Рейтинг партий: ОПЗЖ - 20%, "СН" - 18%, "ЕС" - 17%, - опрос "Деминициатив" и КМИС

Партия Зеленского "Слуга народа" уже не имеет единоличного лидерства среди политических сил, ее рейтинг фактически сравнялся с поддержкой "Европейской Солидарности" и ОПЗЖ, разница между ними находится в пределах погрешности.

Такие данные на итоговой пресс-конференции "Новогодние надежды и неожиданности: с какими чувствами и мыслями украинцы провожают старый и встречают Новый год" обнародовали руководители Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Центра Разумкова и КМИС, передает Цензор.НЕТ.

ОПЗЖ имеет рейтинг 20%. "Европейская Солидарность" после парламентских выборов добавила около 10%, и сейчас за нее готовы проголосовать 17% тех, кто готов идти на выборы и определился. "Слуга народа", которая на парламентских выборах 2019 получила более 43%, сейчас получила бы 18% поддержки.

За пределами 5-процентного барьера находятся партии "Голос", "Украинская стратегия Гройсмана", "Свобода", "Удар" и другие.

О подобных тенденциях свидетельствует и опрос Центра Разумкова, проведенный с 4 по 9 декабря. По данным Центра Разумкова, если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, партия "Слуга народа" получила бы 26,5% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился. За партию "Европейская Солидарность" готовы отдать свой голос 19,5%.

Общенациональный репрезентативный опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии методом личного интервью с 5 до 13 декабря 2020 во всех регионах Украины кроме оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование КМИС проведено с 4 по 8 декабря 2020 методом телефонного опроса. В обоих исследованиях опрошены по 2 тыс. респондентов. Погрешность составляет 3,3%.

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