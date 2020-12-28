Рейтинг партий: ОПЗЖ - 20%, "СН" - 18%, "ЕС" - 17%, - опрос "Деминициатив" и КМИС
Партия Зеленского "Слуга народа" уже не имеет единоличного лидерства среди политических сил, ее рейтинг фактически сравнялся с поддержкой "Европейской Солидарности" и ОПЗЖ, разница между ними находится в пределах погрешности.
Такие данные на итоговой пресс-конференции "Новогодние надежды и неожиданности: с какими чувствами и мыслями украинцы провожают старый и встречают Новый год" обнародовали руководители Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Центра Разумкова и КМИС, передает Цензор.НЕТ.
ОПЗЖ имеет рейтинг 20%. "Европейская Солидарность" после парламентских выборов добавила около 10%, и сейчас за нее готовы проголосовать 17% тех, кто готов идти на выборы и определился. "Слуга народа", которая на парламентских выборах 2019 получила более 43%, сейчас получила бы 18% поддержки.
За пределами 5-процентного барьера находятся партии "Голос", "Украинская стратегия Гройсмана", "Свобода", "Удар" и другие.
О подобных тенденциях свидетельствует и опрос Центра Разумкова, проведенный с 4 по 9 декабря. По данным Центра Разумкова, если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, партия "Слуга народа" получила бы 26,5% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился. За партию "Европейская Солидарность" готовы отдать свой голос 19,5%.
Общенациональный репрезентативный опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии методом личного интервью с 5 до 13 декабря 2020 во всех регионах Украины кроме оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование КМИС проведено с 4 по 8 декабря 2020 методом телефонного опроса. В обоих исследованиях опрошены по 2 тыс. респондентов. Погрешность составляет 3,3%.
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Следующее задание - упомянуть Порошенко и Медведчука в одном контексте!
Бойко ещё и президентом станет, если попадёт во второй тур с Порошенко.
А НУ ДА ПЕТЯ СОЗДАВАЛ ХОРОШУЮ ПАРТИЮ РЕГИОНОВ, ПОТОМ ПЕРЕДАВАЛ ЕЁ В ХОРОШИЕ РУКИ ХОРОШЕГО ВИТИ. КУРВА А ДАЛi ШОСЬ ПiШЛО НЕ ТАК. 😆😅🤣😂😝
Може, до вас, зебілів хоч з цього боку дійде?
А вот на следующих выборах уже действительно Порошенко может помочь Медведчуку-Бойко. Если попадёт с ним во второй тур.
В Україні , патріотична меншість завжди домінує над прокацапським лайном .
Вот придут после Зе ОПЗЖ и президент из их обоймы. Как всегда, демократическим путем, где важно количество, а не качество. И как это убрать? Новый Майдан? Это уже будет позорище в 21-м веке....
Чего только они, а холуи на местах? Чем больше будет такого маразма https://censor.net/ru/news/3239522/19letniyi_kievlyanin_progulyalsya_po_lvovu_v_sovetskoyi_armeyiskoyi_ushanke_i_mojet_sest_na_5_let_politsiya/sortby/tree/order/asc/page/4#comment_75330095, тем больше будет сторонников у жопаблока. Про return Крыма скромно умолчу