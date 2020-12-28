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Тупицкий не явился в Офис Генпрокурора по уважительной причине и не намерен уклоняться, - КС

Тупицкий не явился в Офис Генпрокурора по уважительной причине и не намерен уклоняться, - КС

В Конституционном Суде заявили, что глава КС Александр Тупицкий не пришел в понедельник в Офис Генпрокурора для проведения процессуальных действий по уважительной причине.

Об этом сообщили в суде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Тупицкий не явился по уважительной причине. И у него нет намерений уклоняться от процессуальных действий", - сказали в суде.

Комментируя направление Офисом Генпрокурора президенту ходатайства об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, в суде подчеркнули: "Ни Конституция, ни закон Украины "О Конституционном суде" не оперируют таким понятием как отстранение судьи КС от занимаемой должности".

Как сообщалось, 28 декабря Тупицкий не явился в Офис Генпрокурора.

24 декабря стало известно, что глава КС Тупицкий вызван в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. "Слуга народа" Янченко заявила, что производство против главы КС Тупицкого открыли за обман суда и давление на свидетеля. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил: "Тупицкий не может быть главой КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Автор: 

КС (2248) Тупицкий Александр (234) Офис Генпрокурора (2480)


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Топ комментарии
+13
"Диарея"?, уважительная причина?не?
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28.12.2020 13:18
+9
одеяла в клеточку не было
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28.12.2020 13:20
+8
Всрався.
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28.12.2020 13:21
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Подготовка к Новому году или боязнь ковида?
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28.12.2020 13:17 Ответить
Поїхав по зелену ковдру до насірова
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28.12.2020 13:26 Ответить
"Диарея"?, уважительная причина?не?
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28.12.2020 13:18 Ответить
одеяла в клеточку не было
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28.12.2020 13:20 Ответить
Всрався.
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28.12.2020 13:21 Ответить
Уточнение: Тупицкий тупо Обосрался, теперь уважительная причина - стирает штанишки....
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28.12.2020 14:53 Ответить
Обосраться - иногда тоже бывает причиной уважительной
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28.12.2020 13:22 Ответить
тут был тупицкий
Тупицький не з'явився в Офіс Генпрокурора з поважної причини і не має наміру ухилятися, - КС - Цензор.НЕТ 8067
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28.12.2020 13:41 Ответить
уважительная причина-коррупция-
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28.12.2020 13:22 Ответить
тупіцкій тупіт.
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28.12.2020 13:24 Ответить
эти ребята наглеют все больше и шырше...уже берегов не видят.
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28.12.2020 13:25 Ответить
Уважительная причина: Зассал
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28.12.2020 13:25 Ответить
Не успел порешать,или по деньгам не договорились.
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28.12.2020 13:30 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1343508962034020352 1 ч

Тупицкий не пришел в прокуратуру. Прокуроры не пришли на заседание суда по избранию Татарова меры пресечения. Все как обычно ...
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28.12.2020 14:27 Ответить
а в Кагарлыке отказываются судить поганых мусоров то же все нормально
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28.12.2020 17:04 Ответить
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D1%83_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96 Привід у кримінальному провадженні

все просто та законно
Тупицький не з'явився в Офіс Генпрокурора з поважної причини і не має наміру ухилятися, - КС - Цензор.НЕТ 6162
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28.12.2020 14:28 Ответить
""Ни Конституция, ни закон Украины "О Конституционном суде" не оперируют таким понятием как отстранение судьи КС от занимаемой должности"

А в законах не обязательно должно быть предусмотрено все на все случаи жизни.
Законного пути решения проблемы потерявшего берега и враждебного Украинскому государству Конституционного Суда Украины не существует. Только путь политический.
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28.12.2020 14:36 Ответить
Другими словами, что не запрещается, то разрешается
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28.12.2020 15:46 Ответить
Україною керує мафія.
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28.12.2020 15:11 Ответить
ватноголовый рейдер, аферист и коррупционер тупицкий «Пленки Тупицкого»: глава Конституционного суда фигурирует в деле о приватизации завода в Донецкой области,ГБР возбудило дело против главы КС Тупицкого по фактам госизмены и незаконного отчуждения земли в Крыму, не пришел к ватноголовой аферистке, коррупционерке вениКдиктовой, ВЕНЕДИКТОВА НЕ УКАЗАЛА В ДЕКЛАРАЦИИ КИЕВСКУЮ КВАРТИРУ, КОТОРАЯ СТОИТ ОТ $500 ТЫСЯЧ, Венедиктова арендовала госдачу вдвое дешевле расчетных цен ГУД, Муж Венедиктовой уволился с работы, получил 750 тысяч и снова возобновился и т.д ваЗЕлиновский ******** цирк продолжается....
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28.12.2020 15:13 Ответить
Тупицкий этой "уважительной причине" должен был сказать, что не сможет с ней пообщаться, потому что как законнопослушный гражданин должен быть по вызову в Офисе Генпрокурора.
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28.12.2020 15:44 Ответить
Тупицький, зрозуміло, не ангел, але ті, хто його викликає, взагалі, повинні у в"язниці сидіти
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28.12.2020 16:11 Ответить
Конституционній суд народ Украины не считает причину неявки Тупицкого уважительной и в случае повторения такого неуважения в закону, будет считать что Тупицкий поставил себя вне закона, в том числе и такого который называет этого гражданина судьей. Я бы не советовал этому гражданину в очередной раз ставить себя вне закона. Терпение у людей может лопнуть и они используют своим правом на право https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD граждан любыми средствами, вплоть до вооруженной борьбы, защищать свои https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE права и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0 свободы от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 узурпаторов .
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28.12.2020 16:39 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-hQoU-ac-g0%26fbclid%3DIwAR3T4LRSzBh5qfWOLCcnYV6GTh5VBZ7yPDC9q-67YIQGL57wUKt8cFLNnqY&h=AT0VS8RX1uyxHkEQAFtF0GV5LcI8GbsM7vdT5gjVqqUeDy9n0M8Lib0obK_Z708Bis6FE8EeA6UzSgmSiM4BPFLBjuJ9eZolpWwKPFgW6NfznxqSG-sdlfxnfpEal4JO4Shc&__tn__=R*F https://www.youtube.com/watch?v=-hQoU-ac-g0
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28.12.2020 17:01 Ответить
Тупицький не з'явився в Офіс Генпрокурора з поважної причини і не має наміру ухилятися, - КС - Цензор.НЕТ 5826

на хвост тупицкому насыпте
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28.12.2020 17:05 Ответить
 
 