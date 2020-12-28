Раненный утром воин эвакуирован, его состояние удовлетворительное, - украинская делегация в ТКГ

Сегодня, 28 декабря около 10.00 в результате обстрела со стороны противника получил пулевое ранение военнослужащий одной из наших механизированных бригад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"Состояние его здоровья удовлетворительное, он эвакуирован в медицинское учреждение. Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота на СММ ОБСЕ", - добавили в украинской делегации в ТКГ.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сегодня утром в результате вражеского огня вблизи населенного пункта Чермалык (Донецкая область) один украинский военнослужащий получил ранение.

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