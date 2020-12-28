"Прокуроры, не опозорьте себя и Украину!": активисты пикетировали Антикоррупционный суд с требованием справедливого рассмотрения дела Татарова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Под Высшим антикоррупционным судом проходит акция с требованием справедливого наказания для заместителя руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня, 28 декабря, под зданием Высшего антикоррупционного суда, который должен был рассмотреть ходатайство об изрании меры пресечения замглавы ОП Олегу Татарову, прошла акция протеста с требованием справедливого рассмотрения дела Татарова.
Митингующие овзучили в микрофон свои требования. Также они держали плакаты с лозунгами: "Нет коррупции", "Прокуроры, не опозорьте себя и Украину!", "Зе зрада" и др.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, в четверг, 24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.
В этот день Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.
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22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".
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