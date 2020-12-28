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Новости Агрессия России против Украины
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Раненный утром воин эвакуирован, его состояние удовлетворительное, - украинская делегация в ТКГ

Раненный утром воин эвакуирован, его состояние удовлетворительное, - украинская делегация в ТКГ

Сегодня, 28 декабря около 10.00 в результате обстрела со стороны противника получил пулевое ранение военнослужащий одной из наших механизированных бригад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. 

"Состояние его здоровья удовлетворительное, он эвакуирован в медицинское учреждение. Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота на СММ ОБСЕ", - добавили в украинской делегации в ТКГ.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сегодня утром в результате вражеского огня вблизи населенного пункта Чермалык (Донецкая область) один украинский военнослужащий получил ранение.

Читайте также: Состояние травмированного вследствие обстрела воина удовлетворительное. Направлена нота миссии ОБСЕ, - украинская делегация в ТКГ

Автор: 

боевик (16779) обстрел (27405) ранение (3389) Донбасс (26956) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Одужання нашому воїну !!
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28.12.2020 13:44 Ответить
Одужуй, герою.
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28.12.2020 13:44 Ответить
Хотелось бы видеть, как бы оценил своё состояние источник этого сообщения, если бы ранили его, а не военнослужащего.
Я сильно сомневаюсь, что было бы использовано слово "удовлетворительное".
Кого удовлетворило состояние раненного?
По какой шкале сделана эта оценка?
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28.12.2020 13:52 Ответить
найскорішого одужання і повного відновлення ..тримайся козаче !
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28.12.2020 13:53 Ответить
ранение оказалось несистемным и неприцельным.


Продолжаем эксперимент! (с)

Раненный утром воин эвакуирован, его состояние удовлетворительное, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 641
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28.12.2020 13:53 Ответить
Які санкції щодо поранення воїна ввела влада проти терористів? Ніяких? Нічого суки будуть і вам і їм санкції по самі помідори, вірю будуть.
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28.12.2020 14:04 Ответить
Добре, що Бубочка не встиг взяти цю справу під особистий контроль...
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28.12.2020 15:00 Ответить
 
 