требованием справедливого рассмотрения дела Татарова 13
Прокуроры, не опозорьте себя и Украину!: активисты пикетировали Антикоррупционный суд с требованием справедливого рассмотрения дела Татарова 14
Прокуроры, не опозорьте себя и Украину!: активисты пикетировали Антикоррупционный суд с требованием справедливого рассмотрения дела Татарова 15

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, в четверг, 24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

В этот день Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

Читайте также на Цензор.НЕТ: НАБУ и САП не собираются уступать Зеленскому и сдавать дело Татарова, - Бутусов

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

Автор: 

акция (2425) пикет (697) протест (5859) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+14
Та замалюйте уже "Анти" из названия этого суда. А то только людей путаете.
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28.12.2020 13:07
+13
Рыба гниет с головы. Если бы Зеля хотел бы бороться с коррупцией - он бы не мешал НАБУ, не окружил бы себя коррупционерами и ворьем, ФСБ-шной агентурой, как Ермак, Татаров, Демченко, Портнов. По Бене тюрьма уже давно плачет. А Генпрокурором тогда была бы не холуйка Венедиктова, а такая, как Лаура Ковеши (теперешняя глава Прокуратуры Евросоюза). Она завела сотни уголовных дел против высокопоставленных румынских чиновников, премьер-министров страны и министров, крупных бизнесменов.
"Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!": Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова - Цензор.НЕТ 401
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28.12.2020 14:47
+11
Что прокуроры потребуют посадки на нары Татарова по делу о завладении 81,5 млн грн Нацгвардии, так это вряд ли. Он для них социально близкий./Венедиктова недоплатила за проживание на госдаче, которую и так арендовала со "скидкой". Муж Венедиктовой Колесник уволился из киберполиции, получил более 750 тыс. компенсации и через 10 дней возобновился в должности/ Зам Венедиктовой Любович своей карьерой обязан отцу, экс-заместителю губернатора Днепропетровской области. Дела они тоже «вели» вместе - оба подвергались критике за разворовывание сельхозпредприятий.
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28.12.2020 13:22
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Правила форума Совет форумчан
Та замалюйте уже "Анти" из названия этого суда. А то только людей путаете.
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28.12.2020 13:07 Ответить
Этот суд пока себя не скомпроментировал. Порошенко долго не запускал его, опоздал года на два, за что, в том числе, и получил свое на выборах. Надеюсь, незабаром, и зельца там будут судить...
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28.12.2020 13:11 Ответить
Та шота не видно результатов. Кто уже присел за коррупцию, чтоб громко, а не по мелочи?
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28.12.2020 13:12 Ответить
Никто, прокуроры дела разваливают или тупо не приходят на заседания, суд НЕ ИМЕЕТ ПРАВА судить без прокурора или адвоката.
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28.12.2020 13:15 Ответить
Так всем известно, что, чем ближе к суду, тем дороже закрыть дело. Пик цен как раз уже, когда дело в суде. Кризис - люди экономят...
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28.12.2020 13:26 Ответить
Він не запізнився)), цей мародер не хотів бути засудженим за пограбунок українських громадян разом зі своїм бізнес-партнером ахметовим.
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28.12.2020 15:53 Ответить
Ага, "опоздал", конечно. Просто опоздал, занят сильно был
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28.12.2020 16:00 Ответить
Да, я должен был поставить кавычки, признаю. Конечно, понимаю, что НЕ ПРОСТО опоздал.
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28.12.2020 18:57 Ответить
"Прокуроры, не опозорьте себя и Украину!": активисты пикетировали Антикоррупционный суд с требованием справедливого рассмотрения дела Татарова - Цензор.НЕТ 6509
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28.12.2020 13:12 Ответить
Судді на найдорожче Мило... вони це так розуміють...
"Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!": Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова - Цензор.НЕТ 7033
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28.12.2020 14:24 Ответить
так, что бы не опозорится, они взяли и не пришли.....
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28.12.2020 13:12 Ответить
Можна розходитися по домівках люди добрі, бо немає там ніяких суддів, бо не прийшли вони ..курви
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28.12.2020 13:12 Ответить
вірніше прокурори не прийшли **
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28.12.2020 13:15 Ответить
прокурВори - так буде вірніше
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28.12.2020 15:21 Ответить
В первую очередь надо менять главаря гпу, а не рядовых исполнителей.
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28.12.2020 13:21 Ответить
Что прокуроры потребуют посадки на нары Татарова по делу о завладении 81,5 млн грн Нацгвардии, так это вряд ли. Он для них социально близкий./Венедиктова недоплатила за проживание на госдаче, которую и так арендовала со "скидкой". Муж Венедиктовой Колесник уволился из киберполиции, получил более 750 тыс. компенсации и через 10 дней возобновился в должности/ Зам Венедиктовой Любович своей карьерой обязан отцу, экс-заместителю губернатора Днепропетровской области. Дела они тоже «вели» вместе - оба подвергались критике за разворовывание сельхозпредприятий.
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28.12.2020 13:22 Ответить
"Прокуроры, не опозорьте себя и Украину!" (с)

"Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!": Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова - Цензор.НЕТ 6236
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28.12.2020 14:02 Ответить
такі "пікети"

"прокури не ганьбіться" , " Ні зраді" , "ні корупції" -
"Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!": Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова - Цензор.НЕТ 1050
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28.12.2020 14:21 Ответить
"Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!": Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова - Цензор.НЕТ 8340Подайте...! (Шапка на земле). А вы наговариваете на честного человека!
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28.12.2020 14:25 Ответить
Рыба гниет с головы. Если бы Зеля хотел бы бороться с коррупцией - он бы не мешал НАБУ, не окружил бы себя коррупционерами и ворьем, ФСБ-шной агентурой, как Ермак, Татаров, Демченко, Портнов. По Бене тюрьма уже давно плачет. А Генпрокурором тогда была бы не холуйка Венедиктова, а такая, как Лаура Ковеши (теперешняя глава Прокуратуры Евросоюза). Она завела сотни уголовных дел против высокопоставленных румынских чиновников, премьер-министров страны и министров, крупных бизнесменов.
"Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!": Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова - Цензор.НЕТ 401
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28.12.2020 14:47 Ответить
Україною керує мафія.
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28.12.2020 15:13 Ответить
скоріш - мафіозний олігархат
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28.12.2020 15:22 Ответить
Ну це вже зовсім конкретно.☺
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28.12.2020 15:27 Ответить
ватноголовый рейдер, аферист и коррупционер тупицкий «Пленки Тупицкого»: глава Конституционного суда фигурирует в деле о приватизации завода в Донецкой области,ГБР возбудило дело против главы КС Тупицкого по фактам госизмены и незаконного отчуждения земли в Крыму, не пришел к ватноголовой аферистке, коррупционерке вениКдиктовой, ВЕНЕДИКТОВА НЕ УКАЗАЛА В ДЕКЛАРАЦИИ КИЕВСКУЮ КВАРТИРУ, КОТОРАЯ СТОИТ ОТ $500 ТЫСЯЧ, Венедиктова арендовала госдачу вдвое дешевле расчетных цен ГУД, Муж Венедиктовой уволился с работы, получил 750 тысяч и снова возобновился и т.д ваЗЕлиновский ******** цирк продолжается....
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28.12.2020 15:14 Ответить
А почему, эти овци пришли к антикор.суду...?Пускай идут в ген.прокуратуру ибо Венедиктова отдала дело в СБУ. по решению обычного суда,а не антикорупционного.Акция проплаченна.Пускай идит в ген.прокуратуру,СБУ или обычный суд.но только не к антикоррупционному.Это не митинг,а провокация и обман.
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28.12.2020 15:20 Ответить
Да так об спецов ноги не вытирал не кто в мире , как Осел запарафинил СБУ , по тому там больше нет не офицеров знающих свое дело , не простых патриотов , там остались запарафиненные крысы , которые танцуют под музыку Осла.
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28.12.2020 23:33 Ответить
Там работают все теже"специ" кто работал при мародере.
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31.12.2020 10:41 Ответить
Ну да Баканов серьезный спец , ну правда только в ваших и ослинных нарко глюках , но то мелочи. Да и на стопроцентов ослинная генпрокурорша , которая не смогла сдать экзамен на судью. , бо знаний не хватило , то же охрененный спец в тех же фантазиях, а так серьезные профи.
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31.12.2020 14:07 Ответить
Про кума мародера который даже образования профильного не имел и под которого закон переписывали,.чтобы генпгокугогом назначить забыл?
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31.12.2020 17:06 Ответить
Его Кум десятки лет в политике был , а кем были Бакан и Венедиктова до Осла ?
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31.12.2020 17:59 Ответить
Политика и генпрокуратура-это противополоржые вещи,а Венедиктова до этого руководила ДБР.
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31.12.2020 19:59 Ответить
Витя ты идиот. Я говорил до Осла , а не до того как ваше наркоманское недоразумения начало своих друзей на хлебные должности в Украине пристраивать.
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31.12.2020 20:03 Ответить
Ты,про то как Президент-мародер своего кума генпрокурором сделал ?Формулируй свои слова привильно,меньше оскорблений- больше логики.
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31.12.2020 20:14 Ответить
Венедиктова в 2000 году с отличием окончила https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB Харьковский национальный университет внутренних дел , факультет управления и информатики, специальность «Правоведение и Менеджмент».2000-2004 гг. - преподаватель кафедры правоведения Харьковского гуманитарного института Народной украинской академии.В 2003 году в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого защитила кандидатскую диссертацию на тему «Договор доверительного управления имуществом как форма реализации правового института доверительного управления имуществом на Украине», получила научную степень кандидата юридических наук.2004 г. - доцент кафедры правосудия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9D._%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-:0-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-:1-3 [3] .2005-2019 гг. - заведующая кафедры гражданско-правовых дисциплин https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9D._%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-:0-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-:1-3 [3] .В 2013 году в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко защитила докторскую диссертацию на тему «Защита охраняемых законом интересов в гражданском праве».В 2014 году получила звание профессора кафедры гражданско-правовых дисциплин https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9D._%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-:0-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-:1-3 [3] .До 2019 года была членом редакционных коллегий научных профильных изданий и специализированных ученых советов: заместитель главы редакционной коллегии профильного издания «Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина». Серии «Право», «Медицинское право», «Частное право». Была председателем специализированных ученых советов в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина. Осуществляла подготовку докторов философии, защищена одна диссертация доктора юридических наук и десять диссертаций кандидатов юридических наук.Совмещала научно-педагогическую работу и практическую юридическую деятельность:2010-2019 гг. - член Фундации медицинского права и биоэтики Украины;2012-2015 гг. - ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института правового обеспечения инновационного развития Национальной академии правовых наук Украины;2016-2019 гг. - арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины;2016-2019 гг. - член научно-консультативного совета при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Верховном суде Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-4 [4] .
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31.12.2020 20:17 Ответить
Это все заканчивал для нее ее папа ментовский генерал , свой уровень знаний она явно показала при сдаче экзаменов на судью , где не смотря на все ее связи , она даже первый этап не в состоянии пройти была.
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31.12.2020 21:36 Ответить
Мітингами вже вирішувати марно, потрібні більш дієві засоби для цього скотства. Щоб боялися до машини добігти, тваринки...
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28.12.2020 15:38 Ответить
Перекрывать дороги например
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28.12.2020 16:01 Ответить
Це для них - як слону припарка. Вони тільки ржатимуть, наче коні, з таких заходів. Виносити ногами - це єдині ліки для таких...
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28.12.2020 16:05 Ответить
"Прокуроры, не опозорьте себя и Украину!": активисты пикетировали Антикоррупционный суд с требованием справедливого рассмотрения дела Татарова." - про прокуроров - только Аваков убил Музычко, сразу - https://news.liga.net/politics/news/na_vzyatke_popalsya_prokuror_kotorogo_za_galstuk_tyagal_sashko_bilyy В Ровно на взятке попался районный прокурор Андрей Таргоний. Сотрудника прокуратуры поймали с поличным, когда он брал 50 тысяч гривен за помощь в закрытии уголовного дела. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы и конфискация имущества.

