Тупицкий не явился в Офис Генпрокурора по уважительной причине и не намерен уклоняться, - КС

В Конституционном Суде заявили, что глава КС Александр Тупицкий не пришел в понедельник в Офис Генпрокурора для проведения процессуальных действий по уважительной причине.

Об этом сообщили в суде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Тупицкий не явился по уважительной причине. И у него нет намерений уклоняться от процессуальных действий", - сказали в суде.

Комментируя направление Офисом Генпрокурора президенту ходатайства об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, в суде подчеркнули: "Ни Конституция, ни закон Украины "О Конституционном суде" не оперируют таким понятием как отстранение судьи КС от занимаемой должности".

Как сообщалось, 28 декабря Тупицкий не явился в Офис Генпрокурора.

24 декабря стало известно, что глава КС Тупицкий вызван в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. "Слуга народа" Янченко заявила, что производство против главы КС Тупицкого открыли за обман суда и давление на свидетеля. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил: "Тупицкий не может быть главой КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.