Думаете «мамин прокурор» сидит в тюрьме, хрен там - https://strana.ua/news/159656-v-orhanakh-prokuratury-rabotaet-andrej-tarhonij-kotoroho-dushil-sashko-bilyj-a-potom-pojmali-na-vzjatke-snova-rabotaet-v-prokurature.html Известный по эпизоду с Сашком Билым ровенский прокурор Андрей Таргоний, который успел попасться на взятке и даже посидеть в СИЗО, снова трудится в прокуратуре. https://strana.ua/news/159656-v-orhanakh-prokuratury-rabotaet-andrej-tarhonij-kotoroho-dushil-sashko-bilyj-a-potom-pojmali-na-vzjatke-snova-rabotaet-v-prokurature.html Об этом "Стране" стало известно из решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, которая наказала его за просчеты в работе выговором.
"Прокурори, не зганьбіть себе і Україну!": Активісти пікетували Антикорупційний суд з вимогою справедливого розгляду справи Татарова - Цензор.НЕТ 7945
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28.12.2020 20:20 Ответить
"Прокуроры, не опозорьте себя и Украину!" с**а ржу так, що сльозами заливаюся! "Прокуроры, не опозорьте себя и Украину!"
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28.12.2020 21:48 Ответить
Ну реально эти идиоты повеселили сегодня , для того что бы смешнее было можно было написать на транспаранте : Прокурор продай свой лексус или порше , на который тебе с честной зарплаты надо было собирать 100 лет и отдай все баби в бюджет.
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28.12.2020 23:29 Ответить
прокурорка застосувала ноу хау Портного призначила аж 12 прокурорів по справі Т. один з них не прийде і суд не має права засідати, а вони всі не йдуть, а чого, вже в практиці таке було. Юрась по справі нині покійного Кернеса так само забороняв прокурорам ходити до суду. Мотив Юрася був завжди простий. Спочатку наганяв собі ціну, лементував кругом я посажу всіх, а потім ждав реакції конфідентів. І в день звільнення закрив 30 жирних справ, так і прокурорка збирається відчитатись перед презом, щодо провалених справ в кінці року. вона спеціаліст тільки по розвалу.
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29.12.2020 00:38 Ответить
 
